Камбэк 67-летней легенды и дуэль «Тойоты» и «Рено». Чем вообще живёт русское ралли?

Среднестатистический поклонник автоспорта может пересечься с раллийной техникой разве что на фестивале вроде GARAGE FEST, потому что целенаправленно стать «овощем» (так в раллийном сообществе любя называют болельщиков, посещающих спецучастки) может только истинный фанат ралли. Но каждому любителю гонок хотя бы раз стоит попробовать «поовощить» лично, чтобы в естественной среде обитания увидеть интересную технику и легендарных пилотов — например, на Ралли «Карелия» — 2026, прошедшего в статусе второго этапа «Татнефть» чемпионата России по ралли. Корреспондент «Чемпионата» пропитался раллийными эмоциями — а теперь делится впечатлениями.

В сугробах — и «участники», и даже «нули»

У каждой серии есть свои знаковые гонки, на которых стоит побывать хотя бы раз. В отечественном ралли к таким этапам можно отнести те, что принимает Карелия. В 2026-м район проведения зимней карельской гонки сместился к северу, на берега озера Янисъярви. Местность раллистам знакома, так как в прошлом там пролегали допы гонки «Яккима» Кубка России, но конкретные допы «Карелии» — 2026 в большинстве своём оказались новыми для всех участников.

И чтобы сделать жизнь раллистов ещё сложнее, сюрпризов подкинула погода: для идеальной зимней гонки нужен лёд, которого не было и в помине. Сухая осень привела к тому, что снег лёг на промёрзшую землю без ледяного покрова. А оттепель и снегопады накануне старта привели к тому, что состязаться четырём десяткам экипажей пришлось на снежно-гравийной каше — 0% сцепления и 100% шансов «убраться» с трассы. Так и вышло. Ни одного спецучастка не прошло без ошибок разной степени тяжести — вылетали и «нули», которые проходят спецучастки перед стартом спортсменов, оставались в сугробах и сами раллисты.

Непростые условия на Ралли «Карелия» Фото: ASMG

Причём ошибки допускали все — от относительно молодых в спортивном плане пилотов вроде Олега Флеганова до чемпиона абсолютного зачёта Владимира Васильева и действующего чемпиона зачёта №4 Дмитрия Мордковича. Степень последствий варьировалась от потери времени на замену пробитого колеса или очистки забитого снегом радиатора до практически списанной в утиль машины Руслана Гожева, который на высокой скорости вылетел с трассы.

Так что скучать болельщикам, которых «Карелия» собрала немало, не приходилось. Кто-то помогал экипажам выбраться с обочин обратно на трассу, кто-то кормил-поил и обогревал спортсменов, окончательно завершивших борьбу, и все без исключения без устали снимали фото и видео проносящихся мимо машин. Тем более что антураж к этому располагал — в первый день гонки спецучастки проходили при дневном свете и в ночной темноте, которую разрывали искры фейерверков и языки пламени, встречавшие экипажи на одном из подбросов. Антураж не хуже, чем на шведском этапе чемпионата мира WRC!

Эффектный ночной доп Ралли «Карелия» Фото: ASMG

Атмосфера, пожалуй, и вовсе покруче. Всё-таки в России автоспорт пока не настолько популярен, как за границей, поэтому что на кольцевой трассе, что на раллийном спецучастке все собравшиеся понаблюдать за гонкой быстро знакомятся друг с другом и превращаются в одну большую семью. С шашлыками, танцами под колонку и всеми сопутствующими отдыху на свежем воздухе активностями — только искренне влюблённые в гонки люди готовы несколько часов торчать в сугробе, чтобы увидеть пролетающий мимо за считаные секунды ралли-кар! А посмотреть в российском ралли есть на что.

Чемпионские машины и легенды за рулём

Вопреки всему пелотон кубка и чемпионата России пополняется новыми моделями, причём самыми актуальными — лидеры давно пересели на новейшие Skoda Fabia R5/Skoda Fabia Rally2 evo/Skoda Fabia RS Rally2, которые борются в чемпионате мира WRC2 и десятках региональных состязаний, а с недавних пор в нашей стране можно увидеть и Toyota GR Yaris Rally2, сделавшую в 2025 году шведа Оливера Сольберга чемпионом WRC2.

На смену постепенно сходящим со сцены автомобилям-ветеранам Subaru Impreza WRX STI и Mitsubishi Lancer Evo разных поколений приходят свежие Renault Clio Rally3, а ещё становится всё больше и больше современных Peugeot 208 Rally4, так что сетовать на недостаток свежих ралли-каров российским фанатам дисциплины не приходится.

И на нехватку звёздных имён тоже. Помимо упомянутых уже героев современного российского ралли, в Сортавале на старт вышли известный пилот-кольцевик, а также чемпион России по ралли Клим Гаврилов, а также живые легенды — семикратный чемпион страны Андрей Жигунов и девятикратный обладатель титулов Сергей Успенский. И если Андрей Константинович вернулся в гонки на постоянной основе, доводя до ума новый GR Yaris Rally2, то Сергей Вадимович, сохраняя верность прототипу Subaru Impreza WRX STI, провёл первую с 2022 года гонку!

