Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?

В сезоне-2026 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на «Сузуке» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».
Франко Колапинто
Несмотря на довольно сильную технику (это доказывает пример Гасли), Франко не сумел пробиться вперёд после слабой квалификации, а ранний пит-стоп оказался неудачным решением — в том числе по вине самого Колапинто и его команды. Низкая скорость болида и странноватая траектория прохождения поворота спровоцировали аварию с участием Бермана — и после сейфти-кара Франко оказался только 16-м. Отыграться до финиша не вышло — не получилось опередить даже медленный «Уильямс» Сайнса.
Валттери Боттас
Финн оказался единственным, кто поставил на стартовый отрезок шины «хард» — и похоже, что Валттери с командой прогадали. По крайней мере, финн не просто ехал последним, а отставал даже от «Астонов», успев стать круговым уже к аварии Бермана. Машина безопасности сценарий гонки Боттаса не изменила — позади него финишировал лишь Албон с шестью пит-стопами, а Валттери снова отстал на круг — в отличие от Переса, который выглядел заметно более шустрым.
Исак Хаджар
Конечно, французу помешал сейфти-кар, но всё же нельзя сказать, что сам Исак никак не виноват в финише на 12-м месте. После рестарта Хаджар шёл 11-м, но отстал от группы Лоусон — Окон и затем пропустил Хюлькенберга — тут уж машина безопасности ни при чём. За половину гонки Исак проиграл Ферстаппену 23 секунды.
Льюис Хэмилтон
До какого-то момента Льюис проводил сильную гонку и занимал место на виртуальном подиуме, однако второй отрезок, после рестарта, выдался неудачным. Хэмилтон последовательно пропустил Леклера и Расселла, а под финиш не сумел сдержать Норриса, оказавшись в итоге худшим представителем трёх топ-команд. Сам пилот списал всё на непонятную ему нехватку мощности. Такая вот сейчас Ф-1.
Габриэл Бортолето
Если в стартовых проблемах бразильца не виним (минус четыре позиции для мотора «Ауди» — это не прям много), то вот дальше темпа у Габриэла не было. Уже к машине безопасности Хюлькенберг его догнал, а после рестарта со второй попытки всё-таки опередил. На финише Габи проиграл напарнику семь секунд, хотя, в отличие от него, имел реальную возможность побороться за очки.