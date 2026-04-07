«Отделались бампером». Как Лапенко попал в дрифт и при чём тут Усть-Лабинск?

Где находится Усть-Лабинск, знает далеко не каждый, однако фанаты дрифта не только легко покажут городок на карте, но и быстро предложат варианты, как добраться в расположенный примерно в полусотне километров от Краснодара городок, где разместиться и где вкусно и недорого поесть. Всё потому, что местный спортивно-технический комплекс «Пилот» уже несколько лет подряд на зиму превращается в столицу российского дрифта, где можно зимой погонять, как летом. Ради этого в Усть-Лабинск съезжаются десятки пилотов на самой разной технике и сотни зрителей, чтобы своими глазами увидеть баталии чемпионата по дрифту Systême Electric Drift Challenge.

СДЧ, как по-простому называют турнир, начинался как Sochi Drift Challenge на «Сочи Автодроме», однако со сменой курса дрифтеры на трассе в Олимпийском парке стали лишними. Да, прошёл Sirius Drift Challenge на укороченном треке «Сириус Автодрома», затем в трассу для дрифта превратился комплекс трамплинов «Русские горки» в Сочи, но в итоге состязания перебрались на скромный картинговый комплекс. Сменился и бренд, причём весьма удачно: Sochi Drift Challenge превратился в Systême Electric Drift Challenge, оставшись привычным СДЧ. Однако главное, что суть турнира осталась прежней.

Идеолог, создатель, организатор и комментатор SDC — двукратный чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии и живая легенда российского дрифта Аркадий Цареградцев, несмотря на все вызовы и сложности, смог сохранить главную фишку: доступный дрифт на профессиональном уровне для каждого, независимо от бюджета, крутости техники и личного скилла. Встретиться на СДЧ могут чемпион RDS GP и тинейджер, делающий первые шаги в дрифте, а в очереди на старт стоят и видавшая виды «классика», и уникальный Dodge Viper. Даже два. Стоит ли удивляться, что при таком подходе отбоя от участников нет.

На СДЧ встречаются видавшие виды BMW 3-Series (E30) и уникальные Dodge Viper

«Город оживает на целый месяц»

Как вспоминает Аркадий Цареградцев, особых поисков нового места для турнира после отъезда из Сочи не было. «Площадку в Усть-Лабинске искать не приходилось: самый первый этап RDS GP, который тогда ещё назывался «РДС Запад», в 2010 году прошёл именно здесь. С тех пор трасса не просто по сей день функционирует, а её поддерживают в достойном состоянии и в этом году даже сменили 80% асфальтового полотна. Собственно, трек для нас в целом идеален — да, там не хватает немного инфраструктуры, но мы отлично помещаемся.

Впервые в рамках СДЧ мы провели гонку в Усть-Лабинске два года назад — это был сезон-2023/2024, когда нас попросили с «Сочи Автодрома», он тогда уже «Сириус Автодром» стал называться. В 2024 году мы впервые приехали в Усть-Лабинск, и это настолько был аншлаг абсолютный по зрителям, что нам их даже разместить было негде! Помню, был февраль, температура всего 6°С тепла, однако погода была солнечная, так что всё очень классно прошло.

С точки зрения организации я с местными властями не взаимодействую — у нас и ЧОП платный, и скорая, но я уверен, что администрация, конечно, рада, что город оживает на целый месяц в году. Мы проводим в Усть-Лабинске два сдвоенных этапа, так что фактически я всё это время живу в городе. Знаю, что и магазины, и рестораны, и в целом вся сфера обслуживания живут этим мероприятием, гостиницы забиты, так что городу чемпионат на пользу», — отмечает Царь.

