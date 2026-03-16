Есть ли ещё у Норриса шанс сохранить титул и нужна ли «Феррари» командная тактика? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Китая Формулы-1, который выиграл Андреа Кими Антонелли.

Как вам в целом новый регламент в Шанхае? Привыкаете ли?

Всё осталось так же. Честно говоря, если бы не эта колонка, то, скорее всего, я бы вообще не смотрел гонку!

Ферстаппен уверяет, что критиковал бы новые правила, даже если бы побеждал. Верите ли ему?

Думаю, да. Критиковать он их начал задолго до конца ещё прошлого сезона. И Макс про гонки, а не про менеджмент энергии. Поэтому его не видим на премьере фильма про Формулу-1, зато видим на старте «24 часов Нюрбургринга».

Могли ли пилоты «Феррари» сдержать Расселла, если бы не боролись друг с другом?

Нет, конечно, не могли. В итоге разница в скорости была слишком большой.

Поддерживаете ли такую вольницу в «Феррари» или нужна какая-то командная тактика?

Да отлично! Пусть будет хоть такая борьба. Причём между напарниками она выглядит более реалистичной, ведь у них одинаковые двигатели и батареи. Поэтому идёт сражение в равных условиях — уже похоже на гонки!

Хэмилтон при новых правилах прибавил. Или всё равно — на пенсию?

Напомню, год назад все писали о возвращении Льюиса после победы в спринте в Шанхае. Как это закончилось, мы видели. Это Китай, Льюис традиционно здесь силён. Посмотрим, что дальше будет.

Антонелли здорово провёл гонку. Станет ли он соперником Расселла в борьбе за титул?

Признаюсь, меня Кими удивил. Особенно после проваленного спринта. Думаю, помогло, что Расселл столкнулся с проблемами в квалификации. Как бы то ни было, отличный старт (для «Мерседеса»), отлично поборолся (если это можно назвать борьбой), а затем отлично доехал до финиша с сильным темпом. И заслуженная победа. Но пока это одна гонка, и я останусь при своём мнении, что в среднем Расселл будет быстрее и стабильнее.

Разберёте инцидент между Колапинто и Оконом?

Окон поехал в место, про которое было очевидно, что оно закроется. Рискованный и бессмысленный манёвр. Следующий поворот левый — если ты не сможешь выдавить человека, то всё равно останешься сзади. Окон коснулся Франко даже не бок о бок, так что я плохо понимаю, на что рассчитывал Эстебан.

Насколько серьёзна ошибка Переса в стартовой аварии с Боттасом?

Перес думал, что Боттас его видел. Но оказалось не так — вот и вся ошибка.

Есть ли ещё у Норриса шанс сохранить звание чемпиона мира?

Конечно, нет — «Макларены» уже очень далеко позади. Это если говорить про очки. И так же очень далеко, если говорить про машину.

Видели онборд с вибрациями машины Алонсо? Насколько трудно и вообще безопасно управлять такой машиной?

Видел — это ужасно. Во многих гоночных машинах на круге выезда из боксов и первом круге вибраций даже больше, ведь всё холодное. Помню, что в Формуле «Рено» 2.0 и 3.5 это было достаточно неприятно. Но ты знал, что такое состояние продлится пару минут, а потом пройдёт. Невероятно, что Фернандо проезжает с такой вибрацией столько кругов!