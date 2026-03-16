Великий Ферстаппен куда-то подевался, а Антонелли даже не в топ-6. Оценки за ГП Китая

Андреа Кими далеко не весь уикенд был хорош, а вот его бывший напарник в Формуле-2 произвёл действительно хорошее впечатление.

Второй этап сезона в Формулы-1 — в максимально субъективных оценках автора.

Оливер Берман — 9,5

Бермана в этот уикенд не было среди лидеров, но в середине пелотона британец творил чудеса. Оливер отлично стартовал в воскресной гонке и боролся за пятое место, но, объезжая разворот Хаджара, откатился на 12-ю позицию — и с неё прорвался обратно на пятое! В сочетании с восьмым местом в спринте Берман увёз из Шанхая 11 очков.

Карлос Сайнс — 9

Несмотря на проблемы с управляемостью «Уильямса», Сайнс сумел прорваться в топ-10 и на последних кругах устоял под прессингом Франко Колапинто, который нагонял на более свежей и мягкой резине. Вместе с этим испанец уверенно опередил в обеих квалификациях Албона и на данный момент выглядит лидером «Уильямса».

Пьер Гасли — 8,5

В Китае машины «Альпин» оказались куда шустрее, чем в Мельбурне, а Гасли в обеих квалификациях пробился в топ-10. Шестое место в воскресенье можно считать отличным результатом, пусть даже и не удалось догнать Бермана, однако в спринте из-за высокого износа «медиума» француз очки упустил, хотя и закончил первый круг на шестом месте.

Джордж Расселл — 8

Первопричина поражения Расселла — поломка машины в начале Q3. Перед оставшейся попыткой у Джорджа не было времени подготовить батарею и шины, и он оказался медленнее Кими. Но шанс запрессинговать итальянца британец упустил сам, когда после рестарта на 10 кругов застрял позади «Феррари».

Льюис Хэмилтон — 8

Переход на новые машины явно пошёл Хэмилтону на пользу — в этом году семикратный чемпион смотрится куда увереннее и быстрее. Льюис превзошёл Леклера в обеих квалификациях, и хотя в спринте он финишировал ниже напарника, однако в основной гонке оказался сильнее — и за счёт этого завоевал первый подиум в составе «Феррари».

Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли и Льюис Хэмилтон на подиуме Гран-при Китая Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Лиам Лоусон — 8

Лоусон провёл очень сильный этап в Шанхае и добился максимума возможного. В спринте Лиам выбрал более жёсткие шины и за счёт этого поднялся с 13-го места на седьмое. В воскресенье новозеландец на первом круге вновь оказался седьмым — при старте с фактической 12-й позиции. В итоге за уикенд Лоусон набрал восемь очков.

Андреа Кими Антонелли — 7,5

В воскресенье Антонелли отработал чётко и по делу победил, но в спринте «Мерседес» №12 пилотировал будто другой гонщик. Он провалил старт, в спешке налетел на Исака Хаджара и получил закономерные 10 секунд штрафа. Будем надеяться, что воскресная победа придаст Андреа Кими уверенности и ошибки не повторятся.

Шарль Леклер — 7,5

Как признался в этот уикенд Леклер, трасса в Шанхае никогда ему не давалась. В квалификации монегаск дважды проиграл Хэмилтону, однако смог опередить британца в спринте. В воскресной гонке незадолго до середины дистанции Шарль тоже был впереди Льюиса, но в конце концов упустил подиум из-за ошибки на торможении в шпильке.

Фернандо Алонсо — 7,5

На откровенно неконкурентоспособной технике Алонсо вновь умудрился прорваться на первом круге на 10-е место, однако вскоре «Астон Мартин» испанца опять оказался в задних рядах. В гонке Фернандо продержался лишь 32 круга — мощнейшие вибрации болида привели к тому, что у гонщика начали неметь конечности.

Нико Хюлькенберг — 7

Хюлькенберга в этот уикенд подвела команда. В обеих гонках Нико стартовал не лучшим образом, но в спринте дело было в турбине, а в основном заезде немец довольно быстро отыгрался и уже к девятому кругу был в топ-10. Увы, шансы на очки испарились после катастрофически медленного пит-стопа. Если бы не он, Халк точно набрал бы очки.

