Догонит ли кто-то «Мерседес» и был ли у «Феррари» шанс при другой тактике? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австралии Формулы-1, который выиграл Джордж Расселл.

Какие общие впечатления от регламента — это успех, провал или что?

Приятного мало, пока что провал. Но это временно. С одной стороны, гонка была больше похожа на показательные заезды болидов Ф-1, чем на собственно гонку. Борьбы много, но она ненастоящая. У одного батарея заряжается, его обгоняют, потом наоборот. Это не борьба, как пилоты привыкли, это что-то другое. Поэтому и называю показательными заездами. Машина энергию рекуперирует лучше — ты сразу впереди. Не думаю, что пилот может сильно влиять на это. Поэтому пока что именно с точки зрения гонщика это максимально неинтересно. С другой стороны, нет сомнений, что пойдёт технический прогресс и мы перестанем видеть, как гонщики теряют 30 км/ч до торможения. Это лишь вопрос времени. Так что временный шаг назад.

Как бы вы изменили регламент в пределах разумного?

Считаю себя совсем не осведомлённым по техническим вопросам. Но желательно, чтобы гонщики гонялись, а не экономили. Если размышлять позитивно, то хочется верить, что найдут способы лучше рекуперировать энергию и всё наладится. Если еще позитивнее, то через лет пять-шесть эти технологии придут в обычные машины, а значит, бензина мы будем потреблять меньше.

Стоит ли ФИА и Ф-1 прислушиваться к критике со стороны пилотов?

В данный момент пилот ничего не решает. В этом году выигрывает команда, а напарники по команде пытаются лучше выполнить её инструкции. Кто лучше это сделает, тот и выиграет.

До старта сезона вы опасались называть «Мерседес» фаворитом. Что смущало?

Не вижу смысла комментировать тесты: никто понятия не имеет, кто чем реально занимается. Есть куча домыслов: кто-то кому-то что-то сказал, за это зацепились и так далее, и тому подобное. Мне это неинтересно. Были же разговоры, что Расселл секунду с круга будет везти в гоночном темпе — я такого не увидел. «Феррари» были гораздо ближе.

Верите ли, что кто-то догонит «Мерседес» по ходу сезона?

Моё предположение, что нет. Опыт последних лет показывает, что «Феррари» может построить быструю машину к сезону, а с развитием по ходу всегда были проблемы. Остальные выглядят далековато.

Сможет ли Антонелли побороться с Расселлом в общем зачёте? Кого видите главным преследователем Джорджа?

Нет, Кими не сможет. При этом главным преследователем все равно вижу его и Шарля. Кими — благодаря машине, Шарль — в зависимости от того, как «Феррари» будут улучшаться по ходу сезона. Пока конкурентов у Джорджа нет. Ферстаппен? Он в итоге не смог проехать Норриса, а Ландо в другой лиге относительно «Феррари» и «Мерседеса».

Все клиенты «Мерседеса», включая «Макларен», не могут добиться от силовой установки такой же работы, как заводская команда. Это заговор?

Не знаю, есть ли тут заговор, но меня бы это не удивило. Был бы я заводом «Мерседес», я бы для себя приберёг запас!

Незаезд «Феррари» под VSC — грубая ошибка или были основания для такого решения?

Мне с дивана решение показалось странным. Видимо, с мостика и перед мониторами у инженеров явно были другие мысли.

Был бы у Леклера и Хэмилтона шанс на победу, если бы они тоже сменили шины под VSC?

Думаю, что скорости не хватило бы. А вот шанс хотя бы остался.

На кого ещё обратили внимание в первой гонке?

Колапинто на старте — красавец! Спас себя и Лоусона от сильной аварии. Справился благодаря рефлексам и реакции. Действие на абсолютном автомате.