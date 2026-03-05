Что Петров уже изменил в русских гонках и что думает о новом сезоне Ф-1? Большое интервью

Виталий Петров с конца 2024 года является генеральным директором программы «СМП Рейсинг» и, соответственно, максимально погружён в дела российского автоспорта, прежде всего серии СМП РСКГ. Что удалось сделать более чем за год, что сейчас с карьерой Виталия как пилота и что он думает о новом сезоне Формулы-1? Обо всём этом и пообщались.

«Отвратительно проехал. Не прочувствовал шины»

— Виталий, стало традицией встречаться после «Гонки чемпионов» в Тольятти. Но если в прошлом году вы вышли в финал, то в этот раз что-то не заладилось…

— Отвратительно проехал. Не прочувствовал шины. Я, в принципе, знаю, как ездить по льду, знаю, как нужно держать зацеп на колёсах, проходить повороты. Всё это я знаю, но в какой-то момент доверился колесу, на котором в первый раз поехал, когда оно было свежее, шипы были на месте — всё чётко рулилось, гладко попадал во все повороты. А потом, как в Формуле-1, где твои колёса квалификационные работают всего лишь один круг — выехал, стрельнул, полторы-две секунды снял, но, к сожалению, с этими шинами «Пирелли», с этой погодой, колёса из-за большой нагрузки на них выдерживали меньше.

Этот момент я сам упустил из виду — все пилоты, которые регулярно участвуют в ледовых гонках, быстро адаптировались, поймали момент и стали ехать «под колесо», а я, наверное, слишком много на резину надеялся, атаковал и заезжал в повороты сильнее, чем нужно. Похоже, стоило просто на 50% убавить свой пыл и ехать просто очень аккуратно и медленнее на 50%. Я этого не сделал — виню себя, что не прочувствовал этот момент. Вроде был зацеп, но на самом деле его там не было. Просто колесо крутилось, поворот машина не держала, слишком её заносило, поэтому я вот так всё проиграл.

Расстроен итогами. Хотя на тренировках результаты были на восьмой-девятой позиции, это ничего не значило — я точно понимал, как ехать, а впереди были гонщики, которые ехали на новых шинах. Я был уверен, что если у меня будет хорошее колесо и будет держак, то всё нормально — точно должен до полуфинала или финала дойти. Понимал, что там уже бороться будет непросто с сильными пилотами, но бороться я мог.

А когда я в заезде с Михаилом Митяевым встретился, то в первый же поворот после поворота не попал, во втором, который под мостом, я до отбойника доехал — стало понятно, что что-то не так. То есть я просто не прочувствовал конкретные шины. Было ощущение такое, как будто ты в «кольце» на сликах в дождь едешь.

Кирилл Ладыгин и Виталий Петров на «Гонке чемпионов» Фото: СМП Рейсинг

— Кроме «Гонки чемпионов», в этом году где-то ещё увидим Виталия Петрова в качестве пилота?

— В Тольятти с Владимиром Васильевым долго разговаривал по поводу ралли — он меня приглашал проехать этап Кубка России в Карелии, где больше десятка экипажей было на технике R5. Но для этого нужны спонсоры, хотя я понимаю, что сейчас ситуация непростая… В любом случае очень хотелось бы поехать в ралли, которое в нашей стране сейчас вышло на новый уровень.

Ну и, конечно, «кольцо» не отменяю. Я поеду в СМП РСКГ Эндуранс, особенно интересно будет в первой 12-часовой гонке — я на протяжении всего сезона 2025 года спрашивал, кто хочет проехать, поскольку мне важно было понять, сколько мы сможем собрать участников. И все прямо аплодировали этой идее, но посмотрим, сколько вообще народа зарегистрируется на эту интересную гонку на Moscow Raceway, в которой я поеду на BR03.

— Грядущий марафон в Подмосковье обещает стать событием в российском автоспорте, потому что столь длинных гонок в стране ещё не проводилось. Насколько сложно было организовать 12-часовой заезд?

