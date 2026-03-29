Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кто стал худшим гонщиком Формулы-1 на Гран-при Японии — 2026: Хэмилтон, Боттас, Бортолето, Хаджар или кто-то другой

Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
Евгений Кустов
Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
У семикратного чемпиона мира несколько интересных конкурентов, включая бывшего напарника.

В сезоне-2026 продолжаем традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего пилота. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.

По итогам гонки на «Сузуке» редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите «лауреата».

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
Франко Колапинто
Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images
1 место

Франко Колапинто

Несмотря на довольно сильную технику (это доказывает пример Гасли), Франко не сумел пробиться вперёд после слабой квалификации, а ранний пит-стоп оказался неудачным решением — в том числе по вине самого Колапинто и его команды. Низкая скорость болида и странноватая траектория прохождения поворота спровоцировали аварию с участием Бермана — и после сейфти-кара Франко оказался только 16-м. Отыграться до финиша не вышло — не получилось опередить даже медленный «Уильямс» Сайнса.

Валттери Боттас
Фото: Clive Mason/Getty Images
2 место

Валттери Боттас

Финн оказался единственным, кто поставил на стартовый отрезок шины «хард» — и похоже, что Валттери с командой прогадали. По крайней мере, финн не просто ехал последним, а отставал даже от «Астонов», успев стать круговым уже к аварии Бермана. Машина безопасности сценарий гонки Боттаса не изменила — позади него финишировал лишь Албон с шестью пит-стопами, а Валттери снова отстал на круг — в отличие от Переса, который выглядел заметно более шустрым.

Исак Хаджар
Фото: Mark Thompson/Getty Images
3 место

Исак Хаджар

Конечно, французу помешал сейфти-кар, но всё же нельзя сказать, что сам Исак никак не виноват в финише на 12-м месте. После рестарта Хаджар шёл 11-м, но отстал от группы Лоусон — Окон и затем пропустил Хюлькенберга — тут уж машина безопасности ни при чём. За половину гонки Исак проиграл Ферстаппену 23 секунды.

Льюис Хэмилтон
Фото: Peter Fox/Getty Images
4 место

Льюис Хэмилтон

До какого-то момента Льюис проводил сильную гонку и занимал место на виртуальном подиуме, однако второй отрезок, после рестарта, выдался неудачным. Хэмилтон последовательно пропустил Леклера и Расселла, а под финиш не сумел сдержать Норриса, оказавшись в итоге худшим представителем трёх топ-команд. Сам пилот списал всё на непонятную ему нехватку мощности. Такая вот сейчас Ф-1.

Габриэл Бортолето
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
5 место

Габриэл Бортолето

Если в стартовых проблемах бразильца не виним (минус четыре позиции для мотора «Ауди» — это не прям много), то вот дальше темпа у Габриэла не было. Уже к машине безопасности Хюлькенберг его догнал, а после рестарта со второй попытки всё-таки опередил. На финише Габи проиграл напарнику семь секунд, хотя, в отличие от него, имел реальную возможность побороться за очки.

Как прошло гоночное воскресенье:
Жуткая авария Бермана помогла Антонелли, а Расселл даже не на подиуме. Каким был ГП Японии
Жуткая авария Бермана помогла Антонелли, а Расселл даже не на подиуме. Каким был ГП Японии
