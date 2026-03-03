Топов ждёт плотная борьба, у «Кадиллака» внезапный соперник. Главное о командах Ф-1

На этой неделе в Мельбурне стартует очередной — уже 77-й по счёту — сезон Формулы-1. В преддверии чемпионата коротко рассказываем о каждой команде и о том, в каком состоянии участники подходят к первой гонке.

«Мерседес» — фаворит начала сезона

С появлением в Формуле-1 турбогибридных двигателей в 2014 году «Мерседес» надолго стал доминирующей силой чемпионата, но в 2022-м, когда инженерам разрешили использовать граунд-эффект, позиции немцев пошатнулись. Сейчас в чемпионате вновь изменился регламент на силовые установки, и «Мерседес» опять выглядит фаворитом.

Немецкая команда была быстрее всех на первых тестах в Бахрейне и, как считают в паддоке, придумала хитрую систему, позволяющую достигать более высокой степени сжатия. На вторых бахрейнских тестах «Мерседес» уже не был быстрейшим, однако, по слухам, немцы намеренно скрывали свой темп и лишь в Австралии продемонстрируют максимальный потенциал. Посмотрим, действительно ли подопечные Тото Вольфа подготовились к сезону лучше других и как на них повлияют новые правила инспекции двигателей, которые вступят в силу после Гран-при Канады.

Прогноз «Чемпионата»: 1-е место.

Андреа Кими Антонелли на тестах в Бахрейне Фото: Sona Maleterova/Getty Images

«Феррари» — главный сюрприз тестов

Главный сюрприз предсезонных тестов преподнесла «Феррари». Сначала на SF-26 заметили закрылок на выхлопной трубе, а позже экспертов удивила необычная система DRS, которая переворачивает рабочую плоскость на 180 градусов. В таком положении крыло не только уменьшает лобовое сопротивление, но и генерирует подъёмную силу, что, по оценкам экспертов, даёт дополнительные 8-10 км/ч. Кроме того, за счёт меньшей турбины гонщикам «Феррари» во время тренировок стартов удавалось разгоняться лучше, чем их соперникам.

По завершении предсезонных тестов в Маранелло полны оптимизма, однако команда под серьёзным прессингом. Для Льюиса Хэмилтона, если он так и не оправится после неудачного сезона-2025, этот год может стать последним в Формуле-1, а менеджмент Шарля Леклера, по слухам, подыскивает монегаску новую команду на тот случай, если «Феррари» снова не сможет побороться за титул.

Прогноз «Чемпионата»: 2-е место.

«Макларен» — в погоне за хет-триком

Два последних Кубка конструкторов остались за «Маклареном», и в Уокинге надеются продлить победную серию. На тестах MCL40 смотрелась на трассе очень стабильно и уверенно, при этом оснащается машина двигателем «Мерседес» с хитрой системой увеличения степени сжатия. По чистому темпу «Макларен» в Бахрейне держался среди лидеров, однако практически никогда не был быстрее всех. В рейтинге команд эксперты чаще всего ставят «Макларен» на второе или третье место, подчёркивая, что топ-команды очень близки по скорости.

Отдельно стоит сказать о пилотах команды. Ландо Норрис начнёт сезон в статусе чемпиона мира, и это может придать британцу дополнительной уверенности и помочь избежать тех ошибок, которые он совершал в начале 2025-го. Оскар Пиастри тоже уже далеко не новичок — это будет его четвёртый сезон в Формуле-1, вот только в концовке предыдущего чемпионата у австралийца возникали проблемы на трассах с низким уровнем сцепления, а в этом году на фоне отказа от граунд-эффекта и уменьшения размеров колёс практически все будут такими.

Прогноз «Чемпионата»: 3-е место.

Оскар Пиастри на тестах в Бахрейне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

«Ред Булл» — со своим мотором

«Ред Булл» в сезоне-2026 будет использовать под брендом «Форд» моторы собственной разработки. В межсезонье были опасения, что силовая установка станет слабым местом машины, но в Бахрейне проблем с ней не возникло. «Мерседес» даже заметил, что на прямых RB22 «везёт» соперникам чуть ли не секунду. Правда, на результатах в протоколах это особо не отразилось — «Ред Булл» стабильно был третьей-четвёртой по скорости машиной.

В преддверии сезона Ферстаппен признался, что новая техника ему не по душе. Впрочем, никто не сомневается: когда дойдёт до дела, Макс будет выкладываться на пределе и выжмет из болида максимум. А вот в какой форме окажется Исак Хаджар – большой вопрос. С одной стороны, за последние годы нидерландец уничтожил сразу несколько карьер, с другой — машины в этом году кардинально отличаются от прежних, и Хаджар должен получить хороший шанс проявить себя.

Прогноз «Чемпионата»: 4-е место.