В итоговой таблице седьмого сезона-2025/2026 значится 108 фамилий пилотов: кто-то проехал все четыре этапа, кто-то принял участие лишь в одном, кому-то удалось победить и не раз, а кому-то не покорилась даже квалификация. Но дело даже не в чистых результатах, а в том, какие возможности даёт спортсменам чемпионат. Для опытных пилотов и команд — это отличная тестовая площадка, чтобы потренироваться и обкатать технику перед сезоном Российской Дрифт Серии, а молодые спортсмены получают на СДЧ уникальную возможность набраться опыта бок о бок с именитыми дрифтерами. И всё это без лишнего прессинга в максимально расслабленной обстановке. Причём справедливо это и для технических требований к автомобилю, и к общей обстановке на турнире.

«СДЧ почему так популярен? Да потому что у него в целом очень понятные и лёгкие технические требования и моношина, которая плюс-минус уравнивает мощные и слабые машины. И очень понятная идеология дрифта, которая сохранилась сквозь года с момента, когда зарождался российский дрифт на «Красном кольце». Она с тех пор прошла без изменений, без усложнений, без какого-то лишнего пафоса — то есть просто люди собираются, чтобы покататься, классно провести время в одинаковых условиях от этапа к этапу», — отмечает Цареградцев.

Пафоса действительно нет, хотя полное право у серии на это есть. Да, трасса расположена на окраине города. Да, выглядит всё снаружи не так красиво, как у автодромов, что принимают этапы Российской Дрифт Серии, но если присмотреться… На парковке легко встретить BMW M4 и Mercedes-Maybach S-Class, не говоря уже о менее гламурных иномарках, по паддоку неспешно фланируют Mercedes-AMG G63 и двухцветная Bentley Bentayga. Трибун немного, однако они есть, а для всех зрителей организован гигантский экран с видеотрансляцией, качеству которой могут позавидовать иные телеканалы — несколько камер вокруг трасс фиксируют заезды, а пилотов на трассе сопровождает сразу трио съёмочных дронов.

…порой машины серьёзно разбивают о бетонные отбойники

Комментирует заезды сам Аркадий Цареградцев в компании с Никитой Шиковым, Иваном Иллешем и Степаном Земцевым — людьми, не понаслышке знающими, что такое дрифт, да ещё и обладающими чувством юмора. Порой весьма специфическим, но оттого идеально подходящим для турнира, который всем своим видом подчёркивает отсутствие пресловутой «духоты» и ненужного официоза.

Хотя официоз вполне мог бы быть, если бы организаторы ориентировались не на собственное чувство прекрасного и понимание того, каким был дрифт в России на заре его появления, а на уровень участников СДЧ. Участием в седьмом сезоне отметились чемпион RDS GP Артём Шабанов, основатель команды TimeUp Леонид Шнайдер, пилоты Гран-при Российской Дрифт Серии Данила Воробьёв, Григорий Гусев, Андрей Астапов, Илья и Владислав Поповы, Дмитрий Щербина, Тимофей Добровольский, почти полный пелотон RDS Open и даже руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Были на трассе и Дамир Идиятулин, и Евгений Лосев, и Георгий Чивчян, но если первый — как споттер, а второй уже исключительно в статусе наставника молодых пилотов «LECAR Одержимые Моторспорт», то Гоча должен был появиться на трассе. Однако в первой же тренировке из-за ошибки Дмитрия Щербины в утиль был списан Nissan Silvia S15. В топ-32 словно наступило кармическое равновесие, когда уже сам Щербина влетел в бетонные блоки. Лидер Takayama Forward Auto пообещал восстановить свою «Россиянку», но вынужден был провести остаток уикенда на СТК «Пилот» в статусе зрителя.

Лапенко внутри дрифта

Но не только опытные спортсмены приезжают в Усть-Лабинск. Антон Лапенко (да, тот самый), проехал все четыре этапа и стал серым – во всех смыслах – кардиналом турнира. Актёр на трассе присутствовал постоянно. Если не за рулём боевой Toyota Altezza, то в шлеме с прикрытым визором, если без шлема, то в салоне Mercedes-AMG G63 — из «Гелендвагена» и наблюдать за заездами удобнее, и журналисты не досаждают просьбами об интервью. Другое дело — парад пилотов, во время которого можно и сфотографироваться с Антоном, и автограф популярного актёра получить, и перекинуться парой фраз. И пусть до серьёзных успехов в дрифте Лапенко пока далеко, свой вклад в развитие дисциплины такие спортсмены вносят — кто-то специально приехал в Усть-Лабинск ради кинозвезды!