Валттери Боттас — 7

На фоне низкого темпа «Кадиллака» единственным соперником Боттаса остаётся Перес, и в Шанхае Валттери убедительно превзошёл напарника. Финн был намного конкурентоспособнее в квалификации, спокойно провёл старт и в дальнейшем надёжно проехал гонку, опередив Серхио на 18 с лишним секунд.

Валттери Боттас впереди Серхио Переса Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Ландо Норрис — 7

В основной гонке Норрис не смог принять участия из-за проблем с двигателем, а в субботней квалификации допустил ошибку в последнем повороте и проиграл Пиастри. Но до этого Ландо держался достаточно уверенно, был быстрее Оскара, а в короткой гонке умудрился сдержать Антонелли и заработал пять очков.

Оскар Пиастри — 6,5

Как и Норрис, Пиастри не смог выступить в основной гонке, а в спринте смотрелся хуже напарника. Оскар уступил Ландо в первой квалификации и не смог его пройти в начале короткой гонки, из-за чего потерял много времени на финальном пит-стопе. В то же время в основной квалификации австралиец всё же превзошёл действующего чемпиона мира.

Франко Колапинто — 6

Колапинто дебютировал в Формуле-1 в 2024 году, но прежде никогда в Шанхае не выступал. Новая трасса давалась Франко с трудом — в квалификациях аргентинец уступал Гасли не менее трети секунды. В воскресной гонке темп у Колапинто был повыше, однако в борьбе с Оконом он мог оставить чуть больше места и всё равно сохранил бы позицию.

Макс Ферстаппен — 6

Ферстаппен весь уикенд жаловался на баланс машины, а её темп не позволял опередить даже «Хаас». Впрочем, и сам Макс в этот раз был далеко не идеален. Нидерландец дважды провалился во время старта, и проблема тут явно не в двигателе, ведь у Хаджара в обоих случаях всё было в порядке.

Лэнс Стролл — 5,5

Поскольку «Астон Мартин» в своём нынешнем состоянии не способен преодолеть дистанцию гонки, в случае Стролла можно оценить разве что выступления в квалификации. И оба раза Лэнс был намного медленнее Алонсо — в пятничной сессии проиграл испанцу почти 0,6 секунды, а в субботней — почти 0,8.

Исак Хаджар — 5

Борьба в спринте для Хаджара была окончена после удара от Антонелли, а вот основную гонку Исак подпортил себе сам. Француз здорово стартовал и боролся с Берманом за место в топ-5, однако перестарался в скоростном повороте и потерял управление. Хаджар всё-таки вернулся в топ-10 и набрал очки, но в этом ему сильно помог автомобиль безопасности.

Эстебан Окон — 5

Второй уикенд подряд Окон остаётся в тени Бермана. Отметим, что финальную попытку в Q2 французу пришлось бросить из-за вылета Бортолето, однако это не отменяет того, что опытнейший Эстебан не выдерживает темпа молодого напарника. Кульминацией уикенда для француза стало столкновение с Колапинто после слишком уж опрометчивой атаки.

Столкновение Колапинто и Окона Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Габриэл Бортолето — 4,5

Для Бортолето главным событием уикенда стал вылет во втором сегменте квалификации, когда Габриэл потерял машину в финальном повороте. Перед стартом гонки она, увы, сломалась и не позволила бразильцу реабилитироваться. По итогам спринта Бортолето тоже похвастаться нечем — в ходе короткой гонки ему так и не удалось пробиться хотя бы в топ-10.

Алекс Албон — 4,5

Албон тоже не вышел на старт воскресной гонки и тоже потерпел неудачу в квалификации — причём в обеих. В первой Алекс ошибся на торможении в своей финальной попытке SQ1 и оказался более чем на полсекунды медленнее Сайнса, а во второй хотя и был к напарнику ближе, однако уступил более 0,4 секунды.

Серхио Перес — 4

В Шанхае Перес испытывал множество технических проблем, но даже со скидкой на это Серхио провёл слабый этап. Похвалить Чеко можно разве что за неплохой старт спринта, но в квалификации он не смог навязать борьбу Боттасу, а на первом круге воскресного заезда неосмотрительно полез на финна в атаку и спровоцировал столкновение.

Арвид Линдблад — 3

В отличие от этапа в Австралии, на Гран-при Китая Арвид Линдблад блеснуть не смог. Дебютант проиграл Лоусону обе квалификации, а затем в обеих гонках терял машину и допускал развороты. Линдбладу пока что очевидно не хватает опыта, хотя потенциал у него есть — хотелось бы видеть его чаще.