Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Австралии — 2026: Пиастри, Лоусон, Сайнс, Боттас или Окон

Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?
Комментарии
Кажется, есть очевидный претендент на «победу». Или мы не правы?

И в сезоне-2026 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на трассе в Мельбурне редакция не без проблем отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?
Оскар Пиастри
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
1 место

Оскар Пиастри

Ну, тут всё очевидно: Пиастри перестарался с атакой на установочном круге и разбил машину, вылетев с трассы. В оправдание Оскара скажем, что силовая установка внезапно выдала больше мощности от батареи, чем ожидал сам гонщик. Но всё-таки и ехать можно было с большим запасом.

Лиам Лоусон
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
2 место

Лиам Лоусон

Новозеландцу всё испортил провальный старт, на котором куда-то пропал весь заряд батареи. Да, во многом техническая проблема. Однако Хаджар жаловался на что-то аналогичное, но сумел стартовать адекватно, а не тащиться на минимальной скорости и чудом избежать аварии. Да и дальше темп Лиама не впечатлил, хотя обилие сходов и слабый темп некоторых конкурентов вполне оставлял шансы на очки.

Эстебан Окон
Фото: Peter Fox/Getty Images
3 место

Эстебан Окон

Француз достойно начал гонку и выглядел претендентом на очки, однако в итоге выступил существенно слабее Бермана и проиграл Гасли сражение за место в топ-10. По признанию самого Эстебана, зад машины вёл себя очень нестабильно, отсюда нехватка темпа. И в конечном счёте отсутствие финиша в десятке.

Карлос Сайнс
Фото: Peter Fox/Getty Images
4 место

Карлос Сайнс

После старта держался рядом с напарником, а после первых пит-стопов и вовсе оказался впереди Албона, однако дальше гонка испанца пошла по нисходящей. Карлос потерял темп по сравнению с сокомандником, пропустил Алекса и начал отставать. Проведя к финишу на пит-стоп больше Албона, Сайнс проиграл лидерам два круга.

Валттери Боттас
Фото: Peter Fox/Getty Images
5 место

Валттери Боттас

Финн очень бодро начал гонку и завершил первый круг на 15-й позиции, но уже к третьему кругу всё потерял и оказался позади Серхио Переса. Это при том, что после старта напарников по «Кадиллаку» разделяли четыре позиции! Впрочем, мучения Валттери быстро прекратились — на машине возникли технические проблемы, и даже замена руля их не решила. Итог — сход с дистанции.

Как прошло гоночное воскресенье:
Космический старт «Феррари» не помешал дублю «Мерседеса». А тактическая ошибка помогла
Космический старт «Феррари» не помешал дублю «Мерседеса». А тактическая ошибка помогла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android