Наставником Лапенко стал опытный дрифтер Алексей Карелин, у которого и своя школа дрифта, и постоянное участие в различных турнирах. В Усть-Лабинске и учитель, и ученик были в числе заявленных на весь сезон Systême Electric Drift Challenge спортсменов. Мы попросили Карелина подробно рассказать о Лапенко-дрифтере.

«Насколько я знаю, младший брат Антона, Юра, был увлечён дрифтом и следил за трансляциями, а сам Антон буквально проходил мимо, увидел всё и заинтересовался, чтобы потом приехать ко мне в школу дрифта Karelin Drift Academy. Когда попробовал сам впервые проехать в заносе, то всё и случилось — пустили бензин в кровь, затянули Антона в автоспорт. И вот года не прошло, потому что мы с ним в мае 2025 года начали тренироваться, как он уже приехал на соревнования.

Важно, когда ученик умеет слушать. Антон все мои рекомендации принимает во внимание и делает то, что нужно. Мы сделали упор на одиночных тренировках, ездили с ним на разных трассах в Москве и пробовали разные условия: сухой асфальт и влажный, лёд и снег, смешанные условия, разные покрышки, экспериментировали с давлением в шинах.

Изначально была идея приехать сюда, чтобы потренироваться, потому что у нас рабочий процесс выстроен так, что, как только у Антона начинает что-то получаться, мы усложняем – и так постоянно, чтобы был прогресс. Одним из плановых «усложнений» было поездить в Усть-Лабинске, но раз уж мы здесь оказались, то решили принять участие в СДЧ. Это даёт возможность получить уникальный опыт, когда ты стоишь на старте, на тебя в квалификации смотрят зрители на трибунах и в трансляции — к этому тоже обязательно нужно привыкать.

Первые этапы Антон ехал на 450-сильной тренировочной «Азиатке», потому что она участница RDS Азия, а на третьем, научившись справляться с той машиной, он пересел на «Сибирячку» — мою «боевую» 650-сильную Altezza, которая собрана под RDS GP. Более мощная техника подразумевает другой уровень скилла пилота — поначалу сложнее ехать, потому что больше мощность, держак, но мы всё адаптируем под пилота, чтобы он мог ехать и показывать стабильный результат.

На Systême Electric Drift Challenge много участников, было много аварий, но, слава богу, мы в них не участвовали, поэтому удалось хорошо потренироваться. Да, в квалификации пару клипов Антон не собрал, однако, в принципе, с учётом того, что машина абсолютно другая, сам факт проехать стабильно и без крэшей, провести результативную квалификацию — это нормальный результат.

Опасений выпускать человека на мощной машине в бетонные отбойники не было. Когда мы начали тренироваться в среду перед этапом, я ездил с Антоном пассажиром и корректировал его из салона. Мне было очень страшно, когда мы ставились — я же слева сижу, прямо возле бетона, так что это было незабываемое ощущение.

Но в человека заложена хорошая база, так что он действует как робот в хорошем смысле слова — я вижу, что не машина над ним доминирует, а он контролирует её. Нет у него за рулём никакой суеты, всё делает академично, чётко, стабильно. Мы даже немного побывали за гранью — маленько Антон пощупал бетон, однако за счёт того, что он прожал газ, мы отделались только диском, бампером и покрышкой. Больше урона у нас не было. А вот неопытные пилоты в случае контакта могут газ отпустить и потом ещё и мордочкой в бетон заехать. У нас тоже такие были ситуации, но вот уже сейчас опыт есть и все действия правильные.

Да, баллов, конечно, маловато в квалификации, однако тут всё решает опыт — очень сложные условия, очень сложная трасса с этим бетонным коридором. Но главное, что прогресс имеется — все это видят, все это подчёркивают. Так что потенциал у Антона в дрифте есть», — уверен Карелин.

