Бодрый Гран-при Китая: первая победа Антонелли и первый подиум Хэмилтона в «Феррари»!

А вот у Ферстаппена и стартовый провал, и сход. Ну, Макс хотя бы стартовал — в отличие от двух «Макларенов».

Четыре схода ещё до старта

Мощные технические проблемы пошли ещё до старта Гран-при Китая. Во-первых, банально не сумел выехать на стартовую решётку Ландо Норрис — и за оставшиеся полчаса механики не привели его «Макларен» в чувство. Более того, минут за семь до старта в боксы откатили и Оскара Пиастри — двойной сход!

Думаете, они были единственными? Нет, своеобразное правило папайи также распространилось на Алекса Албона и Габриэла Бортолето — у «Ауди» до старта вновь «дожила» только одна машина, а в случае с «Уильямсом» всё довольно удивительно, ведь Албон изначально должен был стартовать с пит-лейна после внесения очередных изменений в настройки. В общем, минус четыре болида ещё до старта.

На самом же старте Андреа Кими Антонелли сделал, пожалуй, максимум возможного — да, выпустил в лидеры Льюиса Хэмилтона, но оставил позади себя Шарля Леклера. Дальше оказались два пилота «Альпин» — в том числе благодаря ошибке Хаджара, который улетел на обочину и заблокировал трассу для Бермана, потерявшего несколько позиций. Сильно провалились Ферстаппен и Хюлькенберг — у обоих машина просто отказалась разгоняться на первых метрах дистанции, выкинув Макса и Нико из топ-10.

Расселл застрял за «Феррари»

Долгой борьбы представителей «Феррари» и «Мерседеса» не вышло — кажется, спринт позволил командам и пилотам понять, как обгонять настолько грамотно, чтобы тут же не пропускать оппонента обратно. Поэтому сначала Антонелли прошёл Хэмилтона, а затем обоих представителей «Скудерии» проскочил Расселл.

Впрочем, далеко «Серебряные стрелы» не уехали, а дальше борьбу решил вновь обострить «Астон Мартин» Лэнса Стролла: зелёная машина замерла на обочине и вызвала сейфти-кар. Для всех лидеров это стало сигналом для перехода с «медиума» на «хард», а на рестарте гонки «Феррари» явно прогрела шины лучше как минимум Расселла — Джордж пропустил Хэмилтона с Леклером и тем самым, по сути, лишил себя шансов на победу.

Лидер «Мерседеса» долго ничего не мог поделать и в какой-то момент просто наблюдал со стороны, как Льюис и Шарль борются за второе место, пока Антонелли постепенно наращивает отрыв. Только когда Леклер наконец прошёл Хэмилтона, Расселл воспользовался ситуацией и последовательно опередил и бывшего напарника, и монегаска — но Антонелли к тому моменту отъехал уже на шесть с лишним секунд.

Борьба двух «Феррари» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Первый триумф Антонелли!

Оставался шанс, что Джордж сейчас как взвинтит темп, как бросится в погоню за молодым коллегой — не вышло. Антонелли уверенно контролировал ход гонки, разрыв между пилотами «Мерседеса» оставался стабильным. В какой-то момент стало очевидно, что первой победе Кими может помешать только какой-то форс-мажор. Ни сейфти-кара, ни технических проблем не возникло — только сам Кими заблокировал колёса за три круга до финиша, однако это не привело к каким-либо страшным последствиям.

Антонелли, по сути, использовал преимущество поула, не подпустил к себе Расселла по ходу гонки и заслуженно финишировал первым. Таким образом, в списке самых молодых победителей Гран-при Ф-1 19-летний Кими занял вторую позицию — в более молодом возрасте выигрывал только 18-летний Ферстаппен!

Расселл спокойно финишировал вторым, оторвавшись от «Феррари», ну а Леклер не удержал место на подиуме. Ошибка монегаска позволила Хэмилтону опередить напарника обратно, после чего Льюис отбил пару атак Шарля и стабилизировал положение — есть первый подиум семикратного чемпиона мира в составе «Феррари»!

Достижение Сайнса и сход Ферстаппена

На пятом месте финишировал Берман, который после рестарта прошёл Гасли. Вообще, шестую позицию должен был занять Ферстаппен: после ужасного старта и невезения с пит-стопом (нидерландец сменил шины за круг до сейфти-кара) лидер «Ред Булл» шёл шестым, но уже под финиш у него перестал адекватно работать двигатель — сход. Ну, по крайней мере выдержали силовые установки Лоусона и Хаджара — они финишировали седьмым и восьмым, младшая команда выше старшей.

На девятое место внезапно взобрался Сайнс. Карлосу подфартило с ранним сейфти-каром, а под финиш испанец не пропустил замкнувшего топ-10 Колапинто. У Франко, к слову, был инцидент с Оконом. Когда аргентинец выехал с пит-лейна после единственного пит-стопа, то попал под атаку «Хааса», довольно агрессивно начал перекрывать трассу, а Эстебан неудачно среагировал и потерял контроль над машиной — контакт и двойной разворот. Без него Колапинто наверняка финишировал бы восьмым. Ну а Окон после 10-секундного штрафа и второго пит-стопа под финиш занял только 14-е место.

Вновь на обидном 11-м месте Нико Хюлькенберг. Во-первых, ему помешал провал на первых метрах, во-вторых, старт на «харде» и ранний сейфти-кар. Под финиш немец гнался за парой Сайнс – Колапинто, но ещё кругов за 10 до конца стало очевидно, что отыграть отставание представитель «Ауди» не успеет. А вот в стане «Кадиллака» радость: обе машины доехали до финиша, причём Боттас даже опередил повреждённый «Хаас» Окона.

Впереди у нас Гран-при Японии, но после небольшой паузы: этап на «Сузуке» пройдёт с 27 по 29 марта.