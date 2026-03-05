Кто станет чемпионом Ф-1, кто провалится, кого уволят? Собрали мнения девяти экспертов

Уже завтра, 6 марта, пройдут первые тренировки нового сезона Формулы-1. Кардинальные изменения в регламенте, разные впечатления по итогам тестов, неопределённость с тем, как машины и моторы поведут себя в реальных гоночных условиях… Короче, идеальные условия для разнообразных прогнозов на сезон. «Чемпионат» попросил поделиться своим мнением на 2026-й девятерых экспертов.

Сергей Беднарук

Гоночный комментатор и журналист

Сразу оговорюсь: не считаю себя большим экспертом в нынешней Формуле-1, а уж на роль провидца точно не претендую. Очевидно, что серьёзные изменения в техническом регламенте должны внести дополнительную интригу – особенно в начале сезона. Но, вероятно, в высшем эшелоне по-прежнему будет всё та же «большая четвёрка»: «Макларен», «Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари». Хочется верить, что борьба между этими командами будет более равной, чем в последние годы, и продлится до финального Гран-при.

При этом нельзя исключать, что радикальные изменения в регламенте позволят одной из команд получить на первых порах ощутимое преимущество – как скажем, это было уже в далёком 1998-м с «Маклареном». Похоже, что на сей раз «Мерседес» подходит к старту сезона в чуть лучшей форме – в 2026-м у команды штутгартского концерна есть все шансы вернуться на вершину, а у Джорджа Расселла — побороться за свой первый титул чемпиона мира.

С приходом Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» были надежды, что британская команда сумеет ворваться в «высшую лигу», но, похоже, из-за проблем с двигателем «зелёные» рискуют стать главным разочарованием сезона. Моторы японского производителя становятся настоящей кармой для Фернандо Алонсо. Его терпению придёт конец – и испанский ветеран покинет «Большие призы», не дожидаясь конца сезона.

Пётр Алёшин

Заслуженный тренер России, гоночный менеджер, автор телеграм-канала Petr Aleshin Racing Management

Оскар Пиастри, думаю, вполне способен начать доминировать в этом году, особенно если Норрис допустит в начале сезона какие-то ошибки. Мне кажется, может сильно выглядеть в этом году «Мерседес». И он, скорее всего, поедет достаточно быстро, стабильно именно двумя пилотами. Поэтому борьба в Кубке конструкторов может разгореться между «Мерседесом» и «Маклареном», ведь в обеих командах очень ровные и сильные составы.

Если от «Мерседеса» мы ждём высоких результатов, то от «Кадиллака» — низких. Пока бессмысленно ожидать от американских новичков высоких показателей — по всем параметрам.

Что касается потенциального увольнения Франко Колапинто, то я совершенно не уверен, что его уволят. Однако если мы говорим о вероятности перестановок среди пилотов, то это, пожалуй, наименее устойчивая позиция.

Эльмир Валеев

Комментатор Формулы-1 на телеканале Setanta Sports, автор телеграм-канала F1 from Elmir Valeev

Честно говоря, сейчас всё это чистая угадайка, потому что те машины, что дебютируют в Мельбурне, уже будут сильно отличаться от тех, что были на тестах. И что ещё важнее — из-за нового регламента прогресс по ходу сезона будет ещё важнее, чем прежде, так что лидер начала сезона может перестать быть лидером довольно быстро. И в дальнейшем он может меняться несколько раз.

Знаю, что большинство ставит на «Мерседес», но, на мой взгляд, «Феррари» недооценивают. Мне нравятся их подход к работе и темпы прогресса, думаю, они в этом будут одними из лучших. Кроме того, я жду, что в квалификациях будут побеждать «Мерседесы», однако «Феррари» сможет регулярно выигрывать старты, после чего их будет трудно обогнать.

Наконец, многие недооценивают Льюиса Хэмилтона, который на этот раз будет примерно на равных с Леклером. Сможет ли Антонелли быть на равных с Расселлом — сомневаюсь. Поэтому в Кубке конструкторов преимущество у «Скудерии».

Дмитрий Захарченко

Гоночный обозреватель «Чемпионата»

Совсем не факт, что двигатель «Мерседеса» нарушает правила, но неспроста немецкие силовые установки уже много месяцев находятся в центре внимания. Команда вложила огромные ресурсы, чтобы при новом регламенте вернуться на прежний уровень, и будет странно, если они не окупятся.

При этом не уверен, что у «Мерседеса» будет подавляющее преимущество — борьба в группе лидеров обещает оказаться очень плотной. Если так, то шансы на чемпионство будут сразу у нескольких пилотов, однако сильнее всех на данный момент выглядит Макс Ферстаппен. На него работает вся команда, он давно изучает новые машины на симуляторе, и со своим талантом и умением анализировать ситуацию нидерландец одним из первых разберётся, что нужно делать.

