Формула-1 замалчивает проблемы и обеляет себя? Фанаты возмущены!

Сезон Формулы-1 стартовал менее недели назад, и в центре внимания всё это время новый технический регламент, а точнее — новые силовые установки. С этого года, напомним, кардинально изменилось соотношение отдачи двигателя внутреннего сгорания и гибридной составляющей — последняя теперь отвечает почти за половину мощности. Из-за этого пилотам мало того, что приходится в первую очередь думать о рекуперации, так ещё и энергии не хватает на то, чтобы поддерживать высокие скорости на длинных прямых.

Тем, как стала выглядеть Формула-1 в этом году, недовольны многие пилоты и болельщики. И, кажется, промоутерам эта критика не по душе — в попытке скрыть проблемы они вызвали лишь ещё больший гнев фанатов.

Формула-1 скрывает комментарии недовольных

После Гран-при Австралии в официальном аккаунте Формулы-1 в соцсети X (ранее Twitter) появилась картинка, в которой промоутеры с гордостью отчитывались о том, что в этот раз в Мельбурне было 120 обгонов, тогда как годом ранее — лишь 45. «Борьба везде, куда ни глянь», — гласила подпись к изображению. В посте не упоминалось, что большинство обгонов выглядели, по выражению Джорджа Расселла, как йо-йо. То есть один пилот опережал другого, разряжал на этом батарею и на следующей прямой пропускал соперника обратно. Положение на трассе не изменилось, но два обгона в статистику записано.

Не всех болельщиков подсчёты Формулы-1 обрадовали, и администраторы страницы стали скрывать комментарии недовольных. Большинство скрытых комментариев содержат ругань и не вполне цензурную лексику, однако есть и относительно невинные.

Борьба Расселла и Леклера на Гран-при Австралии Фото: Joe Portlock/Getty Images

«Борьба? Вы имеете в виду нехватку мощности для пилотажа. Ф-1 мертва». «Заблуждение в каждом слове». «Искусственное завышение цифр глупыми правилами не делает гонку зрелищной. Ф-1, вы идиоты». «Сколько из этих обгонов действительно имели значение? Обгоны за счёт поочерёдного технического преимущество — это не гонки». «Худшие обгоны, никакой борьбы. Машины просто объезжали друг друга из-за разницы в количестве энергии». «Машинам не хватало мощности и скорости. Это не Формула-1». «Батарейные смены позиций, а не обгоны».

Справедливости ради отметим, что далеко не все критичные комментарии были скрыты. «Кого волнуют обгоны, когда они настолько искусственные? Это худшая гонка Ф-1, которую я видел за 25 лет», — гласит ответ с наибольшим количеством лайков. «Искусственные обгоны и фальшивые гонки. Мы на это не купимся». «Повторяйте за мной: большее число обгонов не означает, что гонки лучше». Под постом тем не менее появилась плашка с контекстом от пользователей: «Ф-1 активно цензурирует мнение фанатов о новых правилах, что видно в скрытых ответах».

Неудобные вопросы тоже скрывают?

В четверг перед Гран-при Китая в паддоке состоялась традиционная пресс-конференция с участием пилотов, и среди прочего одна из журналисток в зале спросила у гонщиков о работе с батареей и помогает ли работа на симуляторе получить преимущество в этой области. Макс Ферстаппен, пожалуй, главный критик нового технического регламента, снова высмеял правила: «Я нашёл решение попроще. Я заменил симулятор на Nintendo Switch и тренируюсь в Mario Kart. Грибы получается находить быстро, с ракушками пока сложнее, но я работаю над этим. Ракеты? Ракет пока нет, но будут».

В социальных сетях обратили внимание на то, что в трансляции пресс-конференции на официальной площадке Формулы-1 — F1TV — этого вопроса нет, и появилось мнение, что промоутеры специально вырезали фрагмент, чтобы скрыть проблемы с техническим регламентом.

Ферстаппен на пресс-конференции в Шанхае Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Правда, похоже, что в данном случае никто ничего не вырезал — трансляция завершилась через девять с половиной минут, когда закончились вопросы от телекомпаний. Причём прервалась трансляция задолго до вопроса о батареях — в видео не вошли также четыре вопроса, заданных пишущей прессой, а также ещё три, заданные после него.

К тому же в расшифровке пресс-конференции на официальном сайте Международной автомобильной федерации (ФИА) все эти вопросы, включая тот, который касался работы с батареей, есть. Однако тут тоже следует оговориться, что трансляциями F1TV заведуют промоутеры — Liberty, а не федерация.

Вопросы к телеметрии

Наконец, ещё один подозрительный случай произошёл во время квалификации к спринту. В конце длинной прямой, ведущей пилотов к предпоследнему повороту, графика в телетрансляции показывала у отдельных машин статичную цифру скорости — словно на протяжении нескольких секунд автомобиль не менял скорость ни на долю процента.

Телеметрия, появившаяся после сессии, тоже выглядела странно: у всех пилотов с двигателями «Мерседес» скорость в конце прямой отображалась в виде абсолютно ровной линии, а нажатие газа на отдельных участках составляло 104%. И так происходило не на одном круге, а на всех. Разумеется, такое в принципе невозможно — налицо явный сбой данных.

Антонелли на прямой с «суперклиппингом» Фото: Peter Fox/Getty Images

И в социальных сетях к промоутерам опять возникли вопросы — неужели организаторы скрывают данные, чтобы не демонстрировать «суперклиппинг» и нехватку энергии в конце прямой? Можно понять, почему возникает такая мысль, однако в данном случае промоутеров винить тоже не стоит. Если уж и скрывать «суперклиппинг», то не на машинах «Мерседеса», у которых в этом плане меньше всего проблем.

На телеметрии других машин «суперклиппинг» виден чётко. Например, у Хэмилтона и гонщиков «Ред Булл» скорость перед 14-м поворотом ещё до торможения упала на 30 км/ч, а у Леклера — на 25. И та же самая телеметрия показывает, что в момент «суперклиппинга» на машинах «Феррари» Расселл отыграл у них чуть более десятой доли секунды. То есть «Мерседес» Джорджа потерял в скорости меньше, чем соперники, и скрывать именно его телеметрию нелогично.

Выходит, Ф-1 не виновата?

Если подытожить, то нужно всё же признать: обвинять Формулу-1 в замалчивании проблем с техническим регламентом было бы всё же неверно. Да, порой кажется, что президент чемпионата Стефано Доменикали выдаёт желаемое за действительное, когда утверждает, что подавляющее большинство болельщиков хочет увеличения спринтов, однако в данном случае манипулирования телеметрией или вырезании слов пилотов всё же не наблюдается.

Это, собственно, и бессмысленно: если Ферстаппен узнает, что его высказывания вырезаются из официальных трансляций, он лишь активнее будет критиковать правила вне паддока — и журналисты разнесут его слова даже с большей охотой. Скрывать телеметрию тоже было бы глупо, в конце концов, у команд в любом случае есть необходимые данные и кто-то проговорится.

Однако все эти обвинения — ещё один признак того, что очень многим нынешние правила не нравятся, а желание Формулы-1 сделать вид, что всё хорошо, вызывает лишь ещё большее раздражение. По слухам, организаторы уже обсуждают изменение регламента, чтобы гонки не выглядели настолько искусственно. Если так, значит, промоутеры всё же прислушиваются к пилотам и болельщикам.