«ДжиПи-Ту Энджин!» Алонсо уже не первый раз мучится с «Хондой»

В квалификации Гран-при Японии Фернандо Алонсо занял предпоследнее место, опередив лишь своего напарника Лэнса Стролла. Нынешняя форма «Астон Мартин» настолько ужасна, что даже новички из «Кадиллака» в этот раз оказались быстрее.

Алонсо, правда, к такому не привыкать. Более 10 лет назад Фернандо уже был в похожей ситуации — и тоже из-за проблем с «Хондой». В тот период испанец не стеснялся критиковать японцев, а самые яркие цитаты становились мемами. И сегодня вспоминаем историю появления одного из них.

«Макларен-Хонда»

Союз «Макларена» и «Хонды» — один из самых успешных в истории Формулы-1. В конце 1980-х красно-белым болидам из Уокинга, оснащавшимся японскими двигателями, не было равных, а Сенна и Прост на двоих выиграли четыре чемпионата подряд. В середине 2010-х, когда «Макларен» лишился статуса заводской команды «Мерседеса», Рон Деннис решил возродить старый дуэт. Проект выглядел многообещающе, и Фернандо Алонсо по совпадению лишившийся места в «Феррари», к нему присоединился.

Довольно быстро стало понятно, что «Хонда» сильно отстаёт от других производителей, начавших работу над силовыми установками на несколько лет раньше японцев. Её двигатели уступали технике соперников не только в мощности, но и в надёжности. Ситуацию осложняло и то, что у «Макларена» и «Хонды» сформировались эксклюзивные отношения, и второй команды, которая могла бы помочь в сборе данных, у мотористов не было. В трёх первых квалификациях с турбогибридами «Хонды» машины «Макларена» не могли подняться выше 17-й позиции, а первые очки удалось добыть лишь в Сильверстоуне — на девятом этапе сезона 2015 года.

Фернандо Алонсо на Гран-при Японии 2015 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Поначалу Алонсо сдерживал раздражение, но на Гран-при Канады, когда инженер попросил поберечь топливо, испанец заявил, что он и без того выглядит «любителем». Время от времени надежда появлялась — как после пятого места в Венгрии, однако по-настоящему добиться прогресса за весь год «Хонде» не удалось. И на Гран-при Японии, который тогда проходил ближе к концу сезона, Фернандо сказал всё, что думает: «Позорище, просто позорище. Двигатель GP2» (так тогда называлась Формула-2. — Прим. «Чемпионата»).

В 2016 году «Хонда», казалось, смогла прибавить — Алонсо регулярно финишировал в топ-7 и набирал очки, но затем весь прогресс улетучился, и в 2017-м проблемы вернулись с новой силой. И на Гран-при Испании Фернандо выдал новый мем: «Потрясающе. Двигатель ещё менее мощный, чем раньше». В итоге за рулём «Макларен-Хонды» Алонсо ни разу не финишировал даже в топ-3, а в 2018-м в Уокинге отказались от сотрудничества с японцами и перешли на моторы «Рено». Они, правда, ситуацию не слишком исправили, и в конце того года Алонсо взял паузу от Формулы-1.

История повторяется?

Регулярная критика со стороны Алонсо разрушительно сказалась на отношениях Фернандо и «Хонды». И когда в 2019-м испанец вернулся на «500 миль Индианаполиса», японцы отказались предоставлять ему моторы, а потому вместо «Андретти» или «Шмидт Петерсон» (будущая команда «Макларена» в IndyCar), использовавших двигатели «Хонды», пришлось выступать за более скромный «Карлин». Итог — непройденная квалификация.

Когда в 2023 году в «Астон Мартин» объявили о партнёрстве с «Хондой», у многих возникли сомнения, что японцы будут готовы снова работать с Алонсо. Однако стороны заявили, что все разногласия остались в прошлом, а мотористы, как и испанский гонщик, думают лишь об одном — как обеспечить «Астон Мартин» победы. Однако во всех отношениях амбициозный проект вновь столкнулся с жестокой реальностью. Как и 11 лет назад, двигатели «Хонды» не способны выдавать столько же мощности, сколько и соперники, а кроме того, катастрофически ненадёжны.

Фернандо Алонсо на Гран-при Японии 2026 года Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Как объясняют в команде, главная проблема машины — из-за вибраций силовой установки. В «Астон Мартин» дают понять, что все беды — из-за двигателя. В «Хонде» в ответ замечают, что вибрации провоцирует коробка передач, которую разрабатывали в «Астон Мартин». Кроме того, по словам японцев, придя в команду, Эдриан Ньюи велел срочно переделать силовую установку, чтобы она стала компактнее. Компактнее она и правда стала, но есть нюанс…

Пока что Алонсо хватает терпения, чтобы удержаться от прямой критики технического партнёра команды. Однако разочарование Фернандо невозможно не заметить. Проект «Астон Мартин» и «Хонды» — последний шанс испанца на чемпионский титул. В июле Алонсо исполнится 45 лет, и у него нет времени ждать, когда Ньюи и «Хонда» всё исправят. Если в течение ближайшего года японские моторы будут оставаться столь же неконкурентоспособными, легко себе представить, что Алонсо снова покинет Формулу-1. Только на этот раз — навсегда.