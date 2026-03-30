Ферстаппен всерьёз заговорил об уходе из Ф-1. Ему же всего 28 лет, что за дела?

На Гран-при Японии Макс Ферстаппен на протяжении всей гонки не мог пройти «Альпин» Пьера Гасли и финишировал на восьмой позиции. Для «Ред Булл» это была одна из самых слабых и беззубых гонок за последнее время. А по её окончании Ферстаппен признался, что подумывает об уходе из Формулы-1. И дело даже не в разочаровывающей форме австрийской команды.

Разбираемся, что сказал нидерландец и каковы шансы, что один из самых титулованных пилотов поколения действительно покинет «Большие призы».

«Я не получаю удовольствия»

«Жизнь — это не только Формула-1, есть ещё масса занятий», — неожиданно философски заговорил в интервью с Viaplay Ферстаппен. На уточняющий вопрос корреспондента, идёт ли речь об уходе из Формулы-1, Макс ответил утвердительно. «Если Формула-1 не хочет, чтобы я уходил, она должна стать интересной», — добавил нидерландец.

Ферстаппен — один из самых активных и настойчивых критиков новых машин Формулы-1. Макс был скептичен по отношению к ним ещё пару лет назад, когда попробовать болиды можно было на симуляторе. Нидерландец уже тогда понял, что во главу угла встанет работа с батареей, а гонщикам придётся постоянно её заряжать, заранее отпуская газ.

Вскоре после этого Ферстаппен ещё больше разоткровенничался в разговоре с британской BBC. Да, я рассматриваю возможность уйти в конце сезона, — сказал Макс. — В сезоне 24 гонки, в этот раз — 22. И иногда задумываешься: а стоит ли оно того? Или мне больше нравится побыть дома с семьёй? Может, лучше встретиться с друзьями, если от спорта радости ты больше не испытываешь?».

Нидерландец при этом подчеркнул, что его сомнения не связаны с результатами «Ред Булл». «Я могу смириться с тем, что я на седьмом или восьмом месте. Я знаю, что доминировать вечно невозможно, у меня в Формуле-1 были не только победы, — добавил Макс. — Я пытаюсь адаптироваться к новым машинам, но это антипилотаж. Дело не в деньгах, гонки всегда были моей страстью. Но от этого я не получаю удовольствия».

Ферстаппен и правда может уйти?

Вполне! Всего, чего Макс хотел добиться в Формуле-1, он уже добился. Кажется, следить за «цифрами в Википедии» не в характере Ферстаппена и жертвовать всем ради того, чтобы выиграть ещё столько же титулов и поставить рекорд, нидерландец точно не будет. Отказываться от верных титулов, разумеется, тоже не в его характере, но на такой рекорд нужно положить ещё по меньшей мере полжизни. Стоит ли оно того?

Для Макса Формула-1 всегда была в первую очередь страстью и смыслом, а не просто работой. И в Формуле-1 Ферстаппен заработал столько денег, что трудиться больше не обязан. При этом он по-прежнему любит гонки, но, кажется, на «Нордшляйфе» после заездов автомобилей GT настроение у Макса лучше, чем после многих гонок Формулы-1. И буквально ничего не мешает Ферстаппену всё бросить и заняться собственной командой, ездить на «Нордшляйфе», выступать в других марафонах — Спа и Дейтоне, попробовать «24 часа Ле-Мана».

Макс Ферстаппен на Гран-при Японии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Контракт с «Ред Булл»? Главная часть каждого контракта — правила досрочного расторжения. И, по слухам, в соглашении Ферстаппена есть пункт, по которому он вправе покинуть команду, если результаты чемпионата недостаточно высоки. Но даже если допустить, что такого пункта нет, в «Ред Булл» вряд ли будут насильно удерживать пилота, которому Формула-1 уже в принципе неинтересна. Это приведёт лишь к новым скандалам и ударит по имиджу «Ред Булл», ради которого вся команда и затевалась.

Но будем надеяться, что до этого не дойдёт. На протяжении всего уикенда Макс был в несколько взвинченном настроении, а в четверг даже прогнал журналиста The Guardian с открытого пресс-брифинга. По слухам, команде поведение Ферстаппена не понравилось, и ему сделали внушение. Макса оно едва ли обрадовало, но можно представить, что и стычка с прессой, и слова об уходе из Формулы-1 — это просто чересчур эмоциональная реакция на сложное начало сезона. Иначе уход Макса станет для всего чемпионата большой потерей.

Можно ли исправить ситуацию

Не только Ферстаппен догадывается, что с новыми машинами что-то не так. В Австралии борьба Леклера и Расселла выглядела свежо и ярко, но кроме дуэлей гонщиков «Феррари» по-настоящему ярких и захватывающих эпизодов в этом году и не было. Обгоны выглядят не только искусственными, но и слишком простыми. В Японии пилоты часто шли в атаку на торможении перед шиканой, но прошёл в итоге обгон или нет, становилось понятно лишь ближе к первому повороту. Борьба лучших пилотов мира колесо в колесо должна выглядеть не так.

Новые машины не позволяют пилотам атаковать в квалификациях. Квалификационный круг исторически был пройденным на пределе кругом, где счёт на каждую тысячную. Но теперь, чтобы показать хорошее время, нужно пораньше отпускать газ, чтобы потом использовать запасённую энергию на прямой. Перед этапом на «Сузуке» правила скорректировали и уменьшили количество разрешённой для рекуперации на одном круге энергии, но как раньше так и не стало. Суперклиппинг снова был огромный.

Кроме того, долгое время в паддоке называли машины опасными — из-за разрядки батареи в конце прямой болид может замедлиться слишком сильно и представлять угрозу для остальных. И если раньше это всё были лишь теоретические рассуждения, то после аварии Оливера Бермана опасность оказалась вполне ощутима. И это ещё всем очень повезло, что все старты прошли без инцидентов, хотя в одной из гонок Колапинто чуть не влетел на полном ходу в Лоусона.

И быстрого решения всех этих проблем нет. Какие-то существенные изменения соотношения отдачи ДВС и гибрида потребуют согласия автопроизводителей и долгой процедуры внедрения. И в текущем сезоне каких-либо перемен не будет точно. К тому же, совсем не факт, что в Формуле-1 хотят что-то менять. Президент чемпионата Стефано Доменикали утверждают, что болельщикам новые машины нравятся. А раз так, Ферстаппену ничего не мешает взять перерыв от Формулы-1 и год-другой заниматься другими гонками.