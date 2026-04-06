Что будет делать Ферстаппен, которого взбесила современная Ф-1? 6 вариантов для Макса

Постоянные жалобы Макса Ферстаппена на отсутствие удовольствия от современной Формулы-1 вкупе со слабыми результатами «Ред Булл» подводят к заключению, что четырёхкратный чемпион мира вполне может покинуть «быков» уже после нынешнего сезона, а может и правда уйти из Ф-1. Какие в реальности альтернативы есть у Макса? Разберём все варианты.

Своя команда в GT или гонки на выносливость

Вероятность: 15%

В принципе, Макс уже давно располагает запасным автодромом: у Ферстаппена есть собственная команда в гонках GT, причём с каждым годом Макс всё плотнее погружается в её работу, прокладывая себе дорогу для участия, например, в «24 часах Нюрбургринга». Если нидерландец правда уйдёт из Формулы-1, то ничто не мешает Ферстаппену расширить программу до других чемпионатов. Либо совместить выступления в GT с чемпионатом мира по гонкам на выносливость.

Скажем так, Ферстаппен может «переждать» плохой регламент в Формуле-1, выступая в Ле-Мане, где правила куда более «гоночные». Очевидно, что все заводские команды окажутся готовы взять в свои составы Макса, пусть даже его марафонский опыт прежде всего относится к виртуальным гонкам. Если гонки GT после Ф-1 станут скорее хобби, приложением к спокойной семейной жизни, то вот отлучка в WEC в этом плане смотрится вполне полноценной.

«Индикар»

Вероятность: 2%

Переезд в США маловероятен, пусть даже там нет ненавистного суперклиппинга и прочих прелестей регламента 2026 года. В своих интервью Ферстаппен не раз признавался, что не собирается принимать участие в овальных гонках, а ехать в США — с совсем маленькой Лили или разлучаясь с семьёй — только ради дорожных гонок на достаточно примитивных местных трассах словно бы бессмысленно. Вариант с IndyCar реален, только если Макс изменит свою точку зрения насчёт овалов и решит покорить «Инди-500».

Ралли

Вероятность: 1%

Совсем теоретически Ферстаппен может пойти по стопам отца и изучить раллийный мир. Если Калле Рованперя решил уйти из WRC ради мечты о Формуле-1, что мешает Ферстаппену проследовать в обратном направлении? Причём при поддержке всё того же «Ред Булл» и всего раллийного мира, которому после ухода Лёба и частичных выступлений Ожье не хватает яркой суперзвезды. Правда, не далее как в феврале 2026 года Ферстаппен заявил, что считает выступления в ралли слишком опасными. Мол, если вылетишь, то дерево не «подвинется». С таким настроем не похоже, что WRC когда-либо дождётся Макса. Даже у американских овалов шансы повыше: там хотя бы без деревьев.

Диван и семья

Вероятность: 10%

Ничто не мешает Ферстаппену просто повесить шлем и перчатки на гвоздь — не навсегда, но на пару лет, пока подрастает дочка, а Формула-1 не вызывает прежних эмоций. Максу всего 28 лет, и у него есть все возможности вернуться в чемпионат через пару сезонов по сценарию Алонсо, а не Шумахера. Тот же самый диван не исключает отдельных покатушек на «Нордшляйфе» или даже «гостевого» выступления в Ле-Мане — под данным пунктом мы подразумеваем, что Ферстаппен не подписывается под выступления где-либо на протяжении целого чемпионата.

Другая команда Ф-1

Вероятность: 12%

Все мы наблюдали год назад, как Тото Вольф пытался переманить Макса в «Мерседес». И даже прямо сейчас ни у Андреа Кими Антонелли, ни у Джорджа Расселла нет гарантированных контрактов на 2027 год — то есть вакансия для Ферстаппена всё ещё открыта. Да и в «Феррари» теоретически может найтись местечко, если первые восторги Льюиса Хэмилтона по поводу новых правил поутихнут и он решит, что пора завязывать.

Так почему же мы отводим варианту с переходом из бедового «Ред Булл» достаточно низкую вероятность? Да просто потому, что сам Макс из раза в раз делает акцент на том, что ему в принципе, глобально, не нравятся нынешние правила. Ферстаппен подчёркивает — уж не знаем, насколько искренне — что слабая форма «Ред Булл» никак не влияет на его позицию. Мол, даже если бы он побеждал, то точно так же не получал бы удовольствия и размышлял о возможности ухода.

Не врёт ли невольно Ферстаппен сам себе? Всё-таки когда стоишь на первой ступеньке подиума, то и суперклиппинг не такой уж и «супер», и квалификационные круги проходят пусть не идеально, но всё же терпимо. Так или иначе, собственными заявлениями Макс словно отрезает себе пути к переходу внутри Ф-1. Ведь если Ферстаппен вдруг облачится в комбинезон «Мерседеса» при нынешних отвратительных правилах, то что он сможет ответить на обвинения в лицемерии? Ну, кроме как потребовав от какого-нибудь английского журналиста покинуть зал для пресс-конференций.

Ферстаппен угрожает Антонелли и особенно Расселлу Фото: Clive Rose/Getty Images

«Ред Булл»

Вероятность: 60%

Несмотря на все жалобы Макса, самый реалистичный вариант в наших глазах — сезон-2027 Ферстаппен начнёт в «Ред Булл». Уже сейчас команды активно уточняют формат квалификаций, и есть основания ожидать, что хотя бы по субботам пилоты скоро — возможно, уже с Гран-при Майами — начнут получать удовольствие.

Также очевидно, что какие-то поправки в правила будут приняты и на следующий чемпионат — с целью сделать более приятными выступления пилотов по воскресеньям. Да, гарантий пока нет никаких. Но если Макс заметит улучшения в квалификациях и получит обещания, что и в гонках в 2027-м должно стать лучше, то с его стороны было бы логично дать «Ред Булл» и новым правилам ещё один шанс.