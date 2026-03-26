В двух гонках — три схода до старта. И скорости нет. Что не так с «Маклареном»?

Оскар Пиастри ни разу не доехал даже до старта. Ландо Норрис впервые в жизни не увидел, как гаснут пять стартовых огней. «Макларен» подходит к японскому этапу с набором проблем и антирекордом 57-летней давности. Как чемпионская команда умудрилась провалить старт сезона?

Разберём по порядку, с чем столкнулся коллектив из Уокинга.

Секреты «Мерседеса»

«Серебряные стрелы» обливаются шампанским на подиуме, пока клиентские команды мучатся с проблемами. «Мерседес» продаёт свои силовые установки «Макларену», «Уильямсу» и «Альпин», но на стартовых Гран-при мы наблюдаем, как они далеки от заводской. Ладно, «Уильямс» и «Альпин» – середняки, но как насчёт чемпионов?

Согласно регламенту, поставщик обязан предоставить клиентам идентичные двигатель и оборудование. Однако получилось так, что процедура омологации прошла уже после тестов в Бахрейне – клиенты «Мерседеса» шесть дней тестировали более раннюю спецификацию, в отличие от заводской команды. Что, естественно, отразилось на уровне подготовки. Из-за нехватки времени на настройку нового двигателя у «Макларена» и других клиентов только в квалификационных заездах появилось достаточное количество данных для анализа.

Заодно пошли разговоры, что «Мерседес» в принципе что-то скрывает от клиентов, хотя в рамках своих обязанностей команда сделала всё верно. Учитывая соревновательный процесс — кто лучше приспособился к новому двигателю, того и сладкий вкус победы. «Серебряные стрелы» не должны продавать знания и опыт по пользованию устройством, только продукт. С этой логикой в конечном счёте согласились руководители «Уильямса» и «Макларена».

Старт сезона-2026 обернулся для Оскара Пиастри кошмаром Фото: Peter Fox/Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер при этом считает, что жалобы на сотрудничество с «Мерседесом» — лишь попытка оправдать неудачное начало сезона.

«Я был бы очень удивлён, если бы информация не передавалась или приходила слишком поздно. «Мерседес» обычно действует очень прозрачно. Какой им смысл что-то скрывать? В прошлом году, хотя дела у их собственной команды шли не слишком хорошо, по крайней мере, силовая установка «Мерседеса» лидировала и была самой мощной — именно этого они и ждут», — напомнил Ральф.

Есть ещё версия британских экспертов, что «Макларен» испытывает проблемы с двигателем из-за выбранных настроек собственной коробки передач. Наблюдатели заметили, что Норрис раньше других переключается на восьмую передачу, что ведёт к снижению оборотов двигателя. Но это всё же довольно мелкая деталь, а не важнейший фактор.

Силовая установка ещё и ломается

Проблемы с продукцией «Мерседеса» начались уже на третьей минуте первой практики в Австралии на машине Оскара Пиастри, однако они быстро разрешились, и пилот вернулся на трассу. Но перед воскресным Гран-при австралиец столкнулся с новой проблемой: пустая батарея, которая резко выдала на 100 кВт больше, чем он ожидал. Гонку пилот закончил в стене, так и не стартовав.

Впрочем, и Ландо Норрис не блистал на первом Гран-при сезона и пришёл пятым с большим отставанием от лидера.

«Я знаю, что отстал от победителя гонки более чем на 50 секунд — на каждом круге я проигрывал если не секунду, то шесть или семь десятых. Это связано и с тем, что мы пока не вполне разобрались с новой силовой установкой, однако отчасти просто с тем, что у соперников более быстрые машины. Пока наши шансы на победу равны нулю», — констатировал британец.

Спустя неделю руководитель команды Андреа Стелла отметил, что к Китаю «Макларен» улучшил свои показатели, но что толку, если эту скорость даже не показать в гонке? Когда машина Ландо была готова к выезду на стартовую решётку китайского Гран-при, проблема в электрической части силового агрегата проявилась вновь и лишила Норриса возможности побороться за очки.

Силовая установка выбила со стартовой решётки и напарника британца. Оскар уже был на стартовом поле, когда на его MCL40 обнаружили поломку.

