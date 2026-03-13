Ф-1 в Китае: «Ред Булл» резко провалился, «Мерседес» снова без конкурентов

В спринт-квалификации в Шанхае Расселл уверенно победил, а Ферстаппен не без везения попал в десятку.

Q1: без трёх команд в полном составе

По уже какой-то традиции нового сезона не все участники Ф-1 «дожили» до начала сессии: Серхио Перес не смог побороться с Валттери Боттасом за 21-е место из-за проблем с топливной системой. Шансов подняться выше не было: «Астон Мартин» и «Хонда» смотрелись достаточно пристойно, чтобы застолбить за собой 19-ю и 20-ю позиции, при этом Фернандо Алонсо привёз Лэнсу Строллу более полусекунды.

В цвета одной команды оказался раскрашен и третий с конца ряд стартовой решётки спринта: «Уильямс» не сотворил чудо и в полном составе завершил выступления. Сайнс при этом опередил Албона на полсекунды после вылета Алекса на втором быстром круге. При этом Карлос оказался не так и далеко от Q2: Франко Колапинто пробился дальше с запасом менее чем в две десятые.

Q2: Ферстаппену повезло

Второй сегмент максимально продемонстрировал сложности «Ред Булл» в Шанхае. Если на первом Гран-при сезона в Мельбурне «быки» могли побороться в квалификационном режиме за звание вторых по скорости, то на сей раз австрийская команда скатилась в группу середняков — даже у Ферстаппена были проблемы с тем, чтобы опережать пилотов «Альпин», «Ауди» и «Хааса».

Вдобавок ко всему на втором быстром круге нидерландец ещё и вылетел с трассы в последнем повороте (прямо перед этим пожаловавшись на помеху от Гасли). Максу оставалось только смотреть, выбьют его из топ-10 или нет. Хюлькенберг и Окон не смогли улучшить свои результаты и «сохранили» оба «Ред Булл» в десятке — повезло. Но темп от этого лучше не становится.

На 13-й и 14-й позициях расположились Лоусон и Бортолето — оба при идеальных кругах тоже имели шансы пройти дальше, хотя бразилец на протяжении всей спринт-квалификации смотрелся чуть медленнее напарника. Ну а Линдблад после технических проблем на тренировке предсказуемо много проиграл Лоусону, оставшись 15-м. По соседству с ним будет стартовать Колапинто — слабое выступление. Такими темпами на что-то начнут надеяться Арон и Данн.

Q3: два сектора надежды от «Макларена»

В решающей части спринт-квалификации «Мерседесы» сразу подтвердили то, что и так было понятно: за поул будут бороться только они. В первой попытке на «софте» Расселл привёз Антонелли более трёх десятых. Улучшить результат Джорджу не удалось, однако и этого запаса хватило для победы, пусть даже Антонелли немного прибавил во второй попытке.

В какой-то момент показалось, что где-то рядом могут оказаться представители «Макларена». Норрис и Пиастри последовательно проехали быстрейшие первые сектора и достойные вторые, но вот на третьем Ландо и Оскар разом проиграли больше четырёх десятых. В итоге Норрис будет стартовать третьим, Пиастри — пятым (между ними пролез Хэмилтон). Леклер после слабого финального сектора оказался на шестой строчке в трёх десятых от напарника и в секунде от поула.

Правда, итоговая стартовая решётка ещё может измениться: во втором сегменте Антонелли заблокировал Норриса, так что итальянец рискует потерять три позиции и уйти в бой только пятым, тем самым сделав борьбу в спринте чуть интереснее (пусть и не за победу).

Ну а что касается битвы середняков, посреди которой, увы, оказался «Ред Булл», то собрать сильный круг Ферстаппену не удалось: он только восьмой позади Гасли — «Альпин» пришла в себя после мельбурнского провала. Наконец, Берман и Хаджар замкнули первую десятку.

Спринт Гран-при Китая Формулы-1 стартует в субботу, 14 марта, в 6:00 мск — заводите будильники, тем более что старты при новом техническом регламенте чемпионата как никогда непредсказуемы.