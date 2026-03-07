Расстановка сил в Ф-1 после первой квалификации: «Мерседес» и правда далеко впереди

В Мельбурне состоялась первая квалификация нового сезона Формулы-1, и она стала первой возможностью без скидок оценить темп команд в условиях нового поколения болидов. И у «Мерседеса» действительно огромное преимущество — правда, есть одно «но»…

«Мерседес» на полсекунды быстрее всех. Или даже больше…

Квалификация подтвердила, что у «Мерседеса» большое преимущество над соперниками. Ещё в межсезонье немцев называли главными фаворитами чемпионата, но на практике их преимущество оказалось даже выше, чем можно было предположить: на каждом быстром круге Расселл и Антонелли были на 0,5 или даже на 0,7 секунды быстрее всех. В итоговой классификации финального сегмента время Расселла и вовсе на 0,785 секунды лучше, чем результат ближайшего соперника из другой команды.

Сам Расселл после сессии отметил, что более прохладная погода — в Мельбурне было около 20 градусов тепла — на руку «Мерседесу», однако пока что нет ощущения, что при более высоких температурах соперники смогут отыграть полсекунды. Кроме того, пугает результат Антонелли. В утренней тренировке Кими попал в аварию, а затем допускал ошибки в квалификации и проиграл Расселлу 0,3 секунды, но, даже несмотря на это, итальянец оказался почти на полсекунды быстрее всех остальных. Глядя на квалификацию, можно сказать, что преимущество «Мерседеса» подавляющее.

Исак Хаджар во время квалификации в Мельбурне Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В то же время позади немцев борьба исключительно плотная. Хаджара, Леклера и Пиастри в протоколах третьего сегмента разделили менее 0,08 секунды! То есть темп «Ред Булл», «Феррари» и «Макларена» на одном быстром круге в данный момент выглядит абсолютно равным. И если бы «Мерседес» не был таким шустрым, борьба за поул-позицию выглядела бы совершенно иначе, а судьбу первого места решали бы если не тысячные, то сотые доли секунды.

Впрочем, есть одно «но» — в финале не выступал Макс Ферстаппен. На первом же торможении первого быстрого круга в Q1 у нидерландца заблокировались задние колёса, после чего Макс оказался в стене. Можно предположить, что Ферстаппен в финале оказался бы куда ближе к «Мерседесам», чем Хаджар, но смог бы он проехать на 0,8 секунды быстрее Исака — большой вопрос. Другими словами, в плане интриги за чемпионство главная надежда сейчас на «Ред Булл».

«Рейсинг Буллз» преподносит сюрпризы

Главное неожиданностью квалификации в Мельбурне стал темп машин «Рейсинг Буллз» — в каждом из сегментов VCARB 03 превосходила по скорости другие команды из группы середняков и стала среди них единственной, кому удалось провести в финал обе машины. При этом и в первом, и во втором сегменте Линдблад был быстрее Лоусона. В финале Арвид столкнулся с проблемами и проиграл Лиаму секунду с четвертью, тем не менее идеальный круг (сумма лучших секторов) новичка на полторы десятые лучше идеального круга Лоусона.

Вместе с этим довольно сильно в середине пелотона выглядела «Ауди» — Габриэл Бортолето тоже прошёл в финал, а Нико Хюлькенберг остановился в шаге от топ-10. Если бы не проблемы Ферстаппена, в заключительный сегмент, вероятно, не пробился бы и Бортолето, тем не менее Габриэл сильно смотрелся и в первой, и во второй частях квалификации и почти наверняка опередил бы Линдблада в Q3, если бы не подвела машина.

Габриэл Бортолето в квалификации в Мельбурне Фото: Joe Portlock/Getty Images

В то же время если у «Рейсинг Буллз» в этот раз был некоторый запас над преследователями (в Q2 время Линдблада было на четверть секунды лучше быстрейшего круга Бортолето), то у «Ауди» его нет: соперники очень близко. Оливер Берман во втором сегменте был лишь на 0,09 секунды медленнее Бортолето. Судя по всему, «Хаасу» по силам бороться с заводской немецкой командой.

«Альпин» находится чуть дальше — лучший круг Гасли оказался почти на 0,2 секунды медленнее результата Бермана и почти на 0,3 секунды хуже времени Бортолето в Q2. Разрыв заметный, но всё же не выглядит катастрофой. А вот «Уильямс» несколько разочаровал. Британская команда выступала в квалификации одной машиной, поскольку Сайнс не смог покинуть боксы из-за возникших ещё в утренней тренировке технических проблем, а Албон проиграл Гасли более 0,4 секунды. Отставание Алекса от Бортолето во втором сегменте и вовсе пугающее — более 0,7 секунды.

«Астон Мартин» всё же быстрее «Кадиллака»

«Астон Мартин» в квалификации тоже работал лишь одной машиной — Лэнс Стролл так и не смог покинуть боксы. Зато результат Фернандо Алонсо можно назвать небольшим чудом. На фоне того, что новая машина Эдриана Ньюи разваливается чуть ли не на ходу, испанец почти прошёл во второй сегмент — свой круг Франко Колапинто завершил уже после клетчатого флага, оставив-таки Фернандо в Q1. Правда, по чистому темпу бороться с «Альпин» или «Уильямсом» «Астон Мартин» пока не в состоянии — отставание Алонсо от этих команд составило почти секунду.

Фернандо Алонсо после квалификации в Мельбурне Фото: Peter Fox/Getty Images

Зато «Астон Мартин» уже сейчас быстрее «Кадиллака»: Серхио Перес проиграл Алонсо более 0,6 секунды, а Валттери Боттас — почти 1,3. Если же исключить из уравнения «Астон Мартин», отставание «Кадиллака» от ближайшего соперника — «Уильямса» — составляет почти две секунды. Для новичков уже выйти на старт гонки — это большой успех, но всё же признаем, что на данный момент машина «Кадиллака» попросту неконкурентоспособна.