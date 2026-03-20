10 лет назад второй номер «Мерседеса» победил фаворита. Получится ли теперь у Антонелли?

На фоне триумфа на Гран-при Китая Кими теперь может замахнуться и на титул. Или пока нет?

В этот день 10 лет назад в Мельбурне стартовал очередной сезон Формулы-1 — и с победы его начал Нико Росберг. Фаворитом считался другой пилот «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон, который выиграл два предыдущих чемпионата, однако в 2016-м Росберг превзошёл британца и отобрал у него титул.

Сегодня, как и 10 лет назад, у «Мерседеса» ощутимое преимущество над соперниками, а фаворитом чемпионата называют британца — Джорджа Расселла. Однако после недавнего Гран-при Китая стало ясно, что выигрывать гонки способен не только он, но и его итальянский напарник Андреа Кими Антонелли.

А сможет ли Кими бросить Джорджу вызов в борьбе за титул? Предлагаем сравнить нынешнюю ситуацию со сражением Хэмилтона и Росберга.

У Росберга уже был опыт

В 2016 году Росберг проводил уже 11-й сезон в Формуле-1, седьмой сезон в составе «Мерседеса» и четвёртый — в паре с Хэмилтоном. Нико в то время в принципе был одним из самых опытных пилотов на стартовой решётке и провёл больше гонок, чем Хэмилтон. Немец превосходно знал команду и чётко представлял, как ему нужно выстроить работу инженеров вокруг себя, чтобы добиться максимума.

Антонелли же пока проводит лишь второй сезон в Формуле-1 и продолжает учиться. У итальянца, безусловно, большой потенциал, но требуется время, чтобы полностью его раскрыть. Кими порой допускает ошибки — и это нормально, он будет допускать их в будущем. Расселл же находится на другой стадии карьеры — у него за плечами уже семь сезонов, он уже на пике своего потенциала. Уже за счёт этого за рулём Джордж в данный момент держится куда увереннее Кими.

Нико уже сражался с Льюисом

2016 год был не только четвёртым совместным сезоном Росберга и Хэмилтона, но и третьим, в котором они сражались друг с другом за чемпионство. Уже в 2014-м между ними произошло столкновение в Спа. Нико был полностью сосредоточен на том, чтобы превзойти Льюиса, изучал его телеметрию, искал слабые места, готов был бороться жёстко и при необходимости мог не оставлять места. Как, впрочем, и британец.

У Антонелли с Расселлом отношения совершенно иные. Даже после победы в Шанхае Кими сказал, что учится у Джорджа. Очень сложно себе представить, чтобы в этом году итальянец начал жёстко бороться с напарником и идти на риск ради победы над ним. В борьбе с другими — вполне возможно, однако в данный момент Антонелли — командный игрок. Сейчас итальянцу меньше всего хочется мешать «Мерседесу» выиграть чемпионат.

Хэмилтон и Росберг на подиуме Гран-при России 2016 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

У «Мерседеса» не было соперников

10 лет назад у «Мерседеса» в принципе не было соперников — команда выиграла 19 гонок из 21. Проблемы возникли лишь в Испании, где Росберг с Хэмилтоном столкнулись на первом круге, и на этапе в Малайзии, когда Льюис лидировал, но у него отказал двигатель. Насколько большое преимущество у немцев сейчас, сказать трудно: на стартах «Феррари» регулярно выходят вперёд и в теории способны навязать борьбу на тех трассах, где требуется прижимная сила. Как, например, в Японии.

Другими словами, если в 2016 году Росберг проводил не слишком удачные гонки и уступал Хэмилтону, он всё равно поднимался на подиум. Если же Антонелли допустит ошибку в гонке, то рискует оказаться четвёртым или даже ниже. Как, например, в спринте в Китае, где неудачный старт и штраф за столкновение с Хаджаром отбросил итальянца на пятую позицию.

Техника против Хэмилтона

А вот проблемы с техникой потенциально могут сыграть Антонелли на руку, хотя, разумеется, надежда на то, что у напарника сломается машина, — так себе стратегия. Тем не менее решающим эпизодом сезона-2016 стал Гран-при Малайзии — если бы Хэмилтон выиграл ту гонку, то за пять этапов до конца чемпионата был бы впереди в общем зачёте, и неизвестно, как в итоге сложилась бы борьба за титул.

В этом году у Расселла уже возникали технические проблемы — из-за проблем с машиной в начале Q3 Джордж не смог как следует подготовиться к финальной попытке, и в конце концов это стоило ему победы в воскресной гонке. У Кими, нужно отдать должное, блестяще воспользовался шансом. Кто знает, может у него появится ещё один. А, возможно, в следующий раз сломается уже его машина…

Антонелли и Расселл после Гран-при Китая Фото: Joe Portlock/Getty Images

Пока думать о титуле рано

Победа Антонелли в Шанхае стала большим праздником для всего паддока. Едва ли можно найти кого-то, кого не тронули слёзы Кими во время интервью. Все были рады за итальянца — так же, как в Майами в 2024 году радовались за одержавшего наконец первую победу Ландо Норриса. И всё же говорить о борьбе Антонелли за чемпионство пока рано.

Итальянец талантлив, мотивирован и быстро учится. Тото Вольф был прав, когда после ухода Хэмилтона сделал ставку на Кими. Лучшие годы Антонелли впереди — он способен на очень многое, однако нужно немного времени, чтобы Кими до конца обрёл уверенность и смог выдавать максимум. Этот момент не за горами, однако вряд ли наступит уже в этом году.