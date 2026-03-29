Мог ли Пиастри победить и откатился ли Хэмилтон в прошлый год? Итоги Гран-при Японии

Андреа Кими Антонелли выиграл второй Гран-при подряд, а Джордж Расселл снова столкнулся с проблемами и потерял лидерство в чемпионате. Пора ли говорить о борьбе за титул между пилотами «Мерседеса»? Был бы победителем гонки кто-нибудь другой, если бы не авария Бермана? И из-за чего именно она произошла?

Эти и другие итоги третьего этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Антонелли повезло. Снова

После гонки в Китае Кими стал самым молодым в истории чемпионатов мира лидером общего зачёта. На первом отрезке гонки успеха итальянца ничто не предвещало: Антонелли застрял позади Леклера и отставал от гнавшегося за Пиастри Расселла. Джордж первым поехал в боксы — нужно было отвечать на остановку Оскара, который на свежих шинах бодро прорывался в трафике.

Кими торопиться в боксы было не за чем — и на 21-м круге, сразу после остановки Расселла, в аварию попал Берман. Выезд автомобиля безопасности позволил Антонелли сменить шины без потери лидерства и заложил фундамент будущей победы. Как показала гонка в Китае, «Мерседес» на рестартах развивает темп дольше других болидов, и Кими требовалось отбиться от Пиастри, в то время как Расселл оказался под ударом «Феррари». В итоге Антонелли легко уехал от пелотона и к финишу опережал Пиастри на 13 секунд, а Джордж до конца гонки боролся с пилотами «Феррари» и остался лишь на четвёртой позиции.

Для Расселла этап на «Сузуке» вновь стал проблемным. В Китае Джордж проиграл Кими из-за сбоя в машине в начале Q3, а в Японии вновь не смог раскрыть весь потенциал из-за неудачного изменения настроек. Впрочем, даже с такими регулировками британец опередил на первом отрезке своего главного соперника, а затем прессинговал Пиастри. Не факт, что ему удалось бы опередить Оскара, если бы не выехал автомобиль безопасности, но лидерство в чемпионате Расселл сохранил бы.

Антонелли же лишился объективных шансов на победу, провалив старт. На «Сузуке» опережать «Феррари» оказалось не так легко, как в Шанхае, и не факт, что без сейфти-кара Кими смог бы пробиться на подиум. Обогнать Леклера до пит-стопов итальянцу так и не удалось. Вторая победа подряд — большое достижение для Кими, однако в обоих случаях в пользу Антонелли сыграли обстоятельства. Посмотрим, удержится ли итальянец впереди, когда удача посмотрит в другую сторону. Главным претендентом на титул по-прежнему остаётся Расселл.

Что именно случилось с Берманом

После неудачной квалификации Оливер Берман на первом отрезке боролся в середине второй десятки и одним из первых отправился на пит-стоп. Кругом позже британца шины сменил Франко Колапинто, позади которого Берман и оказался на 21-м круге. На входе в двойной поворот «Ложка» «Альпин» аргентинца стала терять скорость. Вход в этот поворот немного изогнутый, и Берман попросту не успел среагировать на медленный автомобиль, резко принял вправо и оказался на обочине.

После этого неуправлямый автомобиль с перегрузкой в 50g влетел в заграждения. Оливер покинул кокпит, прихрамывая, однако серьёзных травм избежал. В сущности, Берман мало что мог сделать в этой ситуации — медленная машина застала британца врасплох. Но что заставило Колапинто так резко замедлиться? В его батарее закончился заряд, и рекуператор начал генерировать новый.

«Разница в скорости была огромной, — сказал Колапинто после финиша. — Такое чувство, что ты на прогревочном круге квалификации, а сзади тебя пилот на быстром круге. Странный момент. В этом месте мы идём газ в пол, а он был больше чем на 50 км/ч быстрее меня. Он обогнал меня уже после разворота — представьте себе какая была разница в скорости. В какой-то момент может стать по-настоящему опасно. Я рад, что он в порядке. Видел его в паддоке, и, похоже, у него всё хорошо».

О том, что из-за нехватки энергии батареи машины будут терять скорость в конце прямых, говорили ещё в прошлом году — и предупреждали, что из-за этого могут возникать опасные ситуации. В Мельбурне и Шанхае как-то обошлось, но теперь вот Берман угодил в аварию из-за того, что вынужден был объезжать машину, двигавшуюся на 50 км/ч медленнее. И если регламент не изменится, такие инциденты будут регулярно повторяться.

