Спринт Ф-1 в Китае: «Феррари» сразилась с Расселлом, но проиграла, Кими чудом в топ-5

После уверенной победы Джорджа Расселла в квалификации к спринту гонщики «Мерседеса» укрепились в роли главных фаворитов гонки. Ландо Норрис открыто признал перед стартом, что не сможет побороться с «Мерседесами» и шанс их опередить есть разве что на старте.

Когда погасли красные огни светофора, Расселл уверенно помчал к первому повороту, в то время как его напарник Андреа Кими Антонелли снова провалился — машина итальянца с трудом набирала скорость и откатилась на девятое место. Итальянец попытался отыграться уже в пятом повороте, налетел на Хаджара и впоследствии получил за это 10 секунд штрафа.

Проблемы на старте возникли и у Ферстаппена — в момент старта его машина будто заглохла, но Макс всё же смог тронуться с места и начать заезд, но несколько позиций были потеряны, а нидерландец выпал из первой десятки.

Тем временем вновь блестяще стартовали машины «Феррари»: Льюис Хэмилтон в первом повороте опередил Ландо Норриса, закрепился за Джорджем Расселлом и в восьмом повороте вышел в лидеры. Расселл контратаковал бывшего напарника в конце длинной прямой, однако Льюис вновь обогнал «Мерседес» — на этот раз по внешней траектории первого поворота.

На третьем круге Расселл снова вышел вперёд на длинной прямой — и вновь лишь для того, чтобы пропустить Льюиса в первом повороте. На пятом круге Джордж уже в третий раз прошёл «Феррари» на прямой — и в этот раз наконец устоял впереди Хэмилтона и в первом повороте. К этому моменту пару лидеров догнал Леклер, и первая тройка держалась в полутора секундах.

Гонщики «Макларена» держались в двух с половиной секундах позади и пытались сдержать Антонелли, который после неудачного старта контратаковал Бермана и Гасли. Пиастри Кими опередил в конце той же длинной прямой, на которой с «Феррари» боролся Расселл, а затем опередил и Норриса, расположившись на четвёртой строчке.

На восьмом круге гонщики «Феррари» поменялись местами — Леклер обогнал на стартовой прямой Хэмилтона и вышел на второе место, однако Льюис не собирался отступать и кругом спустя пошёл в контратаку в первой связке поворотов. Монегаск отбился и сохранил за собой вторую позицию, а больше всех выиграл Расселл, который теперь опережал гонщиков «Феррари» на три с лишним секунды.

Кроме того, на фоне борьбы гонщиков «Скудерии» друг с другом к ним подобрался Антонелли. Кими, правда, бороться с гонщиками «Феррари» было явно труднее, чем Расселлу, однако на 11-м круге он с третьей попытки прошёл Хэмилтона, а на 12-м оставил позади Леклера. Оба обгона итальянец провёл в конце задней прямой. В этот момент на трассу выехал автомобиль безопасности — в первом повороте остановилась «Ауди» Нико Хюлькенберга.

Все лидеры отправились в боксы. Расселл сохранил первую позицию, на второе место вышел Леклер, а Хэмилтон, вынужденный ждать, пока шины сменят его напарнику, оказался позади Норриса. На пятое и шестое места вышли Лоусон и Берман, решившие на останавливаться в боксах. Антонелли из-за 10-секундного штрафа вернулся на трассу седьмым, а Пиастри, который, как и Льюис, заехал в боксы за партнёром по команде, был теперь восьмым.

«Ауди» Хюлькенберга эвакуировали лишь после того, как автомобиль безопасности увёл пелотон на 16-й круг — в боевом режиме заезд возобновился за три круга до финиша. На выходе из предпоследнего поворота Леклер допустил пробуксовку, и Расселл легко уехал от пелотона. Неудачно рестартовал и Антонелли, сразу же пропустивший Пиастри, однако Кими сказал по радио, что австралиец провёл обгон ещё до линии начала круга.

Но «Макларен» лишь ненадолго оказался впереди «Мерседеса» — после того как Оскар и Кими опередили Бермана и Лоусона, Антонелли опередил на прямой Пиастри и закрепился на пятой позиции (австралийца по радио попросили вернуть позицию). Тем временем в первой четвёрке автором единственного обгона стал Хэмилтон, который в первом повороте оставил позади Норриса и вернулся на третье место.

Расселл на последнем круге немного подпустил к себе Леклера, но всё-таки устоял на первом месте. Леклер и Хэмилтон финишировали на второй и третьей позициях, Норрис закончил гонку четвёртым, а Антонелли остался позади действующего чемпиона, на пятом месте. Пиастри пришёл к финишу шестым, а последние места в топ-8 сохранили за собой Лоусон и Берман. Причём менее чем в полусекунде от Оливера финишировал Ферстаппен — Макс так и не дотянулся до зачётной группы и остался без очков.

Квалификация к Гран-при Китая стартует в субботу, 14 марта, в 10:00 по московскому времени. Старт основной гонки уикенда запланирован на 10:00 мск воскресенья, 15 марта.