Последствия контакта Антона Лапенко с бетонными отбойниками

«Шнайдер очень удивил агрессивной ездой»

Солидарен с мнением Карелина и Аркадий Цареградцев, который, как и Алексей, не только видит потенциал у молодых пилотов, но и отмечает эволюцию уже опытных спортсменов. Которые на СДЧ едут ярче и эффективнее, чем, например, в RDS GP.

«BMW доминировали до последнего этапа, пока мы не выкатили свой Nissan 350Z, специально построенный для Systême Electric Drift Challenge. И вот он уже как раз доминировал над BMW, но у BMW просто так совпало, что на них ехали очень хорошие пилоты, а технически именно E92 были действительно выше среднего уровня подготовлены. Были одна машина уровня RDS GP, на которой Лёня Шнайдер и выиграл чемпионат, и две машины уровня около RDS GP с классными пилотами Артёмом Шабановым и Даней Воробьёвым.

Леонид Шнайдер на пути к чемпионству в СДЧ не щадил никого

Очень удивил меня Шнайдер своей стабильностью и агрессивной ездой. Он выиграл у нас три квалификации из четырёх, всегда ехал как в последний раз — у него всё получалось очень точно. Это совершенно несравнимая езда с тем, что он показывал в RDS GP. Видно, что он как пилот вырос очень сильно — видимо, спасибо за это нашему чемпионату, где атмосфера помогает расти. Очень много молодых ребят классно ехали, например, Андрей Паули, который продемонстрировал отличную езду на очень слабой «Сильвии» — всего 320 сил — и постоянно проходил в топ-8. В этом и прелесть Systême Electric Drift Challenge, что у нас можно даже на слабых машинах ехать на высокие баллы в квалификации и на хороший результат в гонке», — считает Царь.

Маломощные не значит скучные. В сервис-парке полно BMW 3-Series разных поколений и разной степени подготовки, обширная линейка Nissan и Toyota, а в заявочном листе можно отыскать Lada Priora и Lada Niva (!) в кузове пикап (!!!), новейшую BMW M2 и редкую в дрифте BMW 1-Series, скромный ВАЗ-2107 и пару инфернальных Dodge Viper, которые в этом году можно увидеть в деле разве что на Systême Electric Drift Challenge и в чемпионате Беларуси по дрифту. Причём за рулём сидят не только мастера езды в управляемом заносе, но и самое что ни на есть подрастающее поколение.

Новая BMW M2 и её миниатюрная копия

«Новые трассы не строятся, поэтому будем ездить в Усть-Лабинске»

В обозримом будущем появятся и полноценные состязания среди юниоров. В этом сезоне на трассе СДЧ выступили три талантливых тинейджера — Арсений Цареградцев, который уже сейчас способен ехать на уровне взрослых пилотов, Руслан Ржевский и Иван Колесников, делающие свои первые шаги в большом дрифте — но пока лишь в рамках отдельных сессий.

«Дети ездят пока у нас в так называемых показательных заездах, потому что из-за нюансов законодательства не могут принимать участие в соревнованиях наравне со взрослыми — это возможно будет только с 16 лет, когда они получат автоспортивную лицензию. Но так как детский спорт развивать нужно, то пока мы выводим их на трассу в рамках показательных заездов.

Надеюсь, в следующем сезоне сможем сделать детский чемпионат в рамках учебно-тренировочных сборов, что возможно, опять же, по законодательству. И вот тогда дети смогут проехать свой полноценный турнир из четырёх этапов со сквозным награждением по его итогам», — строит планы на будущее Цареградцев.

И связывает его с Усть-Лабинском, поскольку альтернатив этой площадке на юге нет и не предвидится: «Новые трассы на юге страны не строятся, поэтому будем ездить в Усть-Лабинске до тех пор, пока не появится что-то лучше. Но это точно не в ближайшем будущем».