В середине пелотона в этом году стоит ждать сюрпризов от Карлоса Сайнса. Испанец — очень опытный и умный гонщик, который за полсезона превосходно освоился в новой команде и начал побеждать Алекса Албона. Сам по себе тот опыт в этом году будет бесполезен, да и новая машина «Уильямса», по слухам, страдает от лишнего веса и сложно управляется. И тем не менее у Карлоса есть все шансы стать лидером команды и удивить паддок.

А вот для Франко Колапинто год будет трудным. С одной стороны, для аргентинца это первый сезон с полноценными тестами в межсезонье, с другой — управлять этими машинами сложно, в отсутствие граунд-эффекта сцепления куда меньше, сам же Франко порой слишком горячится на трассе. На фоне прессинга, который Флавио Бриаторе оказывает на пилотов, проявить себя будет трудно. Флав со своими гонщиками не церемонится, а в запасе у него есть чертовски быстрый Алекс Данн.

Иван Беликов

Главный редактор Autosport.com.ru

Впереди безумно интересный и необычный сезон Формулы-1 с гонками по-новому. Но, боюсь, сам чемпионат получится скучным. Не вижу предпосылок к разносторонней борьбе за титул. Судя по тестам, прорывов в стиле «Брауна» в 2009 году не намечается. Топ-команд по-прежнему четыре. Однако я не верю, что «Ред Булл», «Макларен» и «Феррари» поборются за чемпионство. У одних абсолютно новый мотор, другие после смены регламента лишились преимущества в аэродинамике, третьи уже 15-20 лет «буксуют» с доработкой машины по ходу сезона. Меньше всего вопросов у меня к «Мерседесу»: шасси и новая силовая установка на высоте, если исходить из рекордного километража на тестах и феноменального времени круга в отдельные дни, когда «серебряные стрелы» везли всем по полсекунды.

Из пары пилотов «Мерседеса» Джордж Расселл – мегафаворит: в прошлом году британец разгромил Андреа Кими Антонелли и проехал все гонки сезона от первого до последнего круга. Быстрая и надёжная техника, личная скорость и стабильность – что ещё надо для титула? В общем, Джордж с огромной долей вероятности станет чемпионом в этом году и, вероятно, сделает это раньше финала в Абу-Даби. Кто вице-чемпион? Рискну поставить на Шарля Леклера, учитывая форму и позитивный настрой «Феррари» на предсезонке.

В средней группе пелотона может выстрелить «Хаас». Американская команда приятно удивила надёжностью машины на тестах, уступив по километражу только «Мерседесу». Не удивлюсь, если как минимум в одной гонке в этом году «Хаас» за счёт высокой надёжности заедет на подиум. Да и пора бы — всё-таки грядущий сезон станет уже 10-м для подопечных Джина Хааса в Ф-1.

С главным провалом всё ясно уже сейчас – это «Астон Мартин». Вместо чудо-машины от легендарного Эдриана Ньюи «зелёные» получили «ведро с гайками», с которым теперь непонятно что делать. Кандидатов на увольнение по ходу чемпионата я не вижу. Но знаете, как бы Фернандо Алонсо не плюнул и не ушёл посреди сезона. К своим почти 45 годам испанец и так наверняка устал от Формулы-1, а тут ещё и машина, с которой, возможно, придётся бороться за попадание в 107% в квалификациях. Смысл на старости лет терпеть такие унижения?

Евгений Сафронов

Гоночный фотограф, автор телеграм-канала «Сафронов из паддока»

Очевидно, в первой четвёрке окажутся топ-команды: «Мерседес», «Феррари», «Макларен» и «Ред Булл». Пусть мой прогноз будет вектором надежды для «Феррари», верой в их двигатель и машину, а главное — для всех сердец болельщиков «Скудерии»!

Думаю, Льюису вновь будет сложно в «Феррари», и Кубок конструкторов возьмет в итоге «Мерседес». Скажу, что Макс прекрасно выступит и попадёт в топ-3. «Ауди» будет страдать технически, но потенциально может оказаться быстра и нас удивит. «Каддилак» расположится где-то внизу, а «Астон Мартин» превзойдёт по степени технических страданий и «Ауди», и всех остальных вместе взятых.

Самое главное, что нас ждёт прекрасный новый сезон! Желаю кайфовать от гонок и Формулы-1! Йеа!

Мстислав «Стив» Петров

Автор телеграм-канала «Вестникъ Формул», комментатор Be on Edge

Есть ощущение, что «Мерседес» лучше остальных команд подготовился к новой смене регламента, плюс как будто бы даже имеет некоторую протекцию от Мохаммеда бен Сулайема. Джордж Расселл, как кажется, уже готов к статусу одного из претендентов на титул — повзрослел, отчасти даже заматерел, так что, думаю, ему по силам взять титул.

