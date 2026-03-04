9 интриг сезона Ф-1: кто отберёт титул у Норриса и справятся ли Льюис и «Астон Мартин»?

В предстоящие выходные в Мельбурне стартует новой сезон Формулы-1. Болельщиков ждут совершенно новые болиды, 11-я команда и трасса в Мадриде. Главные интриги сезона-2026 — в обзоре «Чемпионата».

Чья машина лучше?

По итогам предсезонных тестов большинство специалистов называют главным фаворитом сезона «Мерседес», который, по слухам, добился большей эффективности двигателя внутреннего сгорания, чем другие команды. Однако, во-первых, не стоит делать окончательные выводы по зимним тестах, во-вторых, в ходе сезона изменятся правила инспекции ДВС, а в-третьих, остальные топ-команды в Бахрейне тоже смотрелись неплохо.

Так, очень многообещающе на тестах выглядела «Феррари», представившая комплект интересных новинок — закрылок за выхлопной трубой, а также необычную систему снижения лобового сопротивления на заднем антикрыле. Она вращает верхнюю плоскость более чем на 180 градусов и, по предварительным оценкам, даёт до 10 км/ч к максимальной скорости. Впрочем, на первых этапах этой системы, судя по всему, у «Скудерии» не будет.

Шарль Леклер на тестах в Бахрейне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Высокую скорость в Бахрейне показал «Макларен», причём визуально шасси получилось очень сбалансированным и удобным в управлении. Однако, по заявлениям представителей команды, в темпе на длинных отрезках «Макларен» пока уступает лидерам. Впрочем, не факт, что Уокинг раскрывает все карты — было бы странно, если бы в «Макларене» начали хвастаться своим темпом.

Предсказать темп «Ред Булл» в предстоящем сезоне сложнее всего. RB22 – это не только первый болид Милтон-Кинса, вообще никак не связанный с Эдрианом Ньюи, но и первая машина команды, оснащённая силовой установкой собственной разработки. Каких-то существенных проблем на тестах с ней не возникло, а соперники отмечали, что на прямых двигатель «Ред Булл» превосходит в эффективности другие команды.

Защитит ли титул Норрис?

В прошлом сезоне Ландо Норрис стал 35-м в истории Формулы-1 чемпионом мира, причём год назад британца ещё до первой гонки называли фаворитом. На этот раз главным претендентом на титул называют другого британца — Джорджа Расселла. Британец практически не ошибается, и, если «Мерседес» действительно окажется быстрее всех, у Расселла появится более чем реальный шанс на чемпионство. Правда, борьба за первый титул — всегда прессинг, и под таким давлением Джорджа мы ещё не видели.

Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов Макса Ферстаппена — в прошлом сезоне нидерландец до последнего боролся за чемпионство, хотя в большинстве случаев «Ред Булл» проигрывал в скорости «Макларену». Макс недоволен новым регламентом, но едва ли это повлияет на его мотивацию. Кроме того, добавим в число претендентов на титул Оскара Пиастри, набравшегося опыта и уверенности, а также гонщиков «Феррари» — если, конечно, SF-26 не подведёт.

Ландо Норрис проведёт сезон с номером 1 Фото: Joe Portlock/Getty Images

Вернётся ли Хэмилтон?

В прошлом году «Феррари» фактически в одиночку тащил Шарль Леклер, а вот Льюис Хэмилтон после неплохого старта сезона и победы в спринте в Шанхае блеснуть не смог. Предполагается, что проблемы британца были вызваны не подходящими его стилю машинами с граунд-эффектом, а также непривычными тормозами «Брембо». Новые болиды, судя по интервью Льюиса в Бахрейне, подходят ему куда больше, а вот с «Брембо» как-то придётся научиться работать.

Впрочем, как бы оптимистичен ни был сейчас Хэмилтон, нельзя исключать и того, что его проблемы в последние годы имеют более глубокие корни. В январе Льюису исполнился 41 год, возможно, с возрастом он попросту утратил остроту рефлексов и чувство баланса. Если это так и сезон-2026 окажется ещё одним разочарованием, то Хэмилтон, самый титулованный пилот современности, может вовсе покинуть спорт и заняться другими своими интересами.

Справится ли второй пилот «Ред Булл»?

За последние годы Макс Ферстаппен успел разрушить карьеру Юки Цуноды, отправить в отпуск Серхио Переса и вернуть в Фаэнцу Лиама Лоусона, не говоря уже об Алексе Албоне и Пьере Гасли, которые после выступлений за «Ред Булл» завязли в командах-середняках. В этом сезоне у нидерландца новый напарник — прошлогодний дебютант Исак Хаджар.

Для француза сезон-2026 станет, пожалуй, главным вызовом в карьере. На фоне проблем напарников в последние годы борьбы за чемпионство и регулярных побед от Исака не ждут, но «Ред Булл» хотелось бы, чтобы он регулярно набирал очки и держался не слишком далеко от напарника, при необходимости помогая ему. Учитывая перемены в регламенте, кажется, что у Хаджара есть шанс превзойти предшественников. Посмотрим, как оно выйдет на самом деле.

