У какой команды Формулы-1 лучший состав? Читатели, выбирайте!

До первой гонки сезона-2026 остаётся чуть больше недели, и в преддверии чемпионата предлагаем читателям оценить составы всех команд. По сравнению с концовкой прошлого года изменений минимум: Исак Хаджар после сильного дебюта в «Рейсинг Буллз» пошёл на повышение в «Ред Булл», где заменил Юки Цуноду в качестве напарника Макса Ферстаппена, а место француза в младшей команде занял британо-шведско-индийский дебютант Арвид Линдблад. И, конечно, не будем забывать, что теперь в Формуле-1 11 команд: в Австралии дебютирует «Кадиллак», а на стартовую решётку возвращаются Серхио Перес и Валттери Боттас.
«Феррари»: Леклер и Хэмилтон
Самый титулованный пилот современности и один из ветеранов «Феррари», который по количеству проведённых в составе «Скудерии» гонок уступает лишь Шумахеру и Райкконену, — таким будет состав «красных» в этом году. У обоих мотивация максимальная: Хэмилтону необходимо реабилитироваться за неудачный сезон-2025 и доказать, что проблема была в граунд-эффекте, а у Леклера может появиться долгожданный шанс на чемпионский титул. Если, конечно, «Феррари» будет так же сильна, как на предсезонных тестах в Бахрейне.
«Мерседес»: Расселл и Антонелли
Джордж Расселл ещё в годы выступлений с Льюисом Хэмилтоном доказал, что относится к числу топ-пилотов Формулы-1, а в сезоне-2025 и вовсе выступил выше всяких похвал: британец стал лидером «Мерседеса» и не допустил ни одной крупной ошибки. На фоне слухов о потрясающем моторе немцев именно Расселла многие считают фаворитом предстоящего чемпионата. Для Антонелли этот год будет вторым в Формуле-1 — он уже показал свою скорость, однако порой в горячке допускал грубые ошибки. Если Андреа Кими будет выступать более зрело, то по-настоящему удивит паддок.
«Кадиллак»: Перес и Боттас
Мало кто сомневается, что «Кадиллак» будет главным аутсайдером (если, конечно, не вмешается «Астон Мартин»), но в гонщиках можно быть уверенным. Серхио Перес и Валттери Боттас — опытнейшие пилоты, на двоих одержавшие 16 побед и более сотни раз поднимавшиеся на подиум. Эта пара — идеальный выбор для «Кадиллака», которому необходимы пилоты, точно знающие, как устроены топ-команды и в каком направлении двигаться новичкам. В то же время в предстоящем сезоне один из них может окончательно добить карьеру другого.
«Хаас»: Окон и Берман
В молодёжных сериях Эстебан Окон считался одним из главных талантов, но в последние годы француз завяз в середняках, а в сезоне-2025 и вовсе оказался в тени дебютанта Оливера Бермана и даже получил порцию критики от руководителя команды. Теперь же Эстебану нужно доказать, что то были случайные неудачи. В то же время у Бермана задача на этот год ещё труднее: он уже несколько раз блеснул скоростью, но ещё не продемонстрировал стабильности, которая позволила бы в случае чего заменить в составе «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
«Макларен»: Норрис и Пиастри
Сезон-2026 Ландо Норрис начнёт в ранге действующего чемпиона мира, и британец намерен сохранить этот статус. В начале 2025 года Ландо смотрелся не слишком уверенно, но затем прибавил и в концовке вернулся к пику формы. Неровно свой третий сезон провёл и Оскар Пиастри, завалив несколько этапов во второй половине чемпионата. Тем не менее австралиец уже в третьем своём сезоне в Формуле-1 боролся за чемпионский титул. Теперь обоих пилотов «Макларена» можно назвать опытными гонщиками, и — будем верить — оба стали сильнее.
«Ауди»: Хюлькенберг и Бортолето
В сезоне-2025 Нико Хюлькенберг впервые за свою 15-летнюю карьеру поднялся на подиум по итогам гонки Формулы-1, но в квалификациях немец слишком часто оказывался позади куда менее опытного напарника Габриэла Бортолето. В то же время сам Бортолето под конец года допустил серию грубых ошибок и теперь должен показать, что извлёк из них уроки. Обоим есть что доказывать: от Нико ждут статуса однозначного лидера, а Габриэл в своём втором сезоне обязан показать, что уже достачно хорош для того, чтобы представлять в «Больших призах» заводскую «Ауди».
«Астон Мартин»: Алонсо и Стролл
Фернандо Алонсо — рекордсмен по количеству проведённых гонок Формулы-1, трёхкратный чемпион мира (считая WEC), победитель «24 часов Ле-Мана» и в целом один из лучших пилотов в истории. Однако испанцу в этом году исполняется — страшно подумать — 45 лет, он явно на излёте карьеры, и «Астон Мартин» от Ньюи — его последний шанс ещё хотя бы раз подняться на вершину подиума. В паре с Фернандо продолжит выступать Лэнс Стролл, который, скажем прямо, никогда не относился к элите автоспорта, но время от времени всё же способен блеснуть.
«Ред Булл»: Ферстаппен и Хаджар
Макса Ферстаппена многие считают лучшим пилотом поколения, а кто-то — и вовсе за всю историю автоспорта. Как признался сам нидерландец, новые машины ему не нравятся, впрочем, никто не сомневается, что Макс с его талантом и опытом сможет извлечь максимум из того, что построит «Ред Булл». Выступления Исака Хаджара — одна из главных интриг предстоящего сезона. Француз превзошёл ожидания в прошлом году, но в тени Ферстаппена затерялось уже немало молодых и талантливых гонщиков. Сможет ли Исак стать исключением?
«Альпин»: Гасли и Колапинто
Для Гасли сезон 2026 года станет уже 10-м в Формуле-1. Он входит в число опытных и надёжных пилотов, способных вести команду за собой. В то же время на фоне формы «Альпин» прыгать выше головы в последние годы Пьеру не доводилось — даже в Сан-Паулу в 2024-м он стоял на подиуме ниже Окона. Тем не менее французу удалось завоевать авторитет, которого у Франко Колапинто пока нет. На презентации «Альпин» Флавио Бриаторе недвусмысленно намекнул, что в предстоящем сезоне ждёт от аргентинца прогресса.
«Уильямс»: Сайнс и Албон
В прошлом году за «Уильямс» впервые за долгое время выступали сразу два сильных пилота — и в последних гонках Карлос Сайнс выглядел лучше Алекса Албона. Сайнс считается в паддоке одним из самых умных пилотов, он способен мыслить стратегически, и в этом смысле новый технический регламент должен сыграть ему на руку. В то же время на фоне довольно слабой концовки сезона сезона-2025 Албон, как никогда, мотивирован доказать, что он по-прежнему остаётся лидером «Уильямса». Вопрос в том, позволит ли болид реализовать эти амбиции.
«Рейсинг Буллз»: Лоусон и Линдблад
Первый полный сезон в Формуле-1 нанёс мощнейший удар по репутации Лиама Лоусона — сначала новозеландец беспомощно выглядел за рулём «Ред Булл», а затем уступал менее опытному Исаку Хаджару. Сезон-2026 — последний шанс Лиама доказать, что он достоин выступать в «Больших призах», причём то, что его напарник — новичок, не сильно облегчает задачу. В «Ред Булл» считают Арвида Линдблада одним из наиболее талантливых юниоров на сегодняшний день, а кардинальные перемены в регламенте нивелируют отсутствие опыта.