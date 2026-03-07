Сезон Ф-1 стартует с доминации «Мерседеса»! Ферстаппен в стене, «Феррари» далеко

Q1: авария Ферстаппена и почти прорыв Алонсо

Сразу два пилота выбыли из борьбы ещё до старта сессии. Предсказуемо один из их представлял «Астон Мартин»: у Лэнса Стролла ещё с утра возникли проблемы с силовой установкой. О чём именно идёт речь, не уточнялось, но если вдруг о батарее, то напомним: запасных у «Хонды» в Мельбурне нет, так что это автоматически означает завершение выступлений на первом этапе, даже если бы стюарды допустили Стролла до старта (что не факт).

Вот Карлос Сайнс завтра должен выйти на старт, но с хвоста решётки. У него по ходу третьей практики тоже возникли проблемы с двигателем — устранить их или заменить силовую установку не успели. Могли бы потерять и третьего гонщика: в конце третьей практики в аварию попал Андреа Кими Антонелли. Однако механики «Мерседеса» успели завершить ремонт машины уже по ходу первого сегмента.

Авария Андреа Кими Антонелли в третьей практике Фото: Mark Thompson/Getty Images

Помог «Мерседесу» и Антонелли Макс Ферстаппен. Скорее всего, итальянец успел бы выехать и так, а тут вывесили красные флаги после аварии нидерландца в первом повороте. Судя по повторам, говорить об ошибке гонщика нельзя: машина просто вышла из-под контроля, когда Макс начал тормозить. Ферстаппен до последнего не отпускал руль и потом держался за руку — надеемся, обошлось без травм.

Соответственно, нужно было определить ещё трёх пилотов, которые завершат выступление. Две вакансии предсказуемо заняли представители новичков из «Кадиллака», при этом Перес оказался быстрее Боттаса на семь десятых и отстал от лучшего результата Джорджа Расселла на три секунды.

Ну а Фернандо Алонсо едва не сотворил сенсацию. Когда в «Астон» никто не верил, испанец до последних секунд сегмента держался 16-м. И всё же Франко Колапинто последним быстрым кругом отправил двукратного чемпиона мира на 17-ю строчку. Все равно это гораздо выше, чем ожидалось. Может, теперь и всю гонку проведёт?

Q2: Бортолето прошёл… и сошёл

Главная драма второго сегмента произошла, когда места в топ-10 уже были распределены. Габриэл Бортолето, принесший «Ауди» первое попадание в Q3, замедлился на въезде на пит-лейн, чуть не спровоцировал аварию двух гонщиков «Рейсинг Буллз» и в итоге остановился. Болид пришлось откатывать маршалам, а Бортолето, таким образом, гарантировал себе 10-ю строчку. К слову, Нико Хюлькенберга он опередил на одну десятую — два пилота «Ауди» рядышком, при этом у бразильца куда сильнее первый сектор, что всё и решило.

За Халком расположились два гонщика «Хааса» — Берман проиграл немцу всего восемь тысячных и на пару десятых опередил Эстебана Окона. Француз оказался на десять тысячных быстрее Пьера Гасли — без сюрпризов для «Альпин». Ну, кроме отскочившего от машины колпака переднего левого колеса. Алекс Албон, вылетевший на одном из быстрых кругов, занял 15-е место, а его соседом по восьмому ряду решётки должен стать Франко Колапинто (семь десятых отставания от Гасли).

Q3: дубль «Мерседеса»

Решающий сегмент квалификации начался с промашки механиков «Мерседеса»: они забыли достать вентилятор из правого бокового воздухозаборника. Андреа Кими Антонелли «выплюнул» вентилятор на трассу, и по нему от души проехался Ландо Норрис, чудом не заработавший прокол и не повредивший машину (хотя переднее антикрыло всё-таки обмотали изолентой). Сессию остановили красными флагами, чтобы убрать мелкие осколки.

Когда первая попытка всё-таки прошла, то быстрее всех предсказуемо оказался Джордж Расселл, проехавший на полсекунды быстрее Норриса и, внезапно, Хаджара — Исак собрал хороший чистый круг. А вот у «Феррари» и Пиастри как-то не задалось — эта троица проиграла секунду с лишним. И если Оскар хотя бы мог равняться на напарника, то столь слабый темп «Скудерии» удивлял. Что же до второго «Мерседеса», то Антонелли допустил ещё одну ошибку и круг не собрал.

Но оставался второй шанс — и итальянец его использовал: Кими проехал сильный круг и забрался на промежуточный поул. Впрочем, ехавший за ним Расселл избежал ошибок и «привёз» молодому напарнику три десятые секунды — доминация от «Мерседеса»! Немецкая команда начинает сезон в роли фаворита, ну а Расселл прямо сейчас — главный претендент на чемпионский титул.

Почему мы так уверенно пишем? Да потому что ставший третьим Исак Хаджар проиграл почти восемь десятых секунды, слегка опередив Шарля Леклера. За монегаском расположились Оскар Пиастри и Льюис Хэмилтон (британец проиграл напарнику полторы десятые). По ощущениям, «Феррари» для борьбы банально не хватало заряда батареи, ну или подводила слишком мелкая турбина.

В схватке двух оставшихся середняков Линдблад выступил в Q3 слабо и проиграл Лоусону более секунды — очевидно, Арвид даже не проехал нормальный круг и теперь будет стартовать с пятого ряда по соседству с Бортолето.

Ну что, теперь заводим будильники на воскресенье: первая гонка нового сезона Формулы-1 стартует 8 марта в 7:00 по московскому времени!