Исак Хаджар Фото: Mark Thompson/Getty Images

Насколько плохи дела «Астон Мартин»?

В последние годы Лоуренс Стролл активно вкладывался в развитие «Астон Мартин»: у команды появились современная база и новая аэродинамическая труба, а в роли управляющего технического партнёра к ней присоединился гуру аэродинамики Эдриан Ньюи. На фоне такого усиления казалось, что «Астон Мартин» неминуемо присоединится к группе топ-команд, а может, даже поборется за чемпионство. Реальность, увы, оказалась жестокой.

«Астон Мартин» полностью провалил предсезонную подготовку. Машина была готова лишь в самый последний момент и оказалась катастрофически ненадёжна. То есть мало того, что инженерам нужно переделывать автомобиль, так ещё и информации о его поведении было собрано крайне мало. По слухам, не самым, правда, надёжным, в Австралии «Астон Мартин» вообще не намерен выступать как следует — из-за нехватки запчастей. Ньюи упорно ищет решение проблем, но, когда оно появится — и появится ли вообще, большой вопрос.

Что покажет «Ауди»?

В предстоящем сезоне на трассах Формулы-1 появится заводская команда «Ауди». Новой её считать не стоит, поскольку немцы фактически ещё в прошлом году окончательно взяли под контроль «Кик-Заубер» и собрали основной костяк коллектива. Хотя одно важное отличие всё же есть — вплоть до прошлого года команда использовала клиентские моторы «Феррари», а теперь Хюлькенбергу и Бортолето предстоит работать с новыми силовыми установками от «Ауди».

Новый болид «Ауди» — амбициозный проект, в ряде областей инженеры пошли нетривиальным путём, а силовая установка, кажется, быстра и надёжна. Как заявили на презентации Маттиа Бинотто и Джонатан Уитли, цель команды — включиться в борьбу за чемпионство, но это отдалённая перспектива. Пока же в «Ауди» рассчитывают стать лидерами группы середняков.

Нико Хюлькенберг на тестах в Бахрейне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Боттас или Перес?

По-настоящему новой командой в этом сезоне станет «Кадиллак» — коллектив долго боролся за место на стартовой решётке и был собран с нуля. Сравнивать с «Хаасом» команду пока не стоит — в отличие от проекта Джина Хааса, у которого было техническое партнёрство с «Феррари», «Кадиллак» — полностью самостоятельный проект, причём пока что без опыта и наработанного массива данных. Ожидается, что в сезоне-2026 американские дебютанты станут главными аутсайдерами.

У новичков опытный состав пилотов — команду будут представлять ветераны Валттери Боттас и Серхио Перес, при этом в перспективе руководство хочет посадить за руль Колтона Херту — он в 2026-м будет пробовать силы в Формуле-2. Таким образом, сезон-2026 станет своего рода дуэлью между Валттери и Чеко, победитель которой сохранит за собой место в команде, а проигравший окончательно завершит карьеру.

Хороша ли трасса в Мадриде?

В календаре предстоящего сезона 24 этапа, но один из них меняет дислокацию — Гран-при Испании пройдёт не в Барселоне, которая принимала гонку с 1991 года, а на новой трассе в Мадриде — «Мадринге». Проектировала кольцо студия «Дромо», отвечавшая за «Яс Марину» и занимавшаяся реконструкцией «Зандворта» и «Спа-Франкоршам». Протяжённость кольца — 5416 м, оно будет состоять из 22 поворотов и задействовать дороги общего пользования — как в Майами.

Почему будет? Пока что трасса ещё не достроена, причём в прессе регулярно появляются слухи о том, что организаторы отстают от графика. Тем не менее на объекте уже начали укладывать асфальт, а вскоре начнётся возведение инфраструктуры, которая будет готова к маю. В общем, гонке, судя по всему, быть, а какой она получится, узнаем в середине сентября.

Схема трассы «Мадринг» Фото: x.com/madring_oficial

Как вообще будут выглядеть гонки?

Наконец, самый большой вопрос в преддверии старта сезона — как вообще будут выглядеть гонки в 2026 году? Машины нового поколения кардинально отличаются от всего, что было раньше. Речь идёт о силовой установке, львиная доля мощности которой генерируется гибридной системой. А это значит, что пилотам предстоит активно работать с батареей и полностью изменить подход к прохождению круга, чтобы не остаться на прямой без заряда.

Кроме того, с отсутствием MGU-H стала намного сложнее процедура старта. Прежде чем начать движение, гонщику нужно будет раскрутить турбину педалью газа, а затем в нужный момент ослабить нажатие на неё, чтобы не допустить пробуксовки. И в паддоке предрекают, что старт Гран-при Австралии получится незабываемым.