Провал Ферстаппена: из топ-10 его выбили напарник и новичок Ф-1. А на поуле снова Кими

Q1: неожиданный вылет Бермана

Короткая трасса и, возможно, упрощение правил использования силовой установки в квалификационном режиме привели к плотному первому сегменту: 18 машин уместились в секунду и две десятые — пахнуло сезоном-2025. Двумя лишними в этой схватке оказались Алекс Албон и Оливер Берман — и если вылет одного из пилотов «Уильямса» сенсацией в 2026-м никак не назовёшь, то вот 18-е место представителя «Хааса» как раз сильно удивило. Но вот не сумел «Хаас» сегодня найти скорость.

Ещё четыре позиции распределили представители «Кадиллака» и «Астон Мартин». Как и практически весь уикенд, американская команда-новичок оказалась быстрее, при этом Перес на десятую опередил Боттаса и занял 19-е место. Ну а Фернандо Алонсо всё же опередил Лэнса Стролла на три десятые и оставил канадцу неприятную долю замкнуть квалификационный протокол.

Q2: дальше без Макса!

Во втором сегменте грянула сенсация: Максу Ферстаппену не удалось проехать достаточно сильный второй круг, чтобы пробиться в десятку! При этом выше нидерландца оказался и его напарник по «Ред Булл» Исак Хаджар, и новичок Формулы-1 Арвид Линдблад. Сам же Ферстаппен пожаловался на странное поведение болида, который в квалификации начал прыгать по трассе. Не иначе машину проклял журналист The Guardian, которого четырёхкратный чемпион мира выгнал со своей пресс-конференции в четверг.

Соседом Макса по шестому ряду должен стать Эстебан Окон — наверное, максимум для «Хааса». Нико Хюлькенберг из-за неудачного финального сектора остался 13-м, хотя потенциал «Ауди» позволял пройти в топ-10. То же самое можно сказать и про Колапинто: Гасли уверенно в Q3, а Франко – только 15-й. Впереди аргентинца Лиам Лоусон, позади — Карлос Сайнс. Ну, для «Уильямса» это тоже пока максимум.

Q3: Антонелли реализовал преимущество

По ходу двух первых сегментов Джордж Расселл регулярно жаловался на поведение машины, что делало Андреа Кими Антонелли фаворитом решающей части квалификации. И действительно – итальянец захватил промежуточный поул с отрывом в три десятые от Расселла и в три с половиной — от Пиастри. Остальные — Норрис и две «Феррари» — проигрывали существенно больше и не выглядели угрозой для позиций юного итальянца.

Старт вторых попыток оставлял надежду на интригу: Антонелли не улучшил на первом секторе, Расселл прибавил, а Леклер в традиционном для себя стиле поехал быстрее всех на первом отрезке трассы. Однако чуда не случилось. Кими и Джордж в итоге оба не улучшили результаты (но круг итальянца был лучше, а британец плохо проехал финальную шикану), а Шарль потерял все шансы, когда его машину повело на выходе из «Ложки». В итоге после двух секторов монегаск уступал три десятые, потом проиграл ещё столько же в конце круга — так что, вероятно, в любом случае Шарль мог замахнуться на второе место, но не более того. В итоге же на первом ряду два «Мерседеса», на втором — Пиастри и Леклер.

Норрис и Хэмилтон сформируют третий ряд решётки — обоим не удалось блеснуть в Q3, хотя по факту Ландо всего в четырёх тысячных позади Леклера. В битве середняков лучше всех оказался Гасли, уверенно опередивший Хаджара. Бортолето и Линдблад замкнут топ-10 и будут на старте сдерживать Ферстаппена.

Воскресная гонка Гран-при Японии Формулы-1 стартует в 8:00 мск — как обычно, предлагаем лишний раз проверить свой будильник. Тем более с учётом того, что в сезоне-2026 старты получаются особенно непредсказуемыми.