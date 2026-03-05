Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1

Если с утра мы попросили экспертов дать «традиционные» прогнозы на исход нового сезона Формулы-1, то сейчас постоянные авторы «Чемпионата» уже по традиции займутся максимально смелыми предсказаниями. Однако каждое своё предсказание смогут обосновать.

Дмитрий Захарченко: 7 разных победителей гонок

Часто при столь масштабных переменах в регламенте вперёд вырывается какая-то одна команда, раньше других обнаружившая наиболее эффективное решение или нашедшая серую зону. Но на этот раз всё должно быть иначе. Перемены настолько обширные и комплексные, переменных так много, что одна — даже самая гениальная — находка не позволит получить подавляющее преимущество. У каждого болида будут свои сильные и слабые стороны — у кого-то будет более эффективная аэродинамика, кто-то сможет лучше других заряжать батареи, а кто-то — расходовать энергию.

Вполне вероятно, что от трассы к трассе расстановка сил станет меняться, а среди претендентов на победу будут разные команды. А если так, то и победителей окажется куда больше. Фаворитом считается «Мерседес», и можно представить, что в какой-то момент шанс появится у Антонелли — и Кими сможет его реализовать. Говорят, «Ред Булл» быстрее других на прямых — Ферстаппена в принципе нельзя исключать из борьбы. «Феррари» выглядела многообещающе — и «Скудерии» вполне может улыбнуться удача. Будет странно, если за победы не сможет бороться «Макларен». И, конечно, вполне возможны некие форс-мажорные обстоятельства, при которых в лидеры сможет вырваться кто-то из середняков. Не факт, что получится как в сезоне-2012, но шанс на это есть.

Лев Дорогов: Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл»

Тут всё просто. Чем менее конкурентоспособную машину построит «Ред Булл», тем больше вероятность, что Ферстаппен покинет Милтон-Кинс. Тем более что слухи о возможном уходе Макса генерировались ещё в прошлом году.

Тогда главным претендентом на нидерландского чемпиона называли «Мерседес». К великому совпадению, именно немецкая команда считается самым явным фаворитом сезона. Поэтому, если «Ред Булл» окажется отрезан от борьбы за победы, Макс вполне может разорвать контракт с «быками» ради доминирования на «серебристом» болиде.

К тому же в конце прошлого года «Ред Булл» покинул Хельмут Марко – главный союзник Ферстаппена во внутрикомандных интригах. Поэтому при низком уровне конкурентоспособности представителям «быков» будет намного сложнее уговаривать Макса остаться.

Макс Ферстаппен и Исак Хаджар Фото: Mark Thompson/Getty Images

Михаил Дубовский: Фернандо Алонсо вопреки всему завоюет подиум

Каждый сезон можно делать самые смелые прогнозы относительно Фернандо Алонсо. До начала предсезонных тестов легко было ожидать, что опытнейший испанец за рулём спроектированного легендарным Эдрианом Ньюи болида с мотором «Хонда» окажется одним из лидеров 2026 года, а то и претендентом на титул, однако несколько дней в Бахрейне чётко дали понять — ничего подобного не выйдет и близко. Нехватка темпа, проблемы с надёжностью, отсутствие запчастей и чуть ли не прямое заявление «Астон Мартин» о том, что первые этапы Формулы-1 станут для них тестами в условиях реальных Гран-при, опустили преданных болельщиков двукратного чемпиона мира с небес на землю.

Другое дело, что и сам Алонсо не привык сдаваться, и Ньюи пообещал приложить все усилия, чтобы вытащить британский коллектив с того дна, на котором он оказался по итогам тестов. Да и Лоуренс Стролл явно горит желанием спросить с японских мотористов за каждый вложенный в их агрегат евро. Учитывая характер канадца и целеустремлённость ключевых героев «Астона», можно надеяться на то, что до конца сезона Фернандо всё-таки окажется в числе призёров. Если да, то испанец, вероятно, останется в Формуле-1 на следующий сезон. Если нет, то в гневе двукратный чемпион мира страшен — при таком раскладе «Хонда» будет с теплом вспоминать то самое «GP2 Engine! GP2! Arghhh!». А сам автор ставшей знаменитой реплики отправится покорять «Инди-500»…

Евгений Кустов: регламент сильно изменят прямо по ходу чемпионата

Я вполне одобряю решение ФИА не пороть горячку и почти не менять правила Формулы-1 ещё до старта сезона. Чуть изменили процедуру старта – и теперь будут смотреть, как на практике сложатся стартовые Гран-при. Но что-то мне подсказывает, что оперативные поправки в регламенте всё-таки неизбежны.

У нас получились силовые установки с настолько сложными и странными требованиями, что, кажется, оставить всё как есть просто не получится. Полагаю, мы не избежим странных ситуаций с резкой и непонятной обычному болельщику потерей скорости на прямых, нелепыми обгонами из-за огромной разницы в «максималке». Добавлю сюда вопросы по безопасности — на старте и в борьбе на трассе.

Так что могу предположить, что после трёх стартовых Гран-при мощность гибрида ограничат. Возможны (к неудовольствию «Феррари») и какие-то дополнительные модификации стартовой процедуры, если она окажется слишком рандомной и почти не будет зависеть от мастерства конкретного гонщика.

Дмитрий Захарченко: Гран-при Монако получится интересным

Это, пожалуй, самый нереалистичный прогноз в материале — и тем не менее. Проблема Гран-при Монако в том, что машины слишком большие и тяжёлые для этой трассы, и пусть в этом году габариты болидов уменьшились, разница недостаточно значительная. Однако дело в другом — в новых двигателях и влиянии гибрида.

На трассе в Монте-Карло не так много мест, где можно было бы зарядить батарею, при этом места для обгона всё же есть: стартовая прямая, торможение после тоннеля, кому-то даже удавалось протискиваться в шпильке. За счёт того, что батарею всё-таки заряжать нужно, а пилоты часто будут тормозить раньше, чем могли бы, это может дать шанс атакующему рискнуть и немного пожертвовать зарядом, но пройти соперника. В то же время у оппонента будет шанс контратаковать и выдать больше мощности на последующем разгоне.

Может быть, все эти сложные правила всё-таки смогут спасти Гран-при Монако, который в последние годы превратился в траурную процессию.

Лев Дорогов: все четыре арабских этапа будут отменены

Не в первый и не в последний раз политика вмешивается в гонки. Уже несколько дней над Аравийским полуостровом раздаются взрывы – в том числе над Саудовской Аравией и Бахрейном, где через полтора месяца запланированы Гран-при.

Да, в 2022 году в 10 км от трассы в Джидде тоже гремели взрывы, причём прямо во время пятничной тренировки. И тогда данный эксцесс не помешал проведению запланированных заездов. Однако в 2026-м ситуация совсем иная. Тут и масштаб событий куда серьёзнее, и перспективы в целом куда туманнее.

Нет никаких гарантий, что военный конфликт завершится в ближайшие недели, поэтому питать иллюзий касательно проведения этапов в Саудовской Аравии и Бахрейне не стоит. Да и к отмене гонок в Катаре и Абу-Даби тоже стоит морально приготовиться. К сожалению, уж слишком масштабный характер приобретает текущий геополитический конфликт.