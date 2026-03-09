Ошибка Пиастри непростительна, подиум Антонелли — заслуга команды. Оценки за ГП Австралии

Первый этап нового сезона Формулы-1 — в традиционно субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 9

Если бы не Леклер, первая гонка сезона показалась бы скучноватой. Благодаря молниеносному старту «Феррари» Шарль вырвался в лидеры и 11 кругов возил за собой пилота на самой быстрой машине чемпионата. Затем, увы, шанса подняться выше третьего места не было — слишком уж поосторожничали стратеги.

Исак Хаджар — 9

В свой первый уикенд в составе «Ред Булл» Хаджар произвёл очень хорошее впечатление, пусть даже сравнить его с Ферстаппеном так и не удалось. В квалификации Исак был лучшим позади «Мерседесов», на старте устоял четвёртым, пропустив лишь «Феррари» с её чудо-стартами, а на момент схода держался пятым — лучшим из остальных.

Джордж Расселл — 8,5

Джордж начал сезон с убедительной победы и был быстрейшим в квалификации, однако превзойти растерявшего уверенность Антонелли — не самое впечатляющее достижение. Да и в начале гонки Расселл позади Леклера выглядел беспомощным, хотя в распоряжении британца, как показали дальнейшие события, был практически самовоз.

Ландо Норрис — 8,5

В субботу Норрису не повезло: в квалификации Ландо налетел на кусок системы охлаждения, отвалившийся от Антонелли, и завершал сессию с повреждённым антикрылом. В гонке же британец шёл, насколько это позволяла машина, уверенно, и на последних кругах удержал позади Ферстаппена, хотя, казалось, обгон уже неминуем.

Оливер Берман — 8,5

На финише гонки в Австралии Берман стал лучшим среди пилотов команд-середняков. В квалификации Оливер был только 12-м, однако всё же опередил Эстебана Окона и в начале гонки чуть ли не на каждом круге, а в заключительной фазе гонки взял верх в борьбе с Арвидом Линдбладом и оторвался от преследователей на семь с лишним секунд.

Льюис Хэмилтон — 8

В сезоне-2026 Хэмилтон смотрится намного увереннее, чем в предыдущем. Льюис проиграл Леклеру и в квалификации, и в гонке, однако разрыв между пилотами «Феррари» минимален: в субботу британец был лишь на 0,15 секунды медленнее, а в воскресенье пересёк линию финиша сразу за напарником. Посмотрим, что будет на других этапах.

Леклер, Хэмилтон и Расселл сражаются за лидерство Фото: Joe Portlock/Getty Images

Макс Ферстаппен — 8

Вины Ферстаппена в вылете в квалификации нет — это был сбой brake-by-wire, а в гонке Макс продемонстрировал впечатляющий прорыв и при старте с 20-й (по факту — 18-й) позиции занял на финише шестое место. Однако пройти Норриса, несмотря на преимущество в шинах, нидерландцу так и не удалось.

Арвид Линдблад — 8

Линдблад — настоящее открытие уикенда. Дебютант смотрелся очень здорово, затмил куда более опытного Лоусона и даже шёл на первом круге в топ-3 — пусть и недолго. Впрочем, не всё прошло гладко: в Q3 Арвид внезапно оказался на 1,2 секунды медленнее Лиама, а под конец гонки потерял темп и пропустил Бермана. И тем не менее — классный дебют!

Габриэл Бортолето — 7,5

По сложившейся ещё в прошлом году традиции Бортолето превзошёл в квалификации Хюлькенберга и провёл сильную гонку. На протяжении всей дистанции Габриэл был одним из быстрейших пилотов команд-середняков и завоевал два очка. Правда, в концовке даже на более свежих шинах пройти Линдблада бразилец не смог.

Пьер Гасли — 7,5

Для Пьера Гасли Гран-при Австралии получился очень боевым: лидер «Альпин» на протяжении всего заезда сражался с Эстебаном Оконом и в итоге даже с повреждённым после контакта антикрылом взял верх, добыв для команды одно очко. Правда, в Энстоуне наверняка рассчитывали бороться за что-то большее, чем 10-е место.

Фернандо Алонсо — 7,5

На фоне проблем «Астон Мартин» с двигателями Гран-при Австралии воспринимался как тестовый, но даже в таких условиях Алонсо сумел себя проявить. В квалификации испанец опередил гонщиков «Кадиллака» и чуть не прошёл в Q2, а на старте совершил невероятный рывок и оказался в топ-10. Увы, темп машины свёл все усилия на нет.

