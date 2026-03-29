Новому лидеру сезона ещё и фартит! Боевой Гран-при Ф-1 перед долгой паузой

Думалось, что из-за короткого разгона к первому повороту «Сузуки» у пилотов «Мерседеса» есть хороший шанс с третьей попытки сдержать позади себя пилотов «Феррари» (конкретно — стартующего четвёртым Шарля Леклера) и удержать лидерство. Не вышло. Стартовал-то тот же Андреа Кими Антонелли хорошо, но на разгоне что-то пошло не так, и в первый поворот итальянец зашёл только шестым! Провал случился и у Джорджа Расселла, обнаружившего себя четвёртым.

Ну а в лидеры выбрался Оскар Пиастри: австралиец и его клиентский «Мерседес» сработали так здорово, что Леклеру пришлось ограничиться второй позицией. Третьим стал Норрис. Ну а помимо «Мерседесов», по традиции провалились их соотечественники из «Ауди»: Бортолето потерял четыре места, Хюлькенберг — шесть.

Дальше был традиционный вопрос: есть ли у «Мерседеса» достаточное преимущество по темпу, чтобы быстренько отыграться? Всё относительно: Расселл стремительно проскочил Норриса с Леклером, а вот к Пиастри ключи подобрать не мог. Оскар уверенно сохранял первую позицию, был спокоен в радиопереговорах (ещё бы — с третьей попытки хотя бы принял участие в гонке!) и говорил по радио, что если после пит-стопов удержит лидерство, то победа окажется вполне реальна. Что ж, пилот «Макларена» был по-своему прав…

В «Пирелли» изначально анонсировали тактику с одним пит-стопом как почти безальтернативную, при этом из 22 пилотов лишь Боттас выбрал на старт не «медиум», а «хард». То есть, по сути, вопрос был в том, кто будет использовать андеркат и сработает ли он. «Мерседес» решил, наоборот, продлить стартовый отрезок, позволив Пиастри остановиться раньше. Затем в боксы поехал Расселл — и моментально об этом пожалел.

Стоило Джорджу вернуться на трассу, как в стене оказался Оливер Берман. Пилот «Хааса» после пит-стопа собирался атаковать «Альпин» Колапинто, но перед «Ложкой» разница в скорости машин оказалась ужасающе огромной — британцу пришлось отворачивать (там, кажется, аргентинец и спровоцировал всё лёгким движением влево), после чего Берман потерял контроль и на огромной скорости врезался в барьер. Оливер заметно хромал, когда покидал машину, но обследования показали: к счастью, после перегрузки в 50g речь идёт только об ушибе колена.

На трассу выехала машина безопасности — идеальный подарок для Антонелли. Проведя почти «бесплатный» пит-стоп, итальянец спокойно вышел в лидеры. Пиастри остался вторым, Расселл — третьим, до того не проводивший пит-стоп Хэмилтон вышел на четвёртое. После рестарта ситуация для Джорджа стала ещё хуже: Льюис сразу его обошёл, а после сбоя в работе силовой установки пилот «Мерседеса» пропустил ещё и Леклера.

К счастью для Расселла, две «Феррари» хотя бы вступили в борьбу за подиум. Леклер в красивом сражении прошёл-таки Хэмилтона, после чего Льюис пропустил вперёд и «Мерседес». На этом падение семикратного чемпиона не закончилось: уже на последних кругах ключ к обороне Хэмилтона подобрал и Норрис. Так что слабый отрезок на «харде» стоил Льюису падения с третьей позиции на шестую.

Ну а в борьбе за победу – никакой интриги. Чётко проведя рестарт, Антонелли на свободной трассе легко уехал от Пиастри и к финишу создал отрыв почти в 14 секунд — то есть выигрывал у «Макларена» примерно по полсекунды на круге. И теперь Кими возглавил личный зачёт — став самым молодым обладателем промежуточной первой строчки в истории чемпионатов мира!

Сам Оскар хоть и не отъехал от Леклера, но и не дал Шарлю даже помечтать об атаке. К тому же монегаск куда больше думал об обороне от Расселла. Британец успешно атаковал «Феррари» в шикане за несколько кругов до финиша, но лишь для того, чтобы на стартовой прямой Леклер разогнался лучше и успешно контратаковал по внешней траектории. Отбить подиум у гонщика «Мерседеса» так и не вышло.

Пьер Гасли завершил гонку на блестящем седьмом месте. До машины безопасности пилот «Альпин» наслаждался отрывом, созданным, пока Ферстаппен пробивался с 11-й позиции на восьмую. Но и когда гонщик «Ред Булл» оказался на заднем антикрыле Пьера, француз не допустил ни одной ошибки и оставил четырёхкратного чемпиона за собой.

Замкнули очковую зону Лиам Лоусон и Эстебан Окон. Возможно, в их борьбу вмешался бы Нико Хюлькенберг, если бы после рестарта с 12-й позиции не потерял пару мест по итогам напряжённой схватки с Бортолето. Пришлось тратить время на обгоны, и когда немец выбрался на оперативный простор, то оказалось уже слишком поздно.

Отметим полноценный финиш «Астон Мартин»: Фернандо Алонсо завершил гонку с отставанием в круг от лидера, опередив Боттаса и проведшего аж шесть пит-стопов Албона. И у нас всего два схода: помимо Бермана, это заехавший в боксы Лэнс Стролл.

Увы, впереди в чемпионате долгая пауза. Этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены из-за боевых действий на Ближнем Востоке, так что придётся ждать аж до майских праздников и Гран-при Майами. Все команды подготовят серьёзные пакеты обновлений, так что получится своего рода рестарт сезона.