«Альпин» — без своего мотора

Команда «Альпин» отказалась от собственного моторостроительного подразделения, что стало лишь началом масштабного сокращения автоспортивной программы марки. Теперь машины из Энстоуна будут оснащаться двигателями «Мерседес», и глава команды Флавио Бриаторе рассчитывает на прогресс: в прошлом году «Альпин» пожертвовала развитием шасси ради проекта 2026 года. И, по словам Бриаторе, оправданий у команды не будет. Пока что, кажется, план Флавио работает — тесты в Бахрейне команда завершила в топ-5, а A526 выглядела одной из быстрейших машин в группе середняков.

Лидером коллектива остаётся Пьер Гасли, который пришёл в команду в 2023-м, и в «Альпин» в первую очередь рассчитывают на него. При этом прогресса ждут и от Франко Колапинто — для него предстоящий чемпионат станет первым, в преддверии которого аргентинец провёл полноценную предсезонную подготовку.

Прогноз «Чемпионата»: 5-е место.

Пьер Гасли на тестах в Бахрейне Фото: Sona Maleterova/Getty Images

«Хаас» — тёмная лошадка

«Хаас» стал главным сюрпризом в середине пелотона на первых тестах в Бахрейне, хотя на второй серии американцы уже смотрелись чуть скромнее. Тем не менее у команды стабильный состав, силовая установка «Феррари», которая, судя по всему, крайне эффективна на стартах, а также пара сверхмотивированных пилотов. Пока что всё выглядит так, будто «Хаас» сможет регулярно бороться за очки, но о том, чтобы претендовать на подиум, даже мечтать рано.

Прогноз «Чемпионата»: 6-е место.

«Уильямс» — отставание и перевес

Команда Джеймса Ваулза пропустила шейкдаун в Барселоне и отстаёт от соперников в плане развития машины. Кроме того, по слухам, болид не сразу прошёл краш-тесты — так как инженерам пришлось усиливать отдельные элементы машины, она страдает из-за избыточного веса. Впрочем, ситуация, судя по всему, под контролем, и у «Уильямса» есть план дальнейшего развития. Тем не менее первые этапы сезона для Карлоса Сайнса и Алекса Албона наверняка будут трудными.

Прогноз «Чемпионата»: 7-е место.

«Ауди» — новый «Заубер»

«Ауди» объявила о создании заводской команды в 2022 году, однако вплоть до конца прошлого года команда выступала как «Альфа Ромео» или «Кик-Заубер». За это время коллектив усилили Маттиа Бинотто и Джонатан Уитли, в команде освоился Нико Хюлькенберг, набрался опыта Габриэл Бортолето. Главной же новинкой станет собственный мотор «Ауди» — на тестах силовая установка показала себя достойно, но без технических проблем всё же не обошлось. В любом случае ждать прорыва уже в Мельбурне рановато.

Прогноз «Чемпионата»: 8-е место.

«Рейсинг Буллз» — полигон «Ред Булл»

Младшая команда «Ред Булл» изначально создавалась для обкатки молодёжи и подготовки пилотов к переходу в основной состав, однако в 2026 году к этой задаче добавилась работа над силовой установкой. На тестах «Рейсинг Буллз» не блистал скоростью, а главная интрига в преддверии сезона — как Арвид Линдблад будет смотреться на фоне Лиама Лоусона. Если новичок окажется быстрее, карьере новозеландца конец.

Прогноз «Чемпионата»: 9-е место.

Валттери Боттас на тестах в Бахрейне Фото: Sona Maleterova/Getty Images

«Кадиллак» — долгожданные дебютанты

В этом году в Формуле-1 появится вторая американская команда — «Кадиллак». Её возглавляет опытный специалист Грэм Лоудон, а пилотами станут ветераны с опытом работы в топ-командах — Серхио Перес и Валттери Боттас. Тем не менее в паддоке ожидают, что «Кадиллак» на первых порах будет главным аутсайдером первенства и лишь на второй или даже на третий год сможет потягаться с середняками. Впрочем, не исключено, что последними американцы всё же не окажутся, ведь у них есть достойный соперник…

Прогноз «Чемпионата»: 11-е место.

«Астон Мартин» — в ожидании катастрофы

Худшим на предсезонных тестах был «Астон Мартин» — машина настолько ненадёжна, что у команды попросту не хватило запасных частей. Теперь инженеры и мотористы готовят срочные обновления, чтобы к Гран-при Австралии решить хотя бы часть проблем. При этом ходят слухи, что «Астон» фактически не готов к началу чемпионата и не сможет выступать в полную силу. Будем надеяться, что инсайдеры сгущают краски и повторения того, что было у «Макларена» и «Хонды» в 2015-м не случится. Но уже сейчас очевидно, что причислять «Астон Мартин» к топ-командам было поспешно.

Прогноз «Чемпионата»: 10-е место.