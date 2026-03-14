В Формуле-1 — новый самый молодой обладатель поул-позишен в истории!

Q1: ворчание Албона и достижение Боттаса

Стартовый сегмент квалификации Гран-при Китая неожиданностей не принёс: в полном составе выбыли те три команды, от которых мы этого и ожидали. Однако при этом «Кадиллак» не остался на последнем ряду решётки: если Серхио Перес действительно стал 22-м, то Валттери Боттасу удалось пройти сильный круг и опередить Лэнса Стролла — какое-никакое, а достижение. Фернандо Алонсо при этом оказался на четверть секунды быстрее финна на «Кадиллаке». Механических проблем у «Астона» и «Хонды» не было, но и скорости — тоже.

Ну а третьей командой предсказуемо оказался «Уильямс». Сайнс и Албон сделали всё возможное, но не дотянулись до топ-16. Может, Сайнс и пробился бы, если бы на трассу не сумел вернуться Арвид Линдблад, которого попросили прервать первую попытку. Однако в «Рейсинг Буллз» быстро всё починили и лишили команду Ваулза надежды. Вернувшись в боксы с 18-м результатом, Алекс бурно ворчал по радио насчёт работы машины.

Q2: Бортолето спас Хаджара

Представители трёх лидирующих команд пробили барьер топ-10 без проблем и переживаний (если не считать жалоб Расселла на поведение машины, из-за которого он стал только третьим в сегменте), так что в Q3 оставались четыре вакансии. Ну, Макс Ферстаппен всё же подтянулся, хотя поведение машины по-прежнему оставляло желать лучшего. Соответственно, надо было распределить ещё три места.

Одно из них уверенно забрал Пьер Гасли, был близок к проходу дальше и Франко Колапинто — до 10-го времени аргентинцу не хватило пяти тысячных! Значит ли это, что пилот «Альпин» 11-й? Нет! Нико Хюлькенберг и вовсе проиграл результату Исака Хаджара всего две тысячные — вот это плотность! Так что Хаджар спасся, а ещё одним участником финального сегмента довольно уверенно стал Оливер Берман.

Что же до Хаджара, то ему помогли не только мелкие помарочки Хюлькенберга и Колапинто. Вполне возможно, что темп для прохода дальше был у Арвида Линдблада, однако перед ним в финальном повороте вылетел Габриэл Бортолето. Бразилец избежал аварии, но вызвал появление двойных жёлтых флагов, под которые попали Линдблад (15-е место) и Окон (13-й).

Q3: драма Расселла и поул Антонелли

Финальный сегмент стартовал с драмы. Расселл ещё в паузе говорил, что с машиной что-то не то, и когда Джорджа выпустили на трассу, то болид вдруг остановился — проблема с коробкой передач! Британцу всё же удалось возобновить движение и вернуться в боксы без переключения передач, но он остался без первой попытки и с туманными перспективами на вторую.

В отсутствие фаворита нового сезона промежуточное лидерство захватил Андреа Кими Антонелли, однако его отрыв не был гигантским. Внезапно прибавившие «Макларены» Пиастри и Норриса уступали менее трёх десятых секунды, Леклер — ровно три, а Хэмилтон после серьёзного заноса по ходу круга — почти семь.

Получив блестящий шанс на поул, Кими справился с давлением, проехал хороший финальный круг и подтвердил первую позицию. Итальянец — самый молодой обладатель поула в истории Формулы-1! Что же до Расселла, то его всё же успели выпустить на вторую попытку, машина не сломалась, и после суматошной подготовки Джордж показал второе время с отставанием в две десятые от напарника.

Гонщикам «Феррари» и «Макларена» темпа хватило только для борьбы друг с другом. Третью строчку занял Хэмилтон, за счёт финального сектора обошедший Леклера (Шарль именно в конце круга проиграл «Мерседесам» больше всего). У «Феррари» второй ряд, у «Макларена» — Пиастри впереди Норриса — третий. Ждём на старте рывка Льюиса или Шарля в лидеры?

Макс Ферстаппен занял только восьмое место, не справившись с Пьером Гасли. Нидерландец опередил Исака Хаджара всего на десятую — отличный показатель для новичка «Ред Булл», но вместе с тем косвенное свидетельство, что выжать из машины всё у четырёхкратного чемпиона не вышло. Тем более что до Антонелли почти секунда. Ну а вместе с Хаджаром на пятом ряду решётки окажется Оливер Берман.

Довольно интригующий Гран-при Китая Формулы-1 стартует в воскресенье в 10:00 мск. «Феррари», кажется, стала ещё ближе к «Мерседесу», что с учётом ракетных стартов «Скудерии» обещает нам борьбу хотя бы в первой половине гонки. Опять же, ждём схватки и просто внутри «Мерседеса».