Космический старт «Феррари» не помешал дублю «Мерседеса». А тактическая ошибка помогла

Драма на Гран-при Австралии Формулы-1 пошла ещё до старта: местный герой Оскар Пиастри перестарался во время установочного круга и разбил машину по пути на стартовую решётку! Разбил основательно, без шансов каким-то невероятным образом дотянуть хотя бы до пит-лейна. Понёс пелотон и ещё одну потерю: сначала Нико Хюлькенберг не смог самостоятельно добраться до стартовой позиции, а затем механики откатили его машину в боксы, где «Ауди» и осталась грустно стоять.

По итогам предсезонных тестов все выделяли невероятные старты «Феррари» благодаря более мелкой, а потому создающей не такой серьёзной «турболаг» турбине. Соответственно, перед стартом Гран-при Мельбурна главной интригой было, сумеет ли прорваться в лидеры Шарль Леклер с четвёртой позиции. Сумел! Пока Антонелли буксовал и откатывался на восьмое место, монегаск на коротком рывке к первому повороту успел объехать и Исака Хаджара, и Джорджа Расселла — «Феррари» в лидерах! Льюис Хэмилтон, даже несмотря на средненький старт, тоже поднялся на третью позицию — привыкайте, такие рывки, вероятно, будут весь сезон. Но в целом старт прошёл достаточно адекватно — думалось, что будет хуже.

Помимо прорыва Леклера, обязательно выделим подвиг Алонсо, который на короткое время пробился в десятку. Впрочем, «Астон» достаточно быстро начал пропускать соперников, а когда испанец откатился на 17-е место, то машина решила, что с неё достаточно — Фернандо сошёл в боксах.

После потери лидерства на старте Расселлу не удалось легко пройти Леклера, несмотря на потенциальное преимущество по темпу. Вернее, так: пару раз Джордж совершал обгон, но Шарль тут же его контратаковал — видимо, такова суть современной Ф-1, что при плотной борьбе на трассе трудно потратить ресурс батареи таким образом, чтобы потом удержать позицию.

Леклер и Расселл сражались-сражались, судьи даже проверили один эпизод с жёсткой обороной Шарля, а потом на обочине замер «Ред Булл» Хаджара с задымившимся мотором. С одной стороны, рановато для перехода на «хард» и езды до финиша, с другой — слишком соблазнительно, чтобы так не сделать. В итоге пилоты «Феррари» дружно остались на трассе, в то время как оба «Мерседеса» заехали. Хэмилтон по радио справедливо заметил, что «Скудерии» стоило зазвать хотя бы кого-то одного.

Сход Валттери Боттаса чуть позже вроде бы дал «Феррари» шанс тоже сменить резину под VSC, однако финн остановился на въезде на пит-лейне и в момент, когда Леклер и Хэмилтон уже проехали мимо. За следующий круг дирекция гонки закрыла въезд на пит-лейн — пришлось Шарлю и Льюису ехать дальше.

Так что ещё кругов через 10 Леклер и Хэмилтон обслужились без помощи от сошедших конкурентов и, конечно же, оказались уже позади обоих «Мерседесов». Правда, у болельщиков оставалась надежда, что Расселлу и Антонелли может не хватить шин до финиша, в то время как комплекты Леклера и Хэмилтона были на 13 и даже 16 кругов свежее.

В какой-то момент показалось, что интриге быть: Антонелли постепенно сокращал отрыв от Расселла и словно бы мог помечтать о первой победе в карьере. Однако Джордж легко стабилизировал гандикап и уверенно довёл гонку до победного конца — первый шаг в сторону чемпионского титула? Ну а «Мерседес» начал поход за первым Кубком конструкторов с 2021 года!

Хэмилтон под финиш практически догнал Леклера, и всё же было понятно, что именно монегаск составит компанию представителям «Мерседеса» на подиуме. При этом есть ощущение, что даже если бы «Феррари» использовала VSC после схода Хаджара, то все равно у Шарля вряд ли бы был серьёзный шанс удержать лидерство — всё же преимущество немецкой команды по скорости было слишком велико.

Пятым финишировал Ландо Норрис. Половину гонки британец вёл борьбу с прорвавшимся с конца решётки Максом Ферстаппеном. Когда после пит-стопов нидерландец на «медиуме» догнал «Макларен», командный мостик чемпионов разумно решил провести второй пит-стоп. Через некоторое время вторую остановку провёл и Ферстаппен — ехать до финиша на «медиуме» было бы слишком рискованно. Пилот «Ред Булл» достаточно быстро вновь догнал Ландо — казалось, обгон неминуем, но в итоге действующий чемпион уверенно сдержал четырёхкратного в сражении третьей и четвёртой команд пелотона.

В средней группе на старте блистал Арвид Линдблад, который продержался несколько поворотов аж на третьей позиции. Дальше картина оказалась более прозаической. Единственный новичок сезона долгое время шёл седьмым, но под финиш не сумел сдержать «Хаас» Оливера Бермана и пропустил его после красивой борьбы. А вот Габриэла Бортолето Арвид всё же сдержал, хотя у бразильца благодаря двум пит-стопам были шины на 15 кругов свежее. В любом случае хороший, рабочий дебют для «Ауди» после потери Хюлькенберга ещё до старта.

Замкнул очковую зону Пьер Гасли. Лидер «Альпин» чуть ли не всю гонку сражался с Эстебаном Оконом. Французы были примерно равны по темпу, несколько раз обгоняли друг друга, однако в заключительной части гонки Пьер сумел сдержать Эстебана — команда Бриаторе всё-таки хоть на что-то способна.

Предсказуемо без очков остался «Уильямс» — 12-е и 15-е места. Важная веха для «Кадиллака»: Перес принёс американцам первый финиш в Ф-1, но проиграл три круга. Увидел клетчатый флаг и один «Астон Мартин». Правда, Стролл некоторое время постоял в боксах и таким образом проехал 43, то есть канадец формально не классифицирован. Однако после провальных тестов и такой результат приятно удивил.

В целом всё это было и бодро, и странно — надо переварить. Времени на это немного: второй этап сезона, Гран-при Китая, пройдёт уже 13-15 марта. Стационарная трасса в Шанхае лучше покажет текущий расклад сил и влияние на гонки нового технического регламента.