— Столь протяжённые гонки в России были зимой, однако летнее «кольцо» такой длительности — первое. Самое сложное, конечно, получить много разрешений на проведение заездов в вечерне-ночное время. Moscow Raceway, в принципе, находится далеко от населённых пунктов, но всё равно мы должны были от правительства получить разрешение пошуметь. На «Игора Драйв» хотели провести подобную гонку, однако там ещё сложнее, потому что трасса вроде бы далеко от жилья, но на самом деле там рядом посёлки, которым гоночные машины очень мешают. Хотя раз в год, как мне кажется, можно было бы как-то обо всём договориться, чтобы какую-нибудь статусную длинную гонку сделать — почему бы и нет?

Я встречался с владельцами Moscow Raceway, с директорами, гоночным директором, чтобы обсудить предстоящую гонку. На трассе уже была шестичасовая гонка, которая заканчивалась в темноте — на основе этого опыта я сказал, где на трассе нужно освещение, как правильно организовать всё с точки зрения безопасности. Для меня всё это в первую очередь о том, что на трассе на протяжении всей дистанции должно быть видно, что и где случилось. Мне ответили, что в тот раз всё не успели, потому что не думали, что будет настолько темно, но в целом от помощи отказались — сказали, что всё необходимое для проведения такой гонки есть. По судьям решили, как и в какие периоды кто должен работать, так что вся работа идёт в текущем режиме.

Честно скажу, никаких сложностей практически нет, если не считать бумажной волокиты, однако согласование от правительства Московской области мы уже получили. Поэтому, пока техника у всех свежая, решили первой гонкой сезона сделать именно 12-часовой заезда. Посмотрим, как проедем, как она всем нам аукнется.

Виталий Петров Фото: СМП Рейсинг

«Такого нет, что участников где-то в СМП РСКГ прямо не хватает»

— В целом какие изменения нас ждут в новом сезоне в российском «кольце»?

— Конечно, пока рано говорить, что я что-то прямо сделал, но определённые изменения в СМП РСКГ уже произошли и произойдут, включая перестановки в составе и партнёрах — мы не всё пока афишируем. Например, на «Гонке чемпионов» мы уже были в одежде Putin Team Russia, и, возможно, будут ещё какие-то коллаборации с другими компаниями, поскольку мы в постоянном диалоге с партнёрами.

С точки зрения организатора гонок, думаю о правильном расписании уикенда для удобства гонщиков. Например, пилоты SMP GT4 Russia хотят ездить только в субботу, чтобы они могли спокойно провести воскресенье с семьями. Поэтому, возможно, в один день у них будет два заезда. В целом мы постоянно собираем пожелания от участников, и, если это получается сделать без каких-либо трудностей, мы вносим изменения. Хочется добавить что-то, чего сейчас не хватает: пресс-конференцию перед началом сезона, больше углубляться в создание праздника для всей семьи внутри паддока.

— Что вы имеете в виду?

— Я понимаю, что такое приехать со своим ребёнком на гонки — да, мой сын любит гонки, но он пять часов не выдержит на улице. То есть, возможно, сделаем ложу, где можно будет оставить детей под присмотром, чтобы дать родителям возможность пойти погулять по автодрому, гонки посмотреть. Не каждый родитель поедет с ребёнком на гонки в одиночку — папе интересно, ребёнку хочется на гонки, а мама задаётся вопросом, что ей там делать. Так что стараемся учитывать эти моменты. Постараемся сделать и более насыщенную развлекательную программу, чем в 2025 году.

Аркадий Цареградцев, Виталий Петров и Роман Русинов Фото: СМП Рейсинг

— В 2025 году спринтерская серия СМП РСКГ отметилась яркими гонками, которые прошли без особых скандалов — это следствие тех изменений, которые вы внесли в работу с пилотами и судьями?

— Для меня отсутствие спорных моментов в судействе было одним из самых главных моментов, когда я пришёл в СМП РСКГ. В принципе, я доволен тем, как у нас всё работает. Я понимаю, что очень долго всё тянется, долго решения принимаются, но дайте, пожалуйста, тот же бюджет, как в Формуле-1, и всё будет так же быстро.

Я помню себя в роли стюарда в Формуле-1 — мы сидим втроём, один главный судья и два помощника, к которым обращаются за личным мнением, как бы кто повёл себя в конкретной ситуации. Плюс ещё три или пять человек, которые отсматривают пять мониторов, и мгновенно в любой ситуации нам готовы дать пять разных моментов из прошлого, похожих на только что случившийся инцидент. И у судьи есть понимание, как в какой ситуации наказывать виновника — если подобные прецеденты были раньше, то решение склоняется к тому, какое чаще всего в таких случаях принималось раньше. Поэтому в Формуле-1 всё решается быстро, а у нас на это уходит какое-то время.

