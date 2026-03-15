Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?

В сезоне-2026 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Шанхае редакция не без проблем отобрала шестерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».
Эстебан Окон
Француз слишком нервно отреагировал на оборону выехавшего с пит-лейна Франко Колапинто, рванул на внутренний радиус поворота и в итоге потерял контроль над машиной. Эстебан и болид повредил, и десять штрафных секунд заработал — так, конечно, очки не заработать. И это на фоне нового звёздного выступления Бермана.
Серхио Перес
Мексиканец дважды нарушал неписаные правила Формулы-1. Во-первых, забыл про поговорку «гонки не выигрываются в первом повороте» и попал в аварию на старте. А во-вторых, столкнулся не с кем-нибудь, а со своим напарником Боттасом, когда слишком смело полез внутрь. И ради чего, раз «Кадиллак» всё равно обретается в конце пелотона и в ближайших Гран-при это не изменится?
Исак Хаджар
В случае с пилотом «Ред Булл» выделяем одну грубую ошибку: в борьбе с Оливером Берманом на первом круге французский гонщик заигрался и потерял контроль над автомобилем. С девятой стартовой позиции (и это без учёта схода двух «Макларенов») Хаджар откатился на 18-ю и последнюю. Итоговый финиш в очках — везение благодаря сейфти-кару после схода Стролла.
Арвид Линдблад
Несмотря на невезение весь уикенд, у Линдблада оставались шансы на очки даже после несвоевременного выезда сейфти-кара — с учётом столкновения Колапинто и Окона, а также провального пит-стопа Хюлькенберга. Однако Арвид всё испортил своим разворотом примерно на середине дистанции — после потери более чем 10 секунд всё было кончено.
Шарль Леклер
Основная претензия к Леклеру — его «невынужденная ошибка» в момент, когда казалось, что борьба между пилотами «Феррари» уже затихает и именно Шарль составит компанию гонщикам «Мерседеса» на подиуме. Однако Леклер уехал на обочину, пропустил Хэмилтона и затем уже не придумал, как вернуть третью позицию.
Нико Хюлькенберг
Согласны, тут сложный вопрос, насколько сам Хюлькенберг виноват в стартовом провале. Но всё-таки Бортолето стартовал в Мельбурне гораздо увереннее, уступая буквально пару позиций, а Халк упал в самый конец пелотона. Это наряду с не вовремя выехавшим сейфти-каром и провальным пит-стопом (16 секунд) стоило немцу финиша в очках.