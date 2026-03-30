Тормозит ли «Мерседес» Расселла и чем так бесят новые правила Формулы-1? Разбор ГП Японии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Японии Формулы-1, который выиграл Андреа Кими Антонелли.

Вторая победа Антонелли — это уже тенденция или нет?

Кими, безусловно, повезло. И пусть он мне не импонирует из-за агрессивного хайп-продвижения в Ф-1 на фоне средних результатов в Формуле-2, надо признать: свои возможности Антонелли реализует. В квалификации смог воспользоваться проблемами Джорджа. В гонке — ситуацией с сейфти-каром. А везёт тому, кто везет. Он молодец.

Смог бы Кими победить, если бы не сейфти-кар?

Думаю, нет. Джордж был бы впереди и, скорее всего, не столкнулся бы с проблемами со своей батареей. Или как минимум потерял бы время, а не позиции.

Допускаете, что «Мерседес» по мелочам может помогать Кими и мешать Расселлу?

Я не любитель теорий заговоров, так что нет.

Разберите аварию Бермана. Виноват ли Колапинто?

Это то, о чём предупреждали все противники нынешнего регламента. Эта авария — наглядный пример. Почему сдвигался Колапинто? А почему ему нельзя сдвигаться, чтобы сделать сложнее жизнь обгоняющему? Может, у соперника тоже сейчас начнется клиппинг. Так что я бы скинул этот инцидент на правила. Франко просто сделал инстинктивный защитный манёвр. Это рефлекс.

Повод ли это для ФИА срочно изменить правила?

У них много времени подумать. Но федерацию давно предупреждали об опасности. Может, что-то придумают.

Верите, что Ферстаппен может уйти из Формулы-1?

А поставьте себя на место Макса. Ты знаешь, что лучший, уже выиграл кучу титулов. Заработал столько, что можно вообще не думать о деньгах. В данный момент Ф-1 тебе приносит только негатив. Ты не любишь публичность, зато любишь гонки. А гонок в Ф-1 почти не осталось. Почему бы и не послать это всё и не кайфовать в GT или гиперкарах? Выигрывать гонки, где не надо так много думать о заряде батареи. Ты уже всё всем доказал. Так же рекламируй пару брендов. В общем, если кто и может так поступить, так это Макс. Но это маловероятно, конечно!

Как вам инцидент Макса с журналистом?

Ферстаппен же прокомментировал эту ситуацию. Я свечку не держал, и у каждого своя правда. Так что оставим эту тему.

Как вам борьба двух «Феррари»? Смотрится ли достаточно натурально и красиво?

«Сомнительно, но окэй» — я бы это так охарактеризовал. Больше подходит то, что Шарль сказал после квалификации: «Я быстрее прохожу повороты, раньше нажимаю на газ, а в итоге проигрываю больше на прямых». Ощущение, что с этими батареями надо ехать наоборот. Не как можно быстрее, а просто чтобы батарея зарядилась и на прямой на 20 метров позже начался клиппинг. Серьёзно, просто сюр какой-то!

Ждёте ли кардинальных изменений в раскладах на Гран-при Майами?

Нет. Как не жду и сам Гран-при Майами.