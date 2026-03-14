Формула-1, Гран-при Китая Ф-1 15 марта 2026 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Быть ли первой победе юного пилота «Мерседеса»? Даст ли бой «Феррари»? ГП Китая — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Китая Формулы-1 — LIVE
Старт гонки Формулы-1 в Шанхае — в 10:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В субботу юный пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые в карьере завоевал поул-позишен и стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1. Сумеет ли итальянец сделать ещё один шаг и впервые выиграть гонку? За это говорит скорость «Мерседеса» и самого Кими, против – слабые старты итальянца в Мельбурне и в спринтерской гонке в Шанхае. При этом все ждут прорыва на первых метрах от стартующих третьим и четвёртым Хэмилтона и Леклера на «Феррари» – выйдут ли они в лидеры и смогут ли потом сдержать «Мерседесы» Антонелли и Расселла? Должно быть любопытно.

Формула-1 2026. Этап 2, Шанхай, Китай
Гран-при Китая. Гонка (56 кругов, 305.066 км)
15 марта 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Главные события Гран-при Формулы-1 и гонок поддержки — в нашей онлайн-трансляции.

Евгений Кустов

Впереди вторая основная гонка нового сезона Формулы-1. Ожидает ли нас победа «Мерседеса», а может, «Феррари» не только здорово стартует, но и сумеет навязать полноценную борьбу не только на первых кругах? Давайте в воскресенье вместе следить за ходом Гран-при Китая. Начало гонки Формулы-1 — в 10:00 мск. А пока можете вспомнить, как прошла квалификация:

В Формуле-1 — новый самый молодой обладатель поул-позишен в истории!