Был ли шанс у Пиастри

После убедительных побед «Мерседеса» в Австралии и Китае в паддоке не сомневались, что и в Японии сильнейшим станет кто-то на машине Тото Вольфа. Но на «Сузуке» внезапно ожил «Макларен» — Пиастри опередил обоих гонщиков «Феррари» в квалификации, а затем в их же стиле вырвался в лидеры перед первым поворотом. И, в отличие от представителей Маранелло, первой позиции Расселлу не уступил. У Оскара был реальный шанс на победу, но вот удалось бы им воспользоваться или нет – этот вопрос останется без ответа.

После пит-стопа Расселл вернулся на трассу в полутора секундах позади Пиастри, при этом шины Джорджа были на три круга «моложе». У «Мерседеса» подавляющее преимущество в темпе на длинной дистанции, и почти наверняка британец нашёл бы способ воспользоваться более эффективной силовой установкой и на прямой пройти «Макларен». Расселл, правда, испытывал проблемы с балансом машины и, возможно, не мог раскрыть весь его потенциал — того же Леклера, например, обогнать так и не вышло. Но шанс всё же был отличный.

Хэмилтон вновь в тени Леклера

На фоне проблем «Макларена» в первых гонках сезона главной угрозой «Мерседесу» становилась «Феррари», но на «Сузуке» красные машины были даже не на вторых, а на третьих ролях. Леклер устоял под прессингом Расселла и во второй раз в сезоне поднялся на подиум, но сделать что-либо с Пиастри Шарль был не в силах. Хэмилтон и вовсе закончил гонку лишь на шестой позиции — и за рулём даже новой машины в какой-то момент напомнил себя прошлогоднего.

Британец очень неуверенно провёл квалификацию, запорол последнюю попытку финального сегмента и проиграл напарнику почти 0,2 секунды. И если Шарль стартовал четвёртым и боролся в топ-3, то Льюис к концу второго круга так и оставался на шестой позиции. Хэмилтону повезло с выездом автомобиля безопасности, но скорости, чтобы удержаться в топ-3, у него не оказалось, и на последних 12 кругах экс-чемпион потерял три позиции. Кажется, статус Леклера как лидера команды остаётся непоколебимым.

Печальный уикенд для Ферстаппена

Для Ферстаппена Гран-при Японии оказался по-настоящему удручающим. На протяжении всего уикенда Макс испытывал проблемы с балансом, в квалификации оказался медленнее Хаджара и не прошёл дальше Q2, а всю гонку провёл позади Пьера Гасли и финишировал восьмым, так и не сумев обогнать «Альпин». В прошедший уикенд «Ред Булл» выглядел середняком — причём не лучшим.

Поразительно, но в основе проблем австрийской команды, судя по всему, шасси и его управляемость, тогда как с силовой установкой, которую в «Ред Булл» проектировали с нуля, всё относительно в порядке. При этом Ферстаппену такой полуэлектрический двигатель вовсе не нравится. Надо полагать, в Милтон-Кинсе сейчас обстановка напряжённая, и нет ощущения, что в команде знают, как выйти из сложившейся ситуации.

Странный обгон решил судьбу подиума

В паддоке продолжают обсуждать машины, построенные по новому техническому регламенту, и с ним вновь проблемы. Перед этапом на «Сузуке» организаторы уменьшили максимальное количество энергии, которое пилот может рекуперировать по ходу круга, но принципиально на поведении болидов это не сказалось — в конце прямых всё равно был суперклиппинг. Гонка тоже в этот раз выглядела не вполне естественно, а исход борьбы в подавляющем большинстве случаев зависел от заряда батареи и состояния силовой установки.

Обгон Леклером Расселла — один из ключевых эпизодов гонки, решивший судьбу места на подиуме, — выглядел противоестественно, но, как объяснили в «Мерседесе», это был кратковременный сбой двигателя. Тем не менее в подавляющем большинстве случаев обгоны оставались бессмысленными — атакующий пилот позднее тормозил в шикану, а затем отдавал позицию обратно на следующей прямой. Высока ли цена такой борьбы, если знаешь, что пилоты едут совсем не на максимуме? Пока разве что Хэмилтон и Леклер демонстрируют по-настоящему зрелищные сражения.