«Феррари» хороша — во всяком случае по первым тестам и по тому, что заранее готовит какие-то уникальные наработки на сезон. Причём кажется, что Льюис сейчас куда мотивированнее Шарля. К тому же Леклер, похоже, больше занят личной жизнью, а не гонками — не осуждаю, просто есть ощущение, что нет полной концентрации на гонках. Да и это уже традиция, когда заслуженный титулованный ветеран после прихода в «Феррари» становится вице-чемпионом. А про борьбу за титул до последней гонки это скорее больше хотелка — надоело схлопывание интриги в какой-то момент.

Главным сюрпризом сезона назову Бермана. Олли ещё во второй половине прошлого сезона показал, что способен серийно выдавать очень качественные гонки. Сейчас с учетом надёжности моторов «Феррари» и в целом, как кажется, грамотного подхода «Хааса» к работе у Бермана есть все шансы выйти на качественно новый уровень — я бы даже ждал парочку подиумов.

Честно говоря, не вижу сейчас предпосылок к каким-то громким увольнениям — структура у команд выстроена, руководители либо уверенно сидят на своих стульях, либо получают слишком много, чтобы их увольнять. Из гонщиков если кого-то и менять, то только Колапинто и Линдблада, но один приносит ощутимые финансы, а второй вроде бы пользуется серьёзной поддержкой команды. Да и нет там уже Хельмута Марко, чтобы убирать парня посреди сезона.

Мария Мельникова

Редактор раздела «Автоспорт» на «Дром.ру», автор телеграм-канала First Place

Сезон по полностью новому регламенту невозможно прогнозировать вплоть до первого этапа: как мы знаем, тесты не показательны, их вычеркиваем. Поэтому все наши прогнозы строятся на сочетании того, что мы видели в прошлом году, плюс на наших хотелках.

Так что давайте привнесём немного абсурда в предсказания, продвинув в чемпионы Льюиса: пусть возьмет восьмой титул и успокоится, а Макса выберем в качестве главного антагониста. Этих чемпионов нельзя назвать беззубыми, и их борьба до последнего Гран-при будет всех вновь держать в напряжении. Расселл мог бы включиться, но ему помешают сходы по технике у «Мерседеса». Зато между ним и Максом вновь будет много стычек, которые помешают набирать очки. Шарля собьёт с толка беременность миссис Леклер.

Что касается Кубка конструкторов, то за него будет сражаться команда не просто с лучшей машиной, а ещё и с двумя пилотами, способными привозить максимум очков. В новом сезоне это будут «Феррари» и «Макларен». В «Мерседесе» и «Ред Булл» Антонелли и Хаджар не смогут поддерживать своих напарников с той же интенсивностью. Хаджар будет очень стараться, однако команда будет работать на титул Макса, и Исак останется в тени. Ну а Кими просто нужно повзрослеть.

«Ауди» выглядят очень конкурентно, и в КК дуэт Халка и Бортолето окажется предпочтительнее дуэта Окона и Бермана. Гасли в одиночку вывезти «Альпин» не сможет. «Уильямс» начнёт зарабатывать очки примерно после Барселоны, когда справится с перевесом. У «Астон Мартин» шанс на первые очки появится на Гран-при Испании. «Кадиллак» в этом сезоне очков не наберёт.

Евгений Кустов

Редактор раздела «Автоспорт» на «Чемпионате», автор телеграм-канала Evkus Racing

«Феррари» на тестах впечатлила, но я уже просто потерял веру, что эта команда когда-либо сможет взять титул. Поэтому «Мерседес» — с сильным мотором, достойной техникой, созревшим Расселлом. Кажется, всё для немцев и их первого номера сойдётся воедино — если кто-то из конкурентов не скрывал на тестах супертемп.

Полагаю, «Макларен» в своём стиле будет здорово дорабатывать машину, но этого не хватит ни для сохранения Кубка конструкторов, ни для того, чтобы Ландо Норрис сохранил интригу в личном зачёте до последней гонки.

Что касается борьбы в средней группе, то там трудно назвать фаворита. Я бы сказал, что самый сбалансированный дуэт у «Уильямса», однако их подводит машина, поэтому ставлю на «Хаас». Хотя жду приятных сюрпризов от «Ауди», но там один гонщик «старичок», другой – только набирается опыта, а сам автомобиль, кажется, ну очень плохо стартует из-за самой большой турбины в пелотоне.

Насчёт увольнения Колапинто — не уверен, что это непременно случится, однако других кандидатов не вижу. Алонсо, полагаю, всё-таки хочет дождаться сезона-2027, Хэмилтон даёт понять, что оставил прежнюю депрессию позади. Да и нет за пределами Ф-1 опытных пилотов или молодёжи, ради которых необходимо срочно освободить кокпит.