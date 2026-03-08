Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии

В Мельбурне состоялась первая гонка сезона Формулы-1. Её в паддоке ждали с особым нетерпением, ведь Гран-при Австралии стал премьерой нового поколения болидов. Чем всё закончилось и как выглядят обновлённые машины — в обзоре «Чемпионата».

«Мерседес» на два шага впереди

Как и предсказывали многие эксперты зимой, «Мерседес» вырвался в лидеры — и это не стало сюрпризом. Однако удивляет то, насколько «Серебряные стрелы» опережают соперников. В квалификации Джордж Расселл обогнал ближайшего соперника из другой команды на 0,7 секунды, а в гонке — на 15 с лишним секунд. Отчасти такой разрыв объясняется нежеланием «Феррари» заезжать в боксы под VSC, тем не менее и после пит-стопов «Скудерии» гонщики «Мерседеса» отрывались, хотя им нужно было беречь шины.

В Австралии немецкая команда буквально разгромила соперников, и теперь нет никаких сомнений, что именно Джордж Расселл — главный претендент на чемпионство в этом году. Андреа Кими Антонелли на фоне нехватки опыта пока что вряд ли способен навязать британцу борьбу, но, как показала гонка в Мельбурне, может опережать остальных и отбирать у них очки. Правда, с изменением правил инспекции двигателей после 1 июня расстановка сил может выглядеть чуть иначе.

Сражение Джорджа Расселла и Шарля Леклера Фото: Joe Portlock/Getty Images

Пока надежда только на «Феррари»

«Феррари», хоть и не смогла по-настоящему сразиться с «Мерседесом» и упустила шанс провести хотя бы один пит-стоп во время VSC, произвела очень хорошее впечатление. Особенно в сравнении с прошлым годом, когда машины «Скудерии» были худшими в группе топ-команд. В Австралии Леклер завоевал заслуженный подиум и даже какое-то время боролся за победу с Расселлом, хотя, откровенно говоря, превзойти «Мерседес», «Феррари», судя по всему, не под силу. По крайней мере пока.

Неплохо начал сезон и Льюис Хэмилтон. Да, британец проиграл Леклеру квалификацию и всю гонку был в тени Шарля, но смотрелся совсем не так беспомощно, как в прошлом году. В концовке Хэмилтон даже нагнал Леклера и финишировал всего в 0,6 секунды позади него. На фоне блестящих стартов болидов «Феррари» у Льюиса есть всё необходимое, чтобы завоевать свой первый подиум в Гран-при в составе «Скудерии».

«Ред Булл» и «Макларен» отстают

Исходя из Гран-при Австралии, можно сделать вывод, что если кто и способен бороться с «Мерседесом», то только «Феррари». Правда, относительно «Ред Булл» делать какие-либо выводы пока сложно. Хаджар в борьбе с Антонелли уступил, однако ещё неизвестно, как выглядел бы Ферстаппен, если бы не проблема с электронными тормозами в квалификации. При старте с 20-го места Макс выглядел довольно бодро и за 10 кругов прошёл половину пелотона. С другой стороны, даже имея преимущество в шинах, пройти Норриса на последних кругах нидерландцу оказалось не под силу.

А вот темп «Макларена» на длинных отрезках выглядел несколько печально. После второго пит-стопа, получив ещё один комплект «медиума», Ландо Норрис лишь отставал от Хэмилтона, которому нужно было беречь «хард». Отчасти можно списать это на трафик и борьбы с Ферстаппеном, но из всех топ-команд в этот уикенд именно у «Макларена» были наибольшие проблемы с темпом на длинных отрезках.

Ландо Норрис на Гран-при Австралии Фото: Lars Baron/Getty Images

«Хаас» оказался лучше «Рейсинг Буллз»

Команда «Рейсинг Буллз» стала главным сюрпризом квалификации, оказавшись быстрее всех в группе середняков. Но, как выяснилось, это справедливо лишь в контексте скорости на одном быстром круге — на дистанции гонки младшая команда «Ред Булл» проиграла «Хаасу». Так, обогнав Линдблада за 19 кругов до конца гонки, Берман к финишу оторвался от Арвида на семь с лишним секунд.

Более того, на последних кругах Линдблад чуть не пропустил Габриэла Бортолето. У бразильца, правда, были более свежие шины, которые он успел получить во время последней активации VSC. Тем не менее в контексте гоночного темпа лидерами середины пелотона выглядят «Хаас» и «Ауди», «Рейсинг Буллз» и «Альпин» им немного уступают, а «Уильямс» — уступают существенно.

«Астон Мартин» всё-таки проиграл «Кадиллаку»

Одной из главных тем уикенда в Мельбурне были страдания «Астон Мартин» — из-за проблем с силовыми установками в Австралию команда Эдриана Ньюи приехала лишь с двумя рабочими батареями. В итоге в квалификации «Астон Мартин» выступал лишь одной машиной, а в гонке стал единственной командой, оба пилота которой не добрались до финиша. Таким образом, по итогам первого этапа «Астон Мартин» находится в Кубке конструкторов ниже «Кадиллака».

Можно было бы попытаться увидеть свет в конце тоннеля в том, что Фернандо Алонсо умудрился прорваться на старте на 10-е место. Но, во-первых, испанец, в отличие от большинства соперников, стартовал на «софте», а, во-вторых, в течение следующих шести кругов Алонсо откатился обратно в конец пелотона. Так что единственная хорошая новость в том, что Фернандо с Лэнсом проехали на двоих 64 круга — это, кажется, рекорд для команды Лоуренса Стролла.

Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии Фото: Lars Baron/Getty Images

Что с новым регламентом?

Первая гонка по новому регламенту получилась весьма бодрой, а борьба Расселла и Леклера на первых кругах вышла по-настоящему захватывающей. При этом, если учитывать преимущество «Мерседеса» в скорости, Джорджу так и не удалось опередить Леклера — во время VSC британец свернул в боксы, занимая второе место. В прошлом году при такой разнице в темпе Расселл легко объехал бы «Феррари» с помощью DRS и сразу ушёл бы вперёд.

С другой стороны, обгоны в конце прямой перед девятым поворотом, когда машины теряли десятки километров в час из-за «суперклиппинга», выглядели странновато. Кроме того, нередко гонщики опережали друг друга на прямых из-за разницы в заряде батареи — и это, на вкус вашего автора, не похоже на борьбу пилотов на трассе. Пока что придётся подождать следующих этапов, чтобы по-настоящему оценить, как изменился характер гонок, поскольку трасса в «Альберт-парке», по словам пилотов, одна из худших с точки зрения рекуперации энергии.