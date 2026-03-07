Каким окажется старт нового сезона Ф-1? Быть ли борьбе или цирку? ГП Австралии — LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

По итогам квалификации Гран-при Австралии определён фаворит как гонки в Мельбурне, так и всей стартовой части сезона. Лидер «Мерседеса» Джордж Расселл убедительно завоевал поул-позишен и теперь уже официально стал главным претендентом на чемпионское звание. Сможет ли с ним как следует побороться молодой напарник Андреа Кими Антонелли, стартующим вторым? Как далеко окажутся «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен»? Что у всех будет с надёжностью? И самое главное: насколько адекватно станут смотреться гонки, в которых нужно постоянно, даже на прямых, подзаряжать батарею силовой установки? С нетерпением ждём старта и первых кругов.

