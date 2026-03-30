Пиастри и Леклер — лучшие, Ферстаппен проехал средне. Оценки за Гран-при Японии Ф-1

Третий этап Формулы-1 — в традиционно субъективных оценках автора.

Оскар Пиастри — 9

В Японии Пиастри провёл первый Гран-при в сезоне — и чуть его не выиграл! Финальная попытка в квалификации получилась неидеальной — опередить Расселла небольшой шанс всё-таки был. Тем не менее уже в первый поворот Оскар въехал лидером гонки и добрался до финиша раньше Джорджа. Антонелли же оказался впереди Пиастри лишь благодаря автомобилю безопасности.

Шарль Леклер — 9

Как и Пиастри, Леклер не смог продемонстрировать истинный потенциал в квалификации, однако добился максимума возможного в гонке и под финиш сдержал Расселла, что в итоге позволило ему подняться на подиум. И это несмотря на то что на «Сузуке» темп «Феррари» относительно соперников был ниже, чем в предыдущих гонках, и подиум не казался реалистичным результатом.

Пьер Гасли — 8,5

Второй подряд блестящий Гран-при в исполнении Гасли. В квалификации француз стал сильнейшим среди пилотов команд-середняков, а затем на протяжении всей дистанции удерживал седьмую позицию — хотя за спиной постоянно маячил Макс Ферстаппен. Гасли набирает очки уже в третьей гонке подряд — такого с ним не случалось с 2024 года, с момента прихода в «Альпин» Давида Санчеса.

Андреа Кими Антонелли — 8

Антонелли снова опередил Расселла и одержал вторую победу подряд, но не будем забывать, что в финальной попытке Q3 Кими прибавить не смог, а затем в очередной раз провалился на старте и перед пит-стопами шёл только четвёртым — если бы не автомобиль безопасности, шансов на победу у итальянца бы не было. Но темп Антонелли в концовке гонки — выше всяких похвал.

Джордж Расселл — 8

Перед квалификацией инженеры Расселла изменили настройки, и, по словам пилота, баланс у машины пропал. С того момента Джордж пилотировал уже не так уверенно и вновь уступил напарнику в квалификации. Тем не менее даже в таких условиях, если бы не выезд сейфти-кара, британец финишировал бы по меньшей мере на втором месте и увеличил бы отрыв в чемпионате.

Борьба Оскара Пиастри и Джорджа Расселла Фото: Mark Thompson/Getty Images

Эстебан Окон — 8

Впервые в сезоне Окон затмил Бермана. Пробиться в Q3 Эстебану не удалось, но, стартовав 12-м, француз уже на первых кругах закрепился на девятой позиции. Выезд сейфти-кара стоил Эстебану двух мест, и если Бортолето Окон смог снова оставить позади, то до Лоусона не дотянулся. Тем не менее француз всё равно финишировал в топ-10 и набрал первое в сезоне очко.

Ландо Норрис — 7,5

В тренировках Норрис столкнулся с огромным количеством технических проблем и не смог как следует подготовиться к уикенду. В квалификации Ландо допускал ошибки и оказался почти на 0,3 секунды медленнее Пиастри, а в гонке заметно уступал напарнику в темпе. Пятое место — неплохой результат в таких обстоятельствах, однако по сравнению с Пиастри британец выглядел бледновато.

Арвид Линдблад — 7,5

На совершенно незнакомой трассе Арвид уверенно превзошёл в квалификации Лоусона и на протяжении первого отрезка удерживал 10-е место. Но выезд автомобиля безопасности сильно ударил по позициям Линдблада — Арвид откатился на 14-е место и уже не смог отыграться. Тем не менее это уже второй уикенд, когда Линдблад смотрелся лучше Лоусона.

Карлос Сайнс — 7,5

«Уильямс» остаётся неконкурентоспособным, и Карлосу остаётся бороться лишь с Албоном да с командами-аутсайдерами. Тем не менее в квалификации испанец пробился во второй сегмент (хотя и проехал там медленнее, чем в Q1), а благодаря выезду автомобиля безопасности в гонке прорвался на 15-е место, опередив в том числе Колапинто. Рассчитывать на большее «Уильямсу» пока рано.

Серхио Перес — 7,5

Несмотря на технические проблемы, Чеко опередил Боттаса в квалификации и снова повёл во внутрикомандной дуэли. На следующий день Перес вырвался на старте на 18-е место, а на фоне проблем Албона под финиш поднялся на 17-ю строчку. Потенциал «Кадиллака» по-прежнему остаётся довольно скромным, но Серхио реализовал его сполна и добился от машины максимума.

Серхио Перес на Гран-при Японии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 7

На Гран-при Японии Хэмилтон смотрелся медленнее Леклера, причём разница в некотором смысле напомнила прошлогоднюю. Льюис не смог прибавить в концовке Q3, расположился на две позиции ниже напарника и на первом отрезке не мог подняться выше шестого места. Благодаря сейфти-кару британец очутился в топ-3, однако не удержался там и к финишу откатился на всё то же шестое место.

