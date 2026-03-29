Формула-1, Гран-при Японии Ф-1 28 марта 2026 года — онлайн-трансляция гонки, главные события, фото, комментарии

Нанесёт ли юный пилот «Мерседеса» новый удар по напарнику? Где остальные? ГП Японии — LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Гран-при Японии Формулы-1
Антонелли снова стартует с поула, Ферстаппен только 11-й. Начало — в 8:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Юный пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли здорово провёл предыдущий этап Формулы-1, впервые в карьере взяв поул, а затем и выиграв гонку. Более того, в этот раз Антонелли вновь оказался быстрее всех в квалификации на фоне проблем с машиной у его напарника Джорджа Расселла. Неужели Кими во второй раз кряду окажется быстрее опытного партнёра по команде и тем самым намекнёт на борьбу за чемпионский титул? А как выступят в гонке представители вроде бы прибавившего «Макларена» (если, конечно, доедут до старта) и «Феррари»? И сможет ли пробиться хоть куда-то Макс Ферстаппен, стартующий только 11-м?

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Не началось

Главные события Гран-при Японии Формулы-1 — в нашей онлайн-трансляции.

Live Евгений Кустов

Впереди последний этап Формулы-1 перед внезапной паузой до Гран-при Майами в начале мая. Поэтому точно не проспите старт в 8:00 мск и следите вместе с нами за гонкой на «Сузуке»! А мы ещё до старта расскажем, изменилась ли как-то стартовая решётка и какие вообще новости пришли с утра из Японии.

А пока можете почитать, как Фернандо Алонсо мучился с «Хондой» ещё в прошлом десятилетии:

«ДжиПи-Ту Энджин!» Алонсо уже не первый раз мучится с «Хондой»