В этом сезоне мы постараемся расширить КСК, а также полностью исключим практику прихода участников в коллегию по собственной инициативе (это и так запрещено, однако иногда такие случаи ещё фиксируются). Это поможет избежать давления на судей со стороны участников. Но и сейчас уже ничего такого нет. Ко мне никто ни разу не подходил с просьбой занять ту или иную сторону, потому что все знают мой принцип — всё должно быть по правилам.

Если команда SMP Racing в «Туринге» что-то нарушила, то не надо ко мне с этим вопросом идти — судьи должны вынести наказание в соответствии с правилами. А если наказания не будет, то уже я приду к судьям с вопросом, почему инцидент остался без внимания. Не может быть в гонках никакого фаворитизма в пользу какой-то команды или пилота — это одно из правил, с которым я пришёл в СМП РСКГ. Спорт есть спорт, я никогда не любил и никогда не прибегал к каким-то методам, которые позволяют в нарушение правил выигрывать с чьей-то помощью со стороны. И сейчас, когда я в роли руководителя, хочу видеть то же самое в гонках.

— Экономические сложности, по вашим ощущениям, не скажутся на числе участников СМП РСКГ Спринт?

— Пока нет. Пока мы видим, что вроде получается как минимум так же, как было в минувшем сезоне, а в каких-то классах видим прирост — в том же GT4 мы знаем, что и машин куплено больше, и действующие участники готовы ещё несколько автомобилей выставить. По «Турингу» пока сложно сказать — количество спортсменов вроде бы как не изменится, ждём решения от отдельных команд, но, в принципе, такого нет, что участников где-то прямо не хватает.

Виталий Петров на Гала-церемонии ФИА Фото: СМП Рейсинг

«Мерседес» сейчас — самая сильная команда, они шифровались на тестах»

— Если говорить о Формуле-1, то каковы ваши первые ощущения от нового регламента в чемпионате мира?

— Об изменениях регламента в Формуле-1 невозможно говорить, пока машины полноценно не выйдут на трассу в гонке. Мы вот совсем недавно с ребятами обсуждали, что «Мерседес» легализовал изменяемую степень сжатия. Скажу так: я как промоутер тоже занимаюсь написанием технического регламента, и если у людей получилось обойти эти правила, то это наш косяк, а не их проблемы. Значит, мы не смогли всё правильно задокументировать — если команда сумела сделать что-то уникальное, что невозможно проконтролировать в рамках существующих правил, то они молодцы. Но давайте посмотрим, что будет. Помните DAS? Руль, который регулировал схождение передних колёс — в итоге-то он, похоже, толком ничего не дал, хотя решение было придумано.

В целом, если просто судить внешне, неплохо новые болиды выглядят — и технически, и ливреи, так что нет ни одной некрасивой машины. Безусловно, мне нравится слушать звук гоночного мотора, мне нравится громкий выхлоп, и те двигатели, что были в 2012 году, мне нравились больше, чем современные. Но мы живём в такую эпоху, когда мир потихонечку стремится рано или поздно полностью уйти от двигателей внутреннего сгорания. Так что в Формуле-1 вновь обкатываются технологии, которые лет через пять появятся в серийных автомобилях — так всегда было.

— Каких-то фаворитов уже для себя можете выделить?

— Думаю, что «Мерседес» сейчас – самая сильная команда, что они получили преимущество благодаря решению, связанному со степенью сжатия, и на тестах «шифровались», не выжимали из моторов максимум. У «Феррари» тоже хорошие шансы побороться за статус лидера – и я буду рад, если у этой легендарной команды наконец-то получится всё сделать правильно и вести плотное сражение за титулы. Ни в коем случае не списываем со счетов «Макларен»: команда выиграла оба титула в прошлом году, поэтому к ней будет особое внимание. Потенциал «Ред Булл» тоже нельзя игнорировать.

Но, конечно, нас вполне могут ждать сюрпризы. И в Австралии, где зацеп будет сильно меняться по мере того, как трасса будет очищаться от пыли и грязи и прорезиниваться. И потом, ведь «Альберт-парк» – нетипичная трасса для Ф-1.