Макс Ферстаппен — 7

Ферстаппену по-прежнему не удаётся найти общий язык с новой машиной, и в квалификации Макс проиграл Хаджару — причём не из-за технических проблем, а по чистой скорости. В гонке «Ред Булл» по-прежнему был не слишком конкурентоспособен — даже «Альпин» для RB22 непреодолимое препятствие. Итог — худший финиш Макса после прошлогоднего Гран-при Венгрии.

Фернандо Алонсо — 7

Доехать до финиша на нынешнем «Астон Мартин» — само по себе большое достижение. Алонсо в очередной раз опередил Стролла в квалификации, однако в гонке оказался позади канадца: Фернандо уже на восьмом круге пропустил напарника и ехал позади него вплоть до середины дистанции, пока Лэнс не сошёл. В общем, кроме факта финиша, хороших новостей для Алонсо нет.

Лиам Лоусон — 6,5

По словам Лоусона, в Q2 команда обнаружила проблему с носовым обтекателем, а после его замены пропал баланс шасси. В итоге Лиам, проиграв почти 0,4 секунды Линдбладу, выбыл уже в Q2, а перед пит-стопами шёл лишь 12-м. Прорваться в топ-10 новозеландцу помог автомобиль безопасности — без него шансов на очки у Лоусона практически не было.

Исак Хаджар — 6,5

Хаджар превзошёл в квалификации Ферстаппена, пробился в Q3, а на старте вырвался на восьмое место, но затем стал стремительно терять темп. Как объясняет сам Исак, батарея перестала как следует заряжаться. В итоге уже на первых кругах Хаджар выпал из топ-10, а в концовке гонки пропустил Хюлькенберга и линию финиша пересёк только 12-м.

Борьба Макса Ферстаппена и Исака Хаджара Фото: Clive Mason/Getty Images

Лэнс Стролл — 6,5

В квалификации канадец по традиции уступил Алонсо (в этот раз не так много – чуть больше четверти секунды), однако в гонке смотрелся даже лучше испанца. Стролл на рестарте оказался впереди напарника. Увы, после этого началась утечка воды, из-за чего Лэнс свернул в боксы и сошёл с дистанции. Канадец — единственный, кто пока не завершил ни одного Гран-при.

Оливер Берман — 6,5

Берман не виноват в воскресной аварии — на такой скорости увернуться от Колапинто было невозможно. Тем не менее в такой ситуации Оливер оказался по своей вине: британец неудачно выступил в квалификации, выбыв уже в первом сегменте, из-за чего на первом отрезке застрял на 15-й позиции и вынужден был раньше ехать в боксы. После пит-стопа Берман и оказался позади Колапинто.

Нико Хюлькенберг — 6

Во второй раз в сезоне Хюлькенберг уступил в квалификации Бортолето, причём отставание составило 0,4 секунды. Темп машины позволял бороться за места в топ-10, но Нико провалился на старте и закончил первый круг на 19-й позиции. К финишу Халк прорвался на 11-ю строчку, однако финишировал в секунде позади Окона. Если бы не старт, Хюлькенберг почти наверняка набрал бы очки.

Габриэл Бортолето — 6

Как и Хюлькенберг, Бортолето потерял на старте несколько позиций, но шансы на очки у бразильца ещё были — на рестарте Габриэл оказался 10-м. Увы, темп во второй половине дистанции оставлял желать много лучшего — за оставшиеся до финиша 25 кругов Бортолето потерял три позиции и почти на девять секунд отстал от занявшего 10-е место Окона.

Алекс Албон — 6

Для Алекса Гран-при Японии превратился, по сути, в тестовую сессию — Албон четырежды по ходу гонки заезжал в боксы, получая новые инструкции. О результате говорить в этом случае бессмысленно. Однако будь таец быстрее Сайнса, выполнять роль тест-пилота не пришлось бы. Албон в этом году никак не может выйти из тени Карлоса и ещё ни разу не показал на деле, на что действительно способен.

Алекс Албон на очередном пит-стопе Фото: Peter Fox/Getty Images

Валттери Боттас — 5,5

На протяжении всего уикенда Боттас уступал в темпе Пересу. Валттери был медленнее в квалификации, а затем потерял очень много времени на первом отрезке, который финн решил провести на «харде». При этом дождаться на этой резине автомобиля безопасности Боттасу не удалось, и на рестарте Валттери замыкал пелотон, сумев в итоге опередить лишь Алекса Албона.

Франко Колапинто — 5

Ещё один разочаровывающий уикенд для аргентинца. Франко неплохо стартовал и вырвался на 13-е место, но в остальном выглядел блекло. В Q1 Колапинто проиграл Гасли три четверти (!) секунды, а в гонке перед пит-стопами шёл лишь 13-м. Выезд сейфти-кара окончательно похоронил надежды на высокий результат, причём отчасти в его появлении виноват сам Франко, смещавшийся с разрядившейся батареей.