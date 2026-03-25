В Ф-1 раскрыли ещё один спорный трюк «Мерседеса». Соперники требуют разобраться

Вопросы теперь не только к двигателям немцев, но и к переднему антикрылу.

Команда «Мерседес» — фаворит сезона Формулы-1. Немцы построили лучшую силовую установку чемпионата и в двух первых Гран-при чемпионата занимали два первых места. Однако, похоже, преимущество W17 не только в силовой установке — после недавнего Гран-при Китая в паддоке обнаружили ещё одну хитрость этой машины.

Внимание к переднему антикрылу

После Гран-при Китая выяснилось, что подвижное переднее антикрыло «Мерседеса» работает не так, у других команд. На кадрах из Шанхая видно, что по крайней мере в некоторых случаях система активной аэродинамики на антикрыле «Мерседеса» переходит в закрытое состояние дольше, чем на других машинах. По правилам, система должна смыкаться за 0,4 секунды, и в норме у большинства команд это происходит в рамках единого резкого движения.

У «Мерседеса» переднее антикрыло закрывается в два шага. Сначала рабочая плоскость возвращается на половину необходимой высоты, останавливается и затем постепенно доходит до конца. Предполагается, что датчик ФИА, который отслеживает скорость срабатывания системы, фиксирует первоначальное движение и не замечает, что крыло закрылось не до конца. В теории такая работа переднего антикрыла обеспечивает пилотам «Мерседеса» более плавное изменение баланса на торможении и компенсирует смещение центра тяжести к передней оси.

Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон на Гран-при Китая Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

По данным издания Autoracer, представители «Феррари» уже обратились к Международной автомобильной федерации за разъяснениями, однако, как отмечает портал Motorsport, «Скудерия» это опровергает. В то же время кто-то из соперников к ФИА всё-таки обратился, уточняет издание, однако кто именно — не сообщается. В теории ФИА может запретить столь необычную работу антикрыла «Мерседеса». Правда, насколько сложно это сделать, неизвестно.

Возможно, будет достаточно откалибровать датчик на переднем антикрыле. Не исключено, что придётся использовать видеокамеры на носовых обтекателях. Вероятнее всего, если решение будет признано незаконным, судьи попросту заставят использовать «Мерседес» более простую систему. Кроме того, возникает вопрос — а подпадает ли под правила крутящееся на 180 градусов заднее антикрыло «Феррари»? Или касательно заднего антикрыла действуют иные нормы?

К двигателю «Мерседеса» тоже вопросы

Отметим, что это не единственная находка «Мерседеса», к которому у соперников возникли вопросы. Ещё зимой пошли слухи, что немецкие мотористы научились каким-то образом обходить ограничение на степень сжатия. Как именно, доподлинно никто не знает, есть лишь разные теории. При этом проверки, которые проводятся при комнатной температуре, не показывают каких-либо нарушений регламента, но с 1 июня инспектировать силовые установки будут по новым правилам, прогревая двигатель до рабочей температуры — возможно, «Мерседесу» придётся переделать двигатель.

Скопировать силовую установку «Мерседеса» у соперников уже не получится, а вот использовать трюк с передним антикрылом, если он будет признан соответствующим правилам, команды смогут. Правда, эта система должна органично работать с аэродинамикой автомобиля, и инженерам ещё предстоит подумать, как именно реализовать эту идею.

Впрочем, пока что система «Мерседеса» выглядит не слишком законной. Посмотрим, чем на вопросы команд ответит ФИА.