— Многие предсказывали проблемы «Ред Булл», ведь от них ушло немало технических специалистов по ходу прошлого года…

— В Формуле-1 есть простое правило: если ты чего-то не знаешь, перекупи знающего человека у других. В принципе, у «Ред Булл» деньги на это есть. Естественно, они не прямо с нуля начинают работу по новому регламенту. Какие-то люди из команды ушли, однако они скупают других, которые что-то уже знают. То же самое с мотористами — специалисты уже имели дело с гоночными двигателями, поэтому для них работа с новыми агрегатами для Формулы-1 будет проще.

— При этом уже который год тот же «Ред Булл» активно тасует напарников Макса Ферстаппена, что как будто бы тоже не добавляет команде сил…

— Зря они стали делать рокировку в середине сезона. Не только Ферстаппена, но и любого пилота высокого уровня догнать новичку команды с ходу практически невозможно. В 2011 году Ника Хайдфельда заменили на Бруно Сенну, но за прошедшие к тому момента полсезона мой уровень был выше, и новый напарник никак не должен был меня опережать. И он, в принципе, никогда и не был впереди.

Я могу детально рассказать о каждой гонке, у меня все подробности записаны, и если я когда-нибудь буду писать книгу… Были квалификации у Бруно неплохие, но, когда Сенна был впереди — я не оправдываюсь — были объективные причины, почему я проигрывал. К примеру, на первой для него квалификации я уступил, так как в конце быстрого круга на моей машине сломалась рулевая рейка.

Виталий Петров Фото: СМП Рейсинг

Если вернуться к вопросу. Наверное, в какой-то момент «Ред Булл» смирился с тем, что они проигрывают Кубок конструкторов из-за того, что уже кучу раз наошибались с пилотами. Не за горами момент, когда Макс Ферстаппен уйдёт в «Феррари» или «Мерседес», потому что ему хочется попробовать что-то новое. Как ни крути, но любой пилот хочет стать гонщиком «Феррари». Однако это дело будущего.

Сейчас же, похоже, в команде сами поняли, что ошиблись, когда не дали Лиаму Лоусону проехать сезон. Позвали на его место Цуноду и ему карьеру загубили. Потому что думали, что Юки сразу сможет привыкнуть к новой машине, но болиды разные, инженеры разные, подход к работе разный. Цуноде лучше было не соглашаться на переход в «Ред Булл», не запороть своё будущее, потому что его любили как пилота и как персонажа, однако этот сезон с Ферстаппеном просто поставил крест на Юки. Вероятно, он даже сам не осознаёт, что с ним случилось и почему так вышло. Но от таких предложений – перейти в топ-команду – конечно, не отказываются. Тем более если ты – пилот такой программы, как «Ред Булл», которая о тебе вполне может позаботиться, даже если в топ-команде дела пойдут не лучшим образом.

— Сейчас к Максу приходит Исак Хаджар…

— Я на 100% уверен, что контракт с Исаком подписан на два-три года, если только не появится какой-то молодой амбициозный выскочка а-ля новый Ферстаппен. Просто потому, что «Ред Булл» не может не понимать, что эта постоянная чехарда пилотов не идёт на пользу команде.

Все ждут противостояния Хаджара и Ферстаппена, чтобы посмотреть, насколько Исак сможет втянуться и быть на уровне Макса. Если Хаджар вдруг его переплюнет, хотя это, наверное, очень сложно сделать… Пока Ферстаппен выглядит сильнее, может, даже Себастьяна Феттеля, который не был таким стабильным, быстро стал слишком неуравновешенным и как-то потерял свой уровень. Макс пока молодой, он в своём топе, и победить его тяжело.

— Сам Ферстаппен уже попробовал себя в гонках GT3, собирается проехать «24 часа Нюрбургринга» — Макс устал от Формулы-1 и готовится к завершению карьеры?

— Не думаю, что Ферстаппен заскучал в Формуле-1. Если ему разрешают выступать в других сериях – почему нет? Его выступления в симрейсинге показывают, насколько ему в принципе интересно соревноваться. Поэтому лично меня не удивляет то, что он захотел проехать столь специфическую, интересную и знаменитую гонку. Если бы всё это как-то повлияло на темп Макса в Формуле-1, команда быстро намекнула бы гонщику, что не стоит распыляться. Но, думаю, Макс сам первым почувствует, если история с выступлениями в GT будет мешать его основной работе.