«Мы изучили проблемы на каждом болиде и выяснили, что это две разные неисправности, связанные с электроникой силового агрегата» – резюмировала команда.

Стелла при этом подчеркнул, что проблемы находятся на стороне Mercedes High Performance Powertrains, а не как-то связаны с некорректной работой со стороны инженеров самого «Макларена».

Оскар Пиастри стал первым пилотом Формулы-1 с 1969 года, который дважды подряд не вышел на старт Гран-при. Основатель команды Брюс Макларен 57 лет назад пропустил гонку в Уоткинс-Глене в США из-за технической поломки, а в Мексике не стартовал из-за отказа топливной системы.

Скорость самой машины

Было бы неверно сваливать всё на двигатель. Разница в скорости болида «Макларена» по сравнению с лидерами была отчётливо видна в воскресном заезде в Австралии и в спринтерской гонке в Китае. Например, Ландо Норрис в начале спринта пропустил вперёд два болида «Феррари» и не смог их догнать по ходу гонки.

«В Австралии наш дефицит на 50% был связан с тем, что мы хуже использовали силовой блок. А оставшиеся 50% – работа машины в поворотах, – объяснял Стелла в интервью Auto Motor und Sport. – В Шанхае мы уже смогли выжать из двигателя больше, хотя потенциал ещё остаётся. А вот отставание в поворотах осталось прежним».

В 2026-м Пиастри и Норрису делить пока нечего Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

С самого начала сезона стало ясно, что первые четыре позиции чаще всего будут за «Серебряными стрелами» и «Скудерией». Неспособность «Макларена» развивать скорость, достаточную для борьбы с лидерами, во многом связана с нехваткой сцепления. Оба пилота отметили, что это слабая сторона машины.

«Мы немного приблизились, но всё ещё проигрываем примерно полсекунды, так что пока не совсем в борьбе. Нам нужно найти больше сцепления — это самая большая проблема», – отметил Пиастри.

«Соперники лучше работают с шинами, и их машины ведут себя стабильнее, тогда как у нас с этим проблемы», — добавил со своей стороны Норрис после спринта в Шанхае.

По чистой скорости «Макларен» уступает фаворитам. К этому добавляются проблемы с силовой установкой, шинами и надежностью — в общем, работа предстоит большая. Можно предположить, что незапланированный апрельский перерыв после Гран-при Японии послужит команде на руку.

Чего ждать от «Макларена» дальше?

Несмотря на неудачи на первых этапах, руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не сбрасывает «Макларен» со счетов.

«Заводские команды сейчас вырвались вперёд, но это временно. Вы видите, что делают другие, у вас точно такое же оборудование, точно такое же программное обеспечение, и в таком случае побеждает тот, кто лучше сможет всё смоделировать. Я не сомневаюсь, что «Макларен» — это грозная структура, и совсем скоро они станут частью борьбы в первых рядах», — сказал Тото в эфире Sky Sports.

Зак Браун пропустил Гран-при Китая и не захотел его обсуждать. Босс команды уверен, что возвращение в лидеры состоится совсем скоро. «Когда выиграем нашу следующую гонку, а это произойдет скорее, чем многим кажется, мы больше не будем думать о нехватке скорости и заряде батарей — а вновь станем ориентиром для всех».

Зак Браун уверен: всё ещё наладится Фото: Joe Portlock/Getty Images

Отмена апрельских этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии автоматически подводит нас к тому, что все команды подготовят значительные обновления к Гран-при Майами 1-3 мая – по сути, это будет рестарт сезона, первый шанс для всех конюшен обнулить прежние проблемы и явить миру настоящих себя – касается это и «Макларена», который готовит серьёзный апдейт.

«Подождём и посмотрим, как быстро будут развиваться соперники. Я надеюсь, всё пойдёт как в 2023-м, когда мы смогли добиться большего прогресса по ходу сезона, чем наши конкуренты», – осторожничает и в то же время верит в лучшее Стелла.

Интересно, что именно на этап в Майами придётся важное событие для команды — 1000-я гонка в истории. Подобным достижением может похвастаться только «Феррари». Так что коллектив и болельщики в ожидании, что к американскому этапу технические проблемы будут решены.