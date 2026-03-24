Босс «Ауди» сбежал в худшую команду Ф-1 спустя год после начала работы. Где логика?

Говорят, что Уитли не мог поделить в «Ауди» зоны ответственности. Но в «Астоне» ведь будет ещё хуже.

Неожиданные перестановки в Формуле-1. К постоянным изменениям в управленческой структуре «Астон Мартин» мы уже давно привыкли, однако сейчас к Ньюи и компании — пока неофициально, но по проверенным слухам — отправляется руководитель команды «Ауди» Джонатан Уитли. И вот это правда странно. Бывший спортивный директор «Ред Булл» приступил к работе в в Хинвиле менее года назад, а под брендом четырёх колец и вовсе провёл всего два Гран-при — и вот внезапный уход по собственному желанию. Что случилось и почему намерение Уитли продолжить карьеру в «Астоне» куда страннее самого факта его ухода?

Что не так в союзе Уитли и «Ауди»

В немецком проекте команды Ф-1 ищут и никак не могут найти идеальную схему управления. Летом 2024-го из-за корпоративного конфликта одновременно были уволены топ-менеджер «Ауди» Оливер Хоффманн и соблазнённый из «Макларена» Андреас Зайдль — их постоянные споры не позволяли утвердить концепцию развития команды, помешали своевременно заложить базу на 2026-й.

Казалось, немцы извлекли уроки и возложили всю ответственность за проект на бывшего лидера «Феррари» Маттиа Бинотто. Но позднее стало известно, что итальянец будет отвечать за работу команды на базе и стратегические вопросы, а гоночные вопросы возложат на Уитли. Звучало неплохо, если учитывать, что после «Феррари» все уважали Бинотто как классного инженера (и по шасси, и по двигателю), но сомневались в его управленческих навыках, особенно в стрессовых ситуациях.

Вот только Уитли приходил с огромным опытом и после чемпионской команды, так что легко было предположить, что Джонатан захочет серьёзно влиять на все процессы — распределить полномочия будет нелегко. В конце концов, если бы Уитли потерпел и остался в «Ред Булл», то, вероятнее всего, в 2025-м именно он стал бы новым руководителем команды вместо Кристиана Хорнера — без всяких там соруководителей.

В экипировке «Ауди» мы Уитли больше не увидим Фото: Mark Thompson/Getty Images

Во всех интервью Бинотто и Уитли вещали, как славно у них всё складывается. «Мы с Маттиа очень разные. Что касается зон ответственности, то это словно диаграмма Венна (частично пересекающиеся друг с другом круги. — Прим. «Чемпионата»). Удивительно, насколько мы сходимся, если учитывать, что у нас совсем разный бэкграунд», — заверял Уитли в интервью The Independent. Но после известия об уходе британца незамедлительно пошли слухи: на самом деле споры между руководителями были в порядке вещей. Провести чёткую грань и не залезать на территорию друг друга не вышло.

Может, эту проблему Уитли с Бинотто и решили бы, но тут загрустила жена Джонатана. Когда Уитли только предложили переход в «Ауди», супруга поддержала эту затею и заявила, что отправится в Швейцарию вместе с мужем. Но адаптироваться к жизни в городе Цуг Эмма Уитли не сумела. Это в Англии постоянные командировки мужа не били по настроению из-за привычной обстановки, друзей, магазинов, родного языка. В Швейцарии Эмма затосковала — и когда Уитли предложили вернуться в Англию для работы в «Астон Мартин», очевидно, счастье близкого человека могло стать даже более важным фактором, чем какие-то рабочие разногласия с Бинотто.

Собственно, на примере Уитли мы отчетливо увидели проблему, с которой сталкивается любая команда Формулы-1 не из Англии: у лучших умов Ф-1 есть море вариантов на родине, при которых не надо перебираться в Италию, Швейцарию или куда-то еще, гадая, адаптируются ли там близкие. Недаром та же «Ауди» даже создала отдельный офис в Англии для ценных сотрудников, которые не могут сейчас или вообще в принципе перебраться в Швейцарию. Но, как вы понимаете, для Уитли такая «удалёнка» не подошла бы.