«Я не думаю, что Хэмилтону пора завершать карьеру»

— Не блещет результатами и Льюиc Хэмилтон, для которого его дебютный сезон в «Феррари» стал худшим в карьере — не пора британцу на покой?

— Я не думаю, что Хэмилтону пора завершать карьеру. В свой первый сезон в «Скудерии» он не смог адаптировать настройки под себя. Но прошёл целый год, и я уверен: Хэмилтон наверняка уже всё проанализировал, он нашёл ответы на все вопросы, почему всё получилось так, как получилось. Просто машина «Феррари» Льюису не подошла, он её не понял и вовремя не разобрался, как её нужно настраивать. Посмотрим, что будет в это году — новая машина, новые регламенты, кто быстрее к адаптируется к этим условиям. Но я уже несколько лет сочувствую болельщикам «Феррари» из-за стратегии команды. Мне кажется, первое, что нужно было сделать, так это выпнуть как можно быстрее того, кто отвечает за стратегию — этот человек так много гонок команде запорол.

— Ходят слухи, что и Шарль Леклер задумывается об уходе из «Феррари»…

— Леклер сейчас на пике. Он один из быстрейших пилотов пелотона и, в принципе, потенциальный чемпион. И он верит в то, что всё-таки может победить с «Феррари». Но если в 2026-м команда не завоюет титул, а Шарль будет уверен в скорости машины другой команды, думаю, он может сменить коллектив. Потому что сколько он уже лет отдал «Феррари», хотя и команда очень держится за Леклера. Он быстрый парень, вежливый, дисциплинированный, ведёт правильный, по меркам «Феррари», образ жизни — это тот пилот, который им нужен. И они за него держатся. Льюис Хэмилтон по этим параметрам тоже подходит команде, однако только вот у него результатов, в отличие от напарника, пока нет.

— В прошлом году «Макларен» едва не упустил титул в личном зачёте — как думаете, пора команде задуматься о командной тактике и разделении пилотов на первый и второй номера?

— «Макларен» пока ничего плохого не сделал, чтобы им надо было отказываться от своей тактики равенства пилотов. Другое дело, что у хорошего менеджера в контракте для своего гонщика прописано, что при достижении определённых условий его клиент может не идти на уступки ради команды, потому что каждый хочет, чтобы в первую очередь его пилот добился успеха. С другой стороны, для команды важнее Кубок конструкторов, и если он уже завоёван, то почему бы и не дать пилотам бороться друг с другом? Но, опять же, это какие условия у вас прописаны в контрактах с гонщиками, какие соглашения со спонсорами.

Лично я как делаю — прихожу, мы садимся с Борисом Романовичем, которому я делаю расклад ситуации и высказываю своё мнение, как может всё сложиться, что может получиться, а что может и не получиться, чтобы понимать, в какую сторону нам двигаться. И на основе этой информации получаю одобрение, куда нам идти. Наверное, и Зак Браун тоже должен прийти к своему руководству, акционерам и спонсорам и сделать такой же расклад, наверное, посоветоваться, а потом уже принять совместно решение, как выстраивать работу.

— Если говорить о других интригах сезона-2026, ждать ли проблесков от Колапинто и Антонелли?

— Я вообще не помню ничего о Колапинто. Когда он в «Уильямсе» был, то блеснул пару раз, но в «Альпин» у Франко вообще не пошло. Если честно, не понимаю о нём ничего — видимо, всё деньги решают. Иначе непонятно, для чего держат в команде. Нет, ну есть, например, вариант, если ты высокопоставленное лицо в команде и веришь, что у пилота получится, однако просто пока что-то не получается. В такой ситуации можно пойти на то, чтобы дать ему ещё шанс. Ну, или смириться с результатами из-за денег, которые приходят в команду.

Что касается Антонелли, то я вообще не знаю, почему его держит «Мерседес». Да, у него есть какие-то проблески, но пока это всё-таки тоже очень тёмная лошадка. Вроде бы Андреа Кими быстр, однако с другой стороны — и результаты это показывают — на фоне Расселла не блещет. В команде, видимо, до сих пор сильна травма, что они в своё время упустили Макса Ферстаппена, поэтому боятся сейчас упустить ещё и этого молодого пилота, так что решили за него держаться.