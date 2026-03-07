Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Формула-1, Гран-при Австралии Ф-1 8 марта 2026 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Каким окажется старт нового сезона Ф-1? Быть ли борьбе или цирку? ГП Австралии — LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Австралии Формулы-1 — LIVE
Комментарии
Заводим будильники, ведь старт — в 7:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

По итогам квалификации Гран-при Австралии определён фаворит как гонки в Мельбурне, так и всей стартовой части сезона. Лидер «Мерседеса» Джордж Расселл убедительно завоевал поул-позишен и теперь уже официально стал главным претендентом на чемпионское звание. Сможет ли с ним как следует побороться молодой напарник Андреа Кими Антонелли, стартующим вторым? Как далеко окажутся «Ред Булл», «Феррари» и «Макларен»? Что у всех будет с надёжностью? И самое главное: насколько адекватно станут смотреться гонки, в которых нужно постоянно, даже на прямых, подзаряжать батарею силовой установки? С нетерпением ждём старта и первых кругов.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось

Главные события Гран-при Формулы-1 и гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.

Live Евгений Кустов

Доброй ночи! Всего через восемь часов стартует первая гонка нового сезона Формулы-1. И пусть в субботу «Мерседес» неприятно удивил отрывом в квалификации, все равно с огромным любопытством ждём, что же нам принёс старт и последующие 58 кругов…

Ну а пока предлагаем ещё раз прочитать наши многочисленные материалы, предваряющие сезон:

Всё, что нужно знать о сезоне-2026 Формулы-1:
Что и зачем изменили в Формуле-1? Почему это революция и чем грозит? Полный разбор Что и зачем изменили в Формуле-1? Почему это революция и чем грозит? Полный разбор
Кто станет чемпионом Ф-1, кто провалится, кого уволят? Собрали мнения девяти экспертов Кто станет чемпионом Ф-1, кто провалится, кого уволят? Собрали мнения девяти экспертов
Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1 Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android