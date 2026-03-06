Первые заезды нового сезона Ф-1. Тьфу-тьфу, у нас плотная борьба за лидерство!

В группе топ-команд пока что отстаёт «Ред Булл», а у «Астон Мартин» всё гораздо хуже, чем у «Кадиллака».

В Мельбурне прошли две сессии свободных заездов перед Гран-при Австралии, и теперь можно со всей ответственностью заявить, что сезон стартовал. Разбираемся, как показали себя лидеры и как выглядит расстановка сил в преддверии первой гонки года.

«Мерседес» не впереди

В первой тренировке лучшее время осталось за гонщиками «Феррари», причём Шарль Леклер опередил Льюиса Хэмилтона на внушительные 0,47 секунды. Позади этой пары в протоколах расположились Макс Ферстаппен, отставший от Леклера более чем на полсекунды, и Исак Хаджар, проигравший опытному напарнику 0,3 секунды. Топ-5 замкнул единственный дебютант сезона Арвид Линдблад, в то время как Оскар Пиастри и Джордж Расселл оказались лишь на шестой и седьмой позициях.

При этом в стане «Макларена» не обошлось без проблем. В какой-то момент начала падать мощность у Пиастри, а Ландо Норрис из-за неполадок с коробкой передач проехал лишь семь кругов и оказался ближе к концу в таблице. Впрочем, куда больше сложностей выпало на долю гонщиков многострадального «Астон Мартин»: Лэнс Стролл утром проехал лишь три круга — и все в прогулочном темпе, а Фернандо Алонсо вовсе не покидал боксы.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон лидировали в первой сессии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Более показательной в плане расстановки сил по традиции стала вторая тренировка. Пилоты начали работать на жёстких шинах, и по истечении первых 15 минут на первой строчке расположился Пиастри, который на 0,16 секунды опередил Андреа Кими Антонелли и чуть более четверти секунды привёз Хэмилтону. Ферстаппен в этот момент столкнулся с проблемами — машина заглохла на выезде из боксов, а время Хаджара, который, в отличие от остальных использовал «медиум», оказалось на секунду медленнее.

Первыми на «софт» перешли гонщики «Мерседеса», закономерно возглавившие протоколы. Пилотам «Феррари» дотянуться до Расселла и Антонелли не удалось, зато их время сумел превзойти Пиастри — именно он и стал быстрейшим по итогам дня. Второе и третье места остались за Антонелли и Расселлом, отставшими на 0,2 и 0,3 секунды соответственно, тогда как гонщики «Феррари» теперь расположились на четвёртой и пятой позициях.

Вылет Макса Ферстаппена во второй тренировке Фото: x.com/f1

Ферстаппен после небольших проблем в начале сессии полчаса провёл в боксах и, вернувшись на трассу, показал шестой результат. При этом в конце заездов Макс на выходе из шиканы вылетел на гравий и повредил днище. Не смог блеснуть и действующий чемпион Норрис — на машине британца барахлило сцепление, из-за чего он завершил день на седьмой позиции, проиграв Пиастри больше секунды.

Пока что «Ред Булл» не блещет скоростью и выглядит хуже других топ-команд, зато разрыв между «Маклареном», «Мерседесом» и «Феррари» совсем небольшой. В данный момент предсказать фаворита квалификации невозможно, тем более что инженерам теперь предстоит осмыслить собранную информацию, и настройки существенно изменятся. Точно можно сказать лишь то, что у «Мерседеса» нет того подавляющего преимущества, которого в паддоке боялись зимой.

Герой дня — Арвид Линдблад

Лучшей из остальных неожиданно стала команда «Рейсинг Буллз» — причём в обеих сессиях. И более того, оба раза быстрейшим пилотом команды был дебютант Линдблад, который по итогам дня опередил Лиама Лоусона на 0,4 секунды. Арвид на четверть секунды превзошёл результат лучшего представителя «Хааса» Эстебана Окона и более чем на 0,4 секунды опередил быстрейшего пилота «Ауди» Нико Хюлькенберга.

«Уильямс» и «Альпин» пока не блещут. Первым помешали технические проблемы — утром неполадки были на машине Алекса Албона, после обеда что-то не так пошло у Карлоса Сайнса, который проехал лишь 10 кругов. А вот «Альпин», судя по всему, просто не хватает скорости — в обеих сессиях Гасли и Колапинто были лишь на 16-й и 18-й позициях соответственно. По итогам дня команда из Энстоуна опередила только «Кадиллак» и «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо выехал лишь во второй сессии Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Трудно осознать, но «Кадиллак» во время тренировок оказался быстрее «Астон Мартин». Серхио Пересу после обеда потренироваться не удалось — он почти всю сессию провёл в боксах из-за проблем с датчиком, а когда выехал на трассу, инженер уже на втором круге приказал остановиться на обочине. Валттери Боттас проехал 28 кругов и столь серьёзных проблем избежал, правда, лучшему представителю «Альпин» финн уступил полторы секунды.

Впрочем, «Астон Мартин» был ещё на секунду медленнее — и команде ещё повезло, что после обеда Алонсо со Строллом проехали хотя бы 30 кругов. Команда вынуждена действовать осторожно, поскольку в Мельбурне в её распоряжении лишь две рабочие батареи, и в случае отказа одной из них уикенд для пилота будет завершён досрочно. В общем, пока что всё выглядит так, что в Q1 вылетят «Альпин», «Кадиллак» и «Астон Мартин».