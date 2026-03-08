Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?

И в сезоне-2026 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Мельбурне редакция не без проблем отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Оскар Пиастри
Ну, тут всё очевидно: Пиастри перестарался с атакой на установочном круге и разбил машину, вылетев с трассы. В оправдание Оскара скажем, что силовая установка внезапно выдала больше мощности от батареи, чем ожидал сам гонщик. Но всё-таки и ехать можно было с большим запасом.
Лиам Лоусон
Новозеландцу всё испортил провальный старт, на котором куда-то пропал весь заряд батареи. Да, во многом техническая проблема. Однако Хаджар жаловался на что-то аналогичное, но сумел стартовать адекватно, а не тащиться на минимальной скорости и чудом избежать аварии. Да и дальше темп Лиама не впечатлил, хотя обилие сходов и слабый темп некоторых конкурентов вполне оставлял шансы на очки.
Эстебан Окон
Француз достойно начал гонку и выглядел претендентом на очки, однако в итоге выступил существенно слабее Бермана и проиграл Гасли сражение за место в топ-10. По признанию самого Эстебана, зад машины вёл себя очень нестабильно, отсюда нехватка темпа. И в конечном счёте отсутствие финиша в десятке.
Карлос Сайнс
После старта держался рядом с напарником, а после первых пит-стопов и вовсе оказался впереди Албона, однако дальше гонка испанца пошла по нисходящей. Карлос потерял темп по сравнению с сокомандником, пропустил Алекса и начал отставать. Проведя к финишу на пит-стоп больше Албона, Сайнс проиграл лидерам два круга.
Валттери Боттас
Финн очень бодро начал гонку и завершил первый круг на 15-й позиции, но уже к третьему кругу всё потерял и оказался позади Серхио Переса. Это при том, что после старта напарников по «Кадиллаку» разделяли четыре позиции! Впрочем, мучения Валттери быстро прекратились — на машине возникли технические проблемы, и даже замена руля их не решила. Итог — сход с дистанции.