Антонелли справился, но Расселлу он не соперник. Итоги Гран-при Китая Формулы-1

Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая, а Джордж Расселл после сложного начала заезда вырвался на второе место — доминирование «Мерседеса» продолжается, и немцы записали на свой счёт уже второй дубль подряд. В Кубке конструкторов преимущество команды Тото Вольфа перевалило уже за 30 очков, а вот в личном зачёте разрыв между Расселлом и Антонелли сократился до четырёх баллов. Но сможет ли молодой итальянец бросить вызов куда более опытному напарнику?

Итоги второго этапа Формулы-1 сезона-2026 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

116-й победитель в истории Ф-1

Андреа Кими Антонелли — главный герой уикенда в Шанхае. Поначалу дела у Кими несколько не ладились — в спринте итальянец вновь провалился на старте, а затем ещё и нарвался на 10-секундный штраф, налетев на Исака Хаджара. Но после того, как в основной квалификации у Джорджа Расселла возникли технические неполадки, всё складывалось в пользу Антонелли.

На старте Кими пропустил Хэмилтона, однако смог устоять впереди Леклера с Расселлом, что затем позволило первым подъехать к механикам, когда на трассу выехал автомобиль безопасности. Позиция на трассе также сыграла на руку в момент рестарта — защититься от Колапинто и Окона было проще, чем от «Феррари», что на своей шкуре испытал Расселл. И пока Джордж боролся с Хэмилтоном и Леклером, Кими создал себе комфортный запас.

Антонелли впереди Расселла и пилотов «Феррари» Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Стоит отметить, что в лидерах Антонелли держался достаточно уверенно. На последних кругах Кими немного ошибся на торможении в шпильку и потерял на этом две с небольшим секунды, но этот эпизод стал исключением. Итальянец не терял времени при обгоне круговых и смог прибавить, когда в заключительной фазе гонки Расселл стал понемногу приближаться.

Впрочем, пока что Антонелли не выглядит соперником Расселла в борьбе за титул. В двух других квалификациях Кими был медленнее Джорджа и почти наверняка уступил бы ему и в этот раз — британец из-за спешки не успел зарядить батарею и прогреть шины перед своей единственной попыткой. А стартуй Кими позади напарника — и именно он на рестарте оказался бы рядом с «Феррари».

Хэмилтон возвращается

В прошлом сезоне Хэмилтон смотрелся в «Феррари» весьма и весьма посредственно, однако теперь, с переходом на новые болиды, Льюис словно очнулся. В Китае британец не только не уступал Леклеру, но и превзошёл его — сначала в квалификации, а затем — в борьбе на трассе. Возможно, если бы не ошибка Шарля на торможении в шпильке, Хэмилтон вновь не дотянулся бы до подиума, однако это лишь подчёркивает — в этот раз британец был лучше напарника.

На фоне доминирования «Мерседеса» пока что сложно представить, что у Хэмилтона или Леклера появится шанс на победу, однако не могут же немцы выигрывать во всех гонках? Даже в годы абсолютного доминирования, которое было когда-то у «Макларена» и «Феррари» или недавно — у «Ред Булл», происходили осечки. Так что вполне вероятно, что Хэмилтона мы всё же увидим на вершине подиума. Если он и дальше будет превосходить Леклера.

Борьба Хэмилтона и Леклера Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Три пелотона

У «Мерседеса» и «Феррари» в данный момент большое преимущество над всеми остальными, а чемпионат как бы разделился на три пелотона. «Макларен» ещё как-то цепляется за немцев и итальянцев, а вот «Ред Булл» в этот раз шёл на уровне середняков — Ферстаппен до своего схода на 45-м круге долгое время ничего не мог сделать с Оливером Берманом на «Хаасе» и шёл лишь шестым. Если бы не проблемы «Макларенов» ещё до старта, Макс был бы ближе к концу топ-10.

Наряду с «Хаасом» и «Ред Булл» среднюю группу составляют «Альпин», которой удалось заметно прибавить по сравнению с этапом в Мельбурне, «Рейсинг Буллз», не уступавший в темпе старшей команде (Лоусон финишировал впереди Хаджара!), и «Ауди». А вот «Уильямс», «Кадиллак» и «Астон Мартин» – в группе отстающих. Сайнсу повезло дотянуться в Китае до очков, но отметим, что Хаджару он проиграл 22 секунды. Если бы не сходы «Макларенов» ещё до старта, испанец вряд ли добился бы такого результата.

Борьба выглядела естественнее

По сравнению с Гран-при Австралии, гонка в Китае смотрелась более естественно. Возможно, это связано с тем, что пилотам было проще заряжать батарею, а инженеры лучше понимают, как именно и где это делать. Кроме того, здорово, что расположение на трассе определялось не только тем, у кого кнопка больше. Например, Расселл потерял много времени из-за того, что на рестарте заблокировал в одном из поворотов колёса и пропустил Хэмилтона. Также из-за собственной ошибки подиум потерял Леклер.

В то же время некая искусственность остаётся. Окон в одном из эпизодов обогнал Колапинто в шпильке, а сразу после этого на стартовой прямой пропустил и Франко, и Гасли. Очень много обгонов было в середине пелотона, однако оценить их качество мы не можем, поскольку в трансляцию подавляющее их большинство просто не попало. Тем не менее было видно, что чаще всего обгоны происходят на прямой — то есть не за счёт красивой нетривиальной атаки, а потому что одна машина быстрее другой. Посмотрим, как будут выглядеть заезды в Японии и Майами, и уже тогда будем выносить вердикт.