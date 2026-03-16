Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Егор Оруджев — о Гран-при Китая Формулы-1: победа Антонелли, тактика Феррари, скорость Хэмилтона, пилотаж Алонсо с вибрациями

Есть ли ещё у Норриса шанс сохранить титул и нужна ли «Феррари» командная тактика? Разбор
Комментарии
Егор Оруджев поражается тому, как долго может управлять Фернандо Алонсо вибрирующим «Астон Мартин».

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Китая Формулы-1, который выиграл Андреа Кими Антонелли.

Как вам в целом новый регламент в Шанхае? Привыкаете ли?

Всё осталось так же. Честно говоря, если бы не эта колонка, то, скорее всего, я бы вообще не смотрел гонку!

Ферстаппен уверяет, что критиковал бы новые правила, даже если бы побеждал. Верите ли ему?

Думаю, да. Критиковать он их начал задолго до конца ещё прошлого сезона. И Макс про гонки, а не про менеджмент энергии. Поэтому его не видим на премьере фильма про Формулу-1, зато видим на старте «24 часов Нюрбургринга».

Материалы по теме
Могли ли пилоты «Феррари» сдержать Расселла, если бы не боролись друг с другом?

Нет, конечно, не могли. В итоге разница в скорости была слишком большой.

Поддерживаете ли такую вольницу в «Феррари» или нужна какая-то командная тактика?

Да отлично! Пусть будет хоть такая борьба. Причём между напарниками она выглядит более реалистичной, ведь у них одинаковые двигатели и батареи. Поэтому идёт сражение в равных условиях — уже похоже на гонки!

Материалы по теме
Формула-1 замалчивает проблемы и обеляет себя? Фанаты возмущены!

Хэмилтон при новых правилах прибавил. Или всё равно — на пенсию?

Напомню, год назад все писали о возвращении Льюиса после победы в спринте в Шанхае. Как это закончилось, мы видели. Это Китай, Льюис традиционно здесь силён. Посмотрим, что дальше будет.

Антонелли здорово провёл гонку. Станет ли он соперником Расселла в борьбе за титул?

Признаюсь, меня Кими удивил. Особенно после проваленного спринта. Думаю, помогло, что Расселл столкнулся с проблемами в квалификации. Как бы то ни было, отличный старт (для «Мерседеса»), отлично поборолся (если это можно назвать борьбой), а затем отлично доехал до финиша с сильным темпом. И заслуженная победа. Но пока это одна гонка, и я останусь при своём мнении, что в среднем Расселл будет быстрее и стабильнее.

Материалы по теме
Антонелли справился, но Расселлу он не соперник. Итоги Гран-при Китая Формулы-1

Разберёте инцидент между Колапинто и Оконом?

Окон поехал в место, про которое было очевидно, что оно закроется. Рискованный и бессмысленный манёвр. Следующий поворот левый — если ты не сможешь выдавить человека, то всё равно останешься сзади. Окон коснулся Франко даже не бок о бок, так что я плохо понимаю, на что рассчитывал Эстебан.

Насколько серьёзна ошибка Переса в стартовой аварии с Боттасом?

Перес думал, что Боттас его видел. Но оказалось не так — вот и вся ошибка.

Материалы по теме
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?

Есть ли ещё у Норриса шанс сохранить звание чемпиона мира?

Конечно, нет — «Макларены» уже очень далеко позади. Это если говорить про очки. И так же очень далеко, если говорить про машину.

Видели онборд с вибрациями машины Алонсо? Насколько трудно и вообще безопасно управлять такой машиной?

Видел — это ужасно. Во многих гоночных машинах на круге выезда из боксов и первом круге вибраций даже больше, ведь всё холодное. Помню, что в Формуле «Рено» 2.0 и 3.5 это было достаточно неприятно. Но ты знал, что такое состояние продлится пару минут, а потом пройдёт. Невероятно, что Фернандо проезжает с такой вибрацией столько кругов!

Материалы по теме
Великий Ферстаппен куда-то подевался, а Антонелли даже не в топ-6. Оценки за ГП Китая
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android