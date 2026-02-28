У какой команды Формулы-1 лучший состав? Читатели, выбирайте!

До первой гонки сезона-2026 остаётся чуть больше недели, и в преддверии чемпионата предлагаем читателям оценить составы всех команд. По сравнению с концовкой прошлого года изменений минимум: Исак Хаджар после сильного дебюта в «Рейсинг Буллз» пошёл на повышение в «Ред Булл», где заменил Юки Цуноду в качестве напарника Макса Ферстаппена, а место француза в младшей команде занял британо-шведско-индийский дебютант Арвид Линдблад. И, конечно, не будем забывать, что теперь в Формуле-1 11 команд: в Австралии дебютирует «Кадиллак», а на стартовую решётку возвращаются Серхио Перес и Валттери Боттас.

