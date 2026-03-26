Макс Ферстаппен прогнал журналиста. На что обиделся чемпион Формулы-1

Уикенд Гран-при Японии Формулы-1 начался со скандала — четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен отказался общаться с корреспондентом The Guardian Жилем Ричардсом и пригрозил отменить брифинг для прессы, если тот не уйдёт.

Разбираемся, что вызвало гнев гонщика «Ред Булл» и справедливы ли его претензии.

«Это из-за прошлогоднего вопроса?»

На этапах Формулы-1 команды ежедневно проводят брифинги для журналистов. В четверг, так называемый медиадень, пилоты делятся ожиданиями, в следующие дни — подводят итоги сессий. Посещение таких брифингов свободное — отдельная запись или аккредитация на него не требуется, а слова, сказанные гонщиком, с небольшими корректировками позднее публикуются в пресс-релизах. В общем, это открытое для всех желающих — из числа аккредитованной на Гран-при прессы — мероприятие.

В четверг на «Сузуке» как раз проходит медиадень, и когда журналисты собрались в хоспиталити «Ред Булл» на брифинг с Максом Ферстаппеном. Нидерландец вышел к прессе, а затем внезапно заявил: «Я не буду разговаривать, пока он не уйдёт», указывая на Ричардса. «Ты серьёзно?» — удивился журналист. «Да», — настоял Макс. «Это из-за прошлогоднего вопроса?» — переспросил Ричардс. «Да, уходи», — ответил Ферстаппен. «Тебя он настолько расстроил?» — уточнил журналист. «Уходи», — коротко сказал Макс. Ричардс в конце концов ушёл, и брифинг состоялся без его участия.

Ферстаппен после Гран-при Испании 2025 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Прошлогодний вопрос», о котором говорил Ричардс, прозвучал после Гран-при Абу-Даби, финальной гонки сезона-2025. Ферстаппен проиграл чемпионат, уступив Норрису два очка, и на пресс-конференции после финиша Ричардс спросил, не считает ли Макс, что Гран-при Испании и потерянные там 10 баллов стоили ему титула. Уже тогда стало ясно, что Макса этот вопрос задел.

«Вы забываете о том, что в сезоне были и другие гонки, говорите только о Барселоне, — с вызовом ответил Ферстаппен. — Я знал, что этот вопрос прозвучит. А теперь ты сидишь тут с дурацкой ухмылкой. Да, это часть гонок. Век живи — век учись. Чемпионат состоит из 24 гонок, и во второй половине сезона я получил немало ранних подарков на Рождество. Мог бы об этом спросить».

Максу нечего сказать?

Чересчур резкая реакция Ферстаппена на появление журналиста стала неожиданной. Макс известен тем, что (практически) всегда говорит то, что думает, и за это его ценят, но в данном случае лучше было бы промолчать. Гонка в Барселоне, под конец которой вышедший из себя Ферстаппен намеренно протаранил Расселла и получил ещё довольно мягкий штраф, была одним из важнейших событий чемпионата.

И Макс ещё в Абу-Даби не нашёлся, что ответить на вопрос о том эпизоде. Его слова — это уход от ответа. Он мог съязвить, мог попытаться оправдать себя, мол, не сдержал эмоций, или просто публично признать, что да, поступок был так себе и чемпион мира так вести себя не должен. Но Ферстаппену сказать было нечего. Он даже в какой-то мере признал, что не должен был так себя вести — «век живи — век учись», однако в первую очередь запомнилась фраза про «глупую ухмылку».

Ферстаппен на пресс-конференции в Абу-Даби в 2025 году Фото: Clive Rose/Getty Images

Ферстаппен, конечно, вправе отказывать в общении неприятным ему людям — и эксклюзивных интервью с «Ред Булл» у Ричардса, судя по всему, в последние месяцы не было. Однако пресс-брифинг — это всё же открытое мероприятие, организованное командой. И гонщик, каким бы титулованным ни был, не вправе хамить гостям команды на её пресс-брифинге. Ричардс без цитат Макса переживёт — и возьмёт из пресс-релиза, а вот для репутации Ферстаппена (и образа «Ред Булл») момент был неприятный.

Нет ощущения, что склока с журналистом говорит о неуверенности Макса. Наоборот, он чувствует, что может всё что угодно, даже выгнать неугодную прессу. Тем не менее это симптом общей раздражённости Ферстаппена. Нидерландец не скрывает, что ему не нравится новый регламент, да и шасси «Ред Булл» в этом году, кажется, даже до подиума дотянуть не способно. И не исключено, что чемпион мира действительно подумывает заняться чем-то другим. Может, перейти в другую команду или даже другой чемпионат.