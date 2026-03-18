BMW по приколу нарисовала гоночный универсал. Из-за резонанса в соцсетях пришлось строить!

В каждой шутке есть доля правды. Истинность этого утверждения подтвердило заводское гоночное подразделение BMW, которое превратило первоапрельскую шутку 2025 года в реальный гоночный автомобиль для марафона «24 часа Нюрбургринга» сезона-2026: виртуальный BMW M3 Touring GT превратился во вполне реальный BMW M3 Touring 24H. Но сначала позволим себе небольшую историческую справку.

В отличие от своих конкурентов по «большой немецкой тройке», BMW никогда не делала ставку на «заряженные» универсалы. Пока Audi меняла поколение за поколением RS4 Avant и RS6 Avant, а Mercedes-Benz делал AMG-варианты C-Class Estate и E-Class Estate, BMW всего трижды делала универсал M-семейства — в 1994–1996 годах было выпущено менее тысячи BMW M5 Touring (E34), с 2007 по 2010 год было сделано около тысячи BMW M5 Touring (E61), ставшего одним из самых мощных серийных универсалов в истории, а в 2024-м начался выпуск гибридного BMW M5 Touring (G99). В истории же BMW M3 серийных универсалов не было до 2022 года, когда свет увидела первая в истории модели «трёшка» с двухобъёмным кузовом — BMW M3 Touring (G81).

С технической точки зрения новинка стала сочетанием кузова BMW 3-Series Touring (G21) с интерьером и агрегатами BMW M3 (G80). Базовая модель BMW M3 Competition Touring with M xDrive получила 3,0-литровый рядный шестицилиндровый мотор мощностью 510 л. с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. На месте фирменный полный привод M xDrive, включая возможность ехать в дрифт-режиме с подачей всей тяги исключительно на заднюю ось и системой M Drift Analyzer, позволяющей научиться ехать в управляемом заносе.

Автомобиль, сохранивший свой практичный характер — пятиместный салон, багажник объёмом от 500 до 1510 литров со складной спинкой заднего дивана, электроприводом пятой двери и открываемым отдельно задним стеклом, — оснастили активным M-дифференциалом с электронным управлением на задней оси, спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами, усиленными тормозами, которые за доплату можно заменить карбон-керамическими механизмами.

Версия Touring на 85 кг тяжелее седана, а потому чуть менее динамичная. 1865-килограммовый универсал с места до 100 км/ч разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость традиционно ограничена на отметке 250 км/ч, хотя с опциональным пакетом M Driver’s Package её можно увеличить до 280 км/ч. Но для тех, кому и этого мало, в 2025 году появился BMW M3 CS Touring — универсал, подготовленный для… гоночной трассы!

Новинка стала логичным продолжением седана BMW M3 CS. Автомобиль обзавёлся развитым аэродинамическим обвесом из углепластика, алыми логотипами и красными вставками в решётке радиатора и отсылающими к гоночным спорткарам немецкой марки жёлтыми ходовыми огнями. За счёт широкого использования карбона в оформлении кузова и салона массу удалось снизить на 15 кг, что в сочетании с более мощным двигателем улучшило динамику экстремального универсала.

Новый блок управления, кованый коленвал, увеличенное давление наддува, облегчённая титановая выхлопная система позволили нарастить отдачу двигателя, установленного на более жёсткие опоры, с 530 л. с. у рестайлингового BMW M3 Competition xDrive до 550 л. с. Более лёгкий и более мощный CS-вариант стал разгоняться 0–100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость выросла до 300 км/ч. Рост мощности потребовал доработки подвески, в которой появились новые стабилизаторы, пружины и амортизаторы, перенастроенных усиленных тормозов, перекалиброванного рулевого управления и системы стабилизации с новыми настройками.

И если BMW M3 на трек-днях — гость не редкий, то на BMW M3 Touring на гоночную трассу выезжают далеко не все владельцы, так что появление исполнения CS ситуации сильно не изменило. Но зато, похоже, подтолкнуло подразделение BMW M Motorsport пофантазировать на тему гоночного универсала. Такие машины в профессиональном автоспорте не используются по очевидным причинам — двухобъёмные кузова тяжелее и проигрывают в аэродинамике трёхобъёмным. Так что универсалов в гонках нет, если не считать подготовленного в 1994 году компанией Tom Walkinshaw Racing (TWR) по требованиям Super Touring Car универсала Volvo 850 Estate для британского чемпионата BTCC. Но всё изменится в сезоне-2026.

Немецкая команда Schubert Motorsport официально подтвердила участие во втором этапе Nurburgring Langstrecken Serie (NLS) и суточном марафоне «24 часа Нюрбургринга» с моделью BMW M3 Touring 24H. За руль универсала сядут заводские пилоты BMW M немец Йенс Клингманн, бельгиец Уго де Вильде и два американца, Коннор Де Филиппи и Нил Верхаген. Машина будет заявлена в классе SPX — специальном зачёте для автомобилей, которые не подпадают под омологационные требования привычных категорий вроде GT3 или GT4.

Толчком для необычного проекта стал пост в социальных сетях, который вызвал неожиданную для BMW реакцию. Охват публикации превысил миллион уникальных пользователей и собрал более 1,6 миллиона просмотров, а вовлечённость во много раз превысила обычные показатели для социальных сетей BMW M Motorsport. Фанаты и журналисты настолько тепло встретили идею гоночного универсала, что в компании решили не игнорировать их пожелания.

О том, чтобы сделать гоночный BMW M3 Touring, спортивное подразделение начало думать вскоре после выхода на рынок дорожного автомобиля в 2022 году, но окончательно в своём решении компания укрепилась только в 2025-м. Инженерам BMW M Motorsport потребовалось всего восемь месяцев, чтобы BMW M3 Touring GT с картинок в соцсетях превратить в BMW M3 Touring 24H, воплощённый в металле и углепластике.

Такая скорость во многом объясняется тем, что базой для универсала послужил уже выпускающийся спорткар BMW M4 GT3 Evo, который просто облачили в новый кузов. Получившаяся машина на 200 миллиметров длиннее и, включая заднее антикрыло, на 32 миллиметра выше, чем купе, но технически обе гоночные модели идентичны.

Это значит, что под капотом 3,0-литровый рядный шестицилиндровый турбомотор мощностью около 590 л. с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac, универсал оснащён регулируемой подвеской KW Motorsport и карбон-керамическими тормозами с 18-дюймовыми дисками со сликами Yokohama. В отличие от BMW M4 GT3 Evo, купить который может любой желающий за € 578 000, новый BMW M3 Touring 24H сделан в единственном экземпляре для заводской команды.

Так что предстоящие «24 часа Нюрбургринга» станут гонкой примечательной во многих отношениях. Звёздным пилотом марафона-2026 в «Зелёном аду» станет четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен за рулём Mercedes-AMG GT3, а одной из главных автомобильных звёзд окажется уникальный BMW M3 Touring 24H. Шансы на успех есть у обоих — голландец свой темп на «Северной петле» доказал в прошлом году, а дорожный BMW M3 CS Touring в 2025-м в руках заводского инженера Йорга Вайдингера промчал 20,8-километровый круг за 7:29.490, став самым быстрым серийным универсалом на «Нордшляйфе».