Почему «Астон» — странный выбор для Уитли

Понятно, что для Джонатана предложение от «Астон Мартин» в какой-то мере стало просто триггером, последней каплей, побудившей его покинуть немецкий проект. Но если за жену Уитли можно порадоваться, то будет ли всё хорошо у самого Джонатана, большой вопрос.

Если в «Ауди» ему не хватало полномочий, то в «Астоне» едва ли окажется лучше. В роли Бинотто — Эдриан Ньюи. Да, знакомый соратник по «Ред Булл», но всё равно — босс. Более того, если Бинотто в «Ауди» просто наёмный сотрудник, то Ньюи — ещё и совладелец команды, пусть и с маленьким пакетом. А где-то по базе бродит Лоуренс Стролл, который, конечно, при Ньюи побаивается вмешиваться в управление командой, но всё равно куда ближе и «опаснее» своими потенциальными действиями, чем руководство «Ауди».

Опять же, немцы довольно бодро пережили трансформацию в заводскую команду. Их силовая установка не чета «Мерседесу» и даже «Феррари», однако работает адекватно и позволяет заложить базу на будущее. Есть и подходящий дуэт пилотов: спокойный опытный Нико Хюлькенберг и молодой, но уже дающий результат Габриэл Бортолето. Сильного давления пока нет: в «Ауди» говорят о нескольких сезонах подготовки, после которых команда должна вступить в борьбу за победы.

Дальше Хюлькенберг и Бортолето — без Уитли Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

А что Уитли получит в «Астоне»? Вибрирующий и маломощный мотор «Хонды» от неопытных инженеров, техдепартамент в процессе перестройки, а за рулём – ворчливый «дедушка» Алонсо и сын владельца команды. Да, есть крутейшая база и хороший бюджет, всё ещё верит в светлое будущее сам Ньюи, но перспективы пока туманны, а результат все хотят видеть здесь и сейчас, а не к 2030 году, как на прежнем месте работы. В общем, такое ощущение, что Уитли идёт в «Астон» не потому, что посчитал команду блестящим местом для продолжения карьеры. Просто вот так сложилось.

Оговоримся: в самом «Астон Мартин» потенциальный переход Уитли прямо не комментируют, однако и не опровергают. Очевидно, что Ньюи не будет вечно занимать пост руководителя команды — это плохо совместимо с управлением техническим штабом (тот же Бинотто не даст соврать). Так что вакансия для Джонатана свободна, но посмотрим, как долго ему предстоит находиться в «отпуске по уходу за садом» после увольнения из «Ауди». Будет удивительно, если немцы позволят экс-боссу приступить к работе ну хотя бы раньше окончания летней паузы в Ф-1.

Что дальше для «Ауди»?

По данным Bild, нынешний босс «Ауди» Гернот Дёлльнер ещё в 2025 году осознал, что двойное руководство не получается эффективным. Так что уход Уитли хоть и лишает «Ауди» топ-профессионала с огромным победным опытом, но в то же время снижает внутреннее напряжение и позволяет команде спокойно двигаться строго в направлении, избранном Бинотто.

Сейчас Маттиа вновь совмещает должности руководителя техдепартамента и босса команды, но очевидно, что подобное решение не может оказаться постоянным. Просто Бинотто нужен помощник, который спокойно закроет «гоночные» вопросы, но не будет претендовать на решение стратегических задач. Что-то вроде Стива Нильсена в «Альпин» или некоторое время назад Майка Крака в «Астон Мартин», Эрика Булье в «Макларене».

Вполне вероятно, «Ауди» пойдёт на рынок, а может, продвинет кого-то изнутри. Например, есть Алан Макниш, прежде возглавлявший команду «Ауди» в Формуле-Е, а сейчас отвечающий за новую молодёжную программу немцев.

Что же до потери Уитли, то она может аукнуться, если «Ауди» ещё продолжает трансферную кампанию по переманиванию инженеров, механиков и так далее. Очевидно, что связи Джонатана позволяли бы проще уговорить сотрудников того же «Ред Булл». Так что выбор нового босса важен ещё и в этом аспекте.