Владимир Васильев и Сергей Успенский Фото: ASMG

«Нельзя сказать, что я выбрал эту гонку: я просто люблю зиму. И Карелию люблю, — объяснил собственный камбэк Успенский. — Так что выбор не такой большой. Это интересная зимняя гонка на дорогах с классной конфигурацией. Плюс дистанция новая, что тоже интересно. Выбрались посмотреть, что вообще на ралли творится, как промоутер работает, кто на чём и ездит. Абсолютно не жалею, что приехали — всё очень интересно!

Дороги на самом деле сложные. Да, они немножко неправильно подготовлены. Конечно, надо было закрывать их заранее и морозить, а так они получились рыхловатые — в итоге пришлось ездить по колеям, но что поделаешь. Сама геометрия дорог очень хорошая, сложные спецучастки, особенно 20-километровые».

И хотя ветерану не удалось избежать ошибок на дистанции, 67-летний пилот остался доволен своим выездом. Как и преданные поклонники ралли, получившие редкую возможность увидеть легендарного российского раллиста и его постоянного штурмана Марину Данилову в деле.

Сергей Успенский на Ралли «Карелия» Фото: ASMG

Гораздо лучше всё сложилось для Андрея Жигунова, которому в штурманском кресле ассистирует Алексей Аксаков. Лидер команды Pro-Sport Rally был близок к своей первой победе на японском хэтчбеке в чемпионате России, но собственные ошибки и технические проблемы не позволили выиграть — в Сортавале пилот стал вторым, однако и это оказалось отличным результатом для гонщика, который продолжает осваивать новую и для него, и для российского ралли технику.

«Машина вызывала интерес в техническом плане. Skoda – прекрасный, хорошо продуманный автомобиль. Но Yaris в ряде моментов концептуально отличается от Fabia – к примеру, по-другому реализована конструкция подвески. И хотелось попробовать, почувствовать, чем отличаются эти две машины на трассе. Yaris позволяет себя настроить таким образом, что будет очень хорошо держаться за дорогу. Отставание по мощности – это, наверное, главный минус. Причём это отставание чувствуется во всем диапазоне оборотов. И на трассах, где важным слагаемым успеха является максимальная скорость, Yaris будет проигрывать.

Если говорить о промежуточных итогах наших выступлений, то мы набрали определённый объём информации, сделали выводы и составили некий план – какие варианты настроек хотели бы попробовать на тех или иных дорогах. Поскольку мы проехали мало соревнований, до идеала, до максимальной реализации потенциала машины нам ещё сильно далеко», — говорил Андрей Жигунов, описывая свой опыт с Toyota.

Тем не менее второе место на ралли «Карелия» и победа (первая для GR Yaris Rally2 в России) на ралли «Лахденпохья» — втором этапе «Татнефть» Кубка России — наглядно демонстрируют, что гонщик имеет реальные шансы нарушить чемпионскую монополию пилотов на Skoda Fabia.

Андрей Жигунов за рулём GR Yaris Rally2 Фото: ASMG

Toyota против Renault

Второй экипаж коллектива Pro-Sport Rally тоже работает с новой для чемпионата и Кубка России по ралли техникой, причём делает это сверхуспешно. Евгений Суховенко и его штурман Ярослав Фёдоров за рулём Renault Clio Rally3 на Ралли «Карелия» стали третьими в абсолютном зачёте и одержали вторую подряд победу в зачёте №4.

«Если говорить о машине, это просто очень классный автомобиль, который позволяет ехать быстро. Я думаю, что с достаточным количеством боевых километров, работая с настройками, можно ещё приближаться к лидерам. У меня исключительно положительные эмоции, вижу за этим автомобилем будущее российского ралли», — поделился впечатлениями от новинки Суховенко.

Евгений Суховенко за рулём Renault Clio Rally3 Фото: ASMG

И если пилот, который уже одержал две победы в своём классе по ходу чемпионата 2026 года, ещё не нашёл идеальные настройки для себя, то соперникам стоит всерьёз напрячься — что же будет, когда представитель Pro-Sport Rally как следует отрегулирует французский хэтчбек под себя!

Трёхдверная GR Yaris Rally2 оснащается турбированным трёхцилиндровым мотором 1.6 мощностью около 305 л. с., который сочетается с пятиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. Пятидверный Renault Clio Rally3 под капотом имеет четырёхцилиндровый 1,3-литровый турбомотор, развивающий порядка 260 л. с., также в связке с «секвенталкой» и полным приводом.

Ралли «Карелия» Фото: ASMG

Конечно, французская модель попроще японской, но таковы требования международного регламента, которые разводят технику по разным классам. Однако в нашей стране, как показывает практика, обе машины способны бороться чуть ли не на равных. А только этого и надо тем, кто выбирается «поовощить» на допы — яркое противостояние разнообразной техники и пилотов разных поколений обещает стать украшением нового чемпионата России по ралли.