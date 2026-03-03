Все важные факты и истории из нового сезона Drive to Survive, которые вам надо знать

«Макларен»
- Ландо Норриса с трудом пропустили на Гран-при Австралии, после того как в один из дней он забыл взять с собой пропуск.
- На фоне постоянных поражений от Пиастри на старте сезона Норрис вновь заговорил о собственных психологических проблемах. Неуверенность в себе как главный недостаток Ландо назвал и Зак Браун.
- Если не было традиционной для Netflix игры с датами, то в преддверии Гран-при Майами Джордж Расселл и Флавио Бриаторе ставили на то, что чемпионом станет Оскар Пиастри. «Если ставить, то только на Оскара», — однозначно сказал Флавио.
- По ходу Гран-при Лас-Вегаса Зак Браун и Андреа Стелла были в курсе цепляющей асфальт планки Норриса и обсуждали, не стоит ли снять машину с гонки — правда, совсем мимолётно.
Ландо Норрис в 2025 году
Фото: Netflix
«Мерседес»
- Андреа Кими Антонелли рассказывал, как скучно ему было соблюдать ограничение скорости в 30 км/ч во время сдачи экзамена на водительские права. Перед выходом восьмого сезона все узнали, что Антонелли разбил только что подаренный ему «Мерседес», разогнавшись до 170 км/ч.
«Феррари»
- Шарль Леклер назвал заезды на LEGO-болидах в Майами лучшей гонкой в сезоне для гонщиков «Феррари».
Заезды LEGO-болидов в Майами
Фото: Netflix
«Ред Булл»
- Когда Кристиан и Джери Хорнер обсуждали его увольнение, то вспомнили, как после Гран-при Австрии Хорнер сам предположил, что его уберут.
- Хорнер считает, что уволить его решил исполнительный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф с учётом советов Хельмута Марко. А вот Йос Ферстаппен тут ни при чём, пусть даже у них с Хорнером были непростые отношения.
- В то же время Джордж Расселл рассуждал, что это семья Ферстаппен распускала слухи о потенциальном уходе Макса для давления на руководство «Ред Булл». «Они любят манипулировать ситуациями – и довольно часто. По какой-то причине им не нравится Хорнер, так что они пытаются от него избавиться».
Джордж Расселл на съёмках Drive to Survive
Фото: Netflix
- После увольнения из «Ред Булл» Хорнер списался с Тото Вольфом, и они мило пообщались. Тото назвал Хорнера козлом, без которого ему будет больше некого ненавидеть, а Кристиан порекомендовал Вольфу подстричься и указал, что они вдвоём — самые успешные боссы последних десятилетий в Ф-1.
- Хорнер добавил, что решение о стремительной замене Лиама Лоусона на Юки Цуноду было принято с подачи Хельмута Марко. Хорнер намекнул, что предпочёл бы видеть вторым номером кого-то поопытнее. «Это был не мой выбор. Меня постоянно подталкивали к тому, чтобы делать ставку на пилотов из молодёжной программы. Хельмут играл в этом большую роль».
Хельмут Марко и Кристиан Хорнер
Фото: Netflix
«Уильямс»
- Карлос Сайнс жёстко критиковал команду после Гран-при Майами за неумение вести гонки: тогда Алекс Албон обогнал испанца сразу после того, когда Карлосу сказали по радио, что атаки не будет.
- Как минимум для камер Netflix менеджер Карлоса его двоюродный брат Карлос Онорио не исключил возможности перехода в другую команду на фоне слабых результатов испанца в «Уильямсе». Но после подиума в Баку Сайнс назвал британскую конюшню своим новым домом.
«Рейсинг Буллз»
- Лиама Лоусона в постановочных целях прямо во время интервью заставили сменить поло «Ред Булл» на футболку «Рейсинг Буллз».
Лиам Лоусон читает про своё понижение в «Рейсинг Буллз»
Фото: Netflix
«Альпин»
- Джеку Дуэну поступали угрозы по почте перед Гран-при Майами — из-за того что он занимал место второго пилота вместо Франко Колапинто. Недоброжелатели угрожали отрезать ноги и руки — пришлось ходить в окружении трёх охранников.
- Сразу после известия о замене на Колапинто австралиец признался отцу Мику, что зря не верил материалам в прессе про своё вероятное увольнение.
- Когда Колапинто на встрече Флавио Бриаторе с пилотами сказал, что у него есть мысли, как улучшить машину, Бриаторе жёстко отрезал, что ему плевать и всё решает сам Флавио.
Франко Колапинто и Флавио Бриаторе
Фото: Netflix
«Хаас» и «Астон Мартин» в восьмом сезоне Drive to Survive практически отсутствовали. Что касается «Кик-Заубера», то был показан подиум Нико Хюлькенберга, противоречивые, но перспективные выступления Габриэла Бортолето и адаптация к роли босса команды Джонатана Уитли, однако без каких-либо откровений и инсайдов.