Эстебан Окон — 7

Эстебан Окон тоже стал автором мощного прорыва на старте — и ему он тоже не особенно помог. После второго VSC француз откатился в конец топ-10 и всю гонку провёл в борьбе с Пьером Гасли — в ней пилот «Хааса» проиграл и в итоге остался за пределами топ-10. На фоне сильного выступления Бермана Окон в этот раз остался несколько в тени.

Окон не сдержал Гасли Фото: Joe Portlock/Getty Images

Алекс Албон — 7

На фоне слабого темпа «Уильямса» проявить себя пилотам было непросто, и Албон, несмотря на неплохой старт, ни разу по ходу дистанции не поднимался выше 12-го места. Со стороны гонка в исполнении Алекса выглядела блёкло, хотя сложно представить, что именно он мог предпринять на такой машине.

Карлос Сайнс — 7

Сайнс, пропустивший квалификацию из-за технических проблем, может похвастаться сильным стартом — с 21-й позиции (по факту — 19-й) он на первом круге прорвался на 14-ю. Правда, на втором отрезке Карлос пропустил Албона, хотя был на таких же шинах, и затем пошёл на второй пит-стоп, на котором потерял ещё пару позиций.

Серхио Перес — 7

Заложником своей машины в минувший уикенд стал и Серхио Перес — «Кадиллак» пока что откровенно неконкурентоспособен и даже с разваливающимся «Астон Мартин» борется с трудом. Тем не менее Чеко сделал всё, что было в его силах: опередил в квалификации Валттери Боттаса и довёл болид до финиша.

Лэнс Стролл — 7

Стролл машину довести до финиша не смог, но виноват в этом не канадец. Лэнс, как и Сайнс, пропустил квалификацию и стартовал с последнего места и порой даже не замыкал пелотон — когда Колапинто отбывал штраф, а у Боттаса начала ломаться машина. Лучше всего свой заезд охарактеризовал сам Стролл: «Это была не гонка, а езда по кругу».

Франко Колапинто — 6,5

Для Колапинто гонка была испорчена ещё до старта: один из механиков оттолкнул болид, когда прикасаться к машине было уже запрещено. Тем не менее в квалификации Франко выступил слабо и проиграл Гасли почти 0,8 секунды. Зато аргентинец стал автором одного из самых ярких моментов, когда объехал на решётке медленную машину Лоусона.

Нико Хюлькенберг — 6,5

Хюлькенберг не смог принять участия в гонке по техническим причинам, но провёл квалификацию — и её мы можем оценить. В протоколах Халк уступил Бортолето менее десятой секунды, однако после восьми поворотов проигрыш немца составлял 0,4 секунды, и сократить его удалось лишь потому, что Габриэл в концовке был чересчур осторожен.

Андреа Кими Антонелли — 6

Антонелли провёл уикенд посредственно: авария в третьей тренировке, ошибка в первой попытке в Q3, провальный старт, отбросивший Кими на седьмое место. В конце концов итальянец финишировал вторым, но это заслуга механиков, починивших машину в субботу, и инженеров, спроектировавших самый быстрый в пелотоне болид.

Антонелли на Гран-при Австралии Фото: Peter Fox/Getty Images

Валттери Боттас — 6

На фоне слабого темпа «Кадиллака» единственный соперник Валттери Боттаса — это Серхио Перес, и в квалификации финн проиграл ему более 0,6 секунды. Старт у Валттери получился хороший — на первом круге прорвался на 15-е место, но что толку, если к концу третьего Боттас уже был позади Переса?

Лиам Лоусон — 5

В межсезонье было много разговоров о том, насколько сложными стали старты, однако в Мельбурне с процедурой справились все, кроме Лоусона. Темп Линдблада показал, что при старте с восьмой позиции у Лиама были все шансы на очки, но катастрофический старт разом их перечеркнул. Напомним также: в Q1 и Q2 Лоусон тоже выступил хуже новичка.

Оскар Пиастри — 1

Авария на установочном круге — это худшее, что может произойти с пилотом. В этот момент гонщику даже не нужно прогревать шины, необходимо просто довести болид до стартовой решётки, и Пиастри с этим не справился. Холодные шины, скользкий поребрик, скачок мощности — это всё так, но главной причиной аварии стала невнимательность Оскара.