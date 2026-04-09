Ферстаппен может уйти из Ф-1 на пике формы. Кто из чемпионов поступал так же?

В дни Гран-при Японии 28-летний Макс Ферстаппен заговорил об уходе из Формулы-1. Четырёхкратный чемпион мира и один из лучших пилотов своего поколения настолько недоволен современными болидами, что готов вовсе покинуть «Большие призы» и заняться чем-то другим.

На фоне угроз нидерландца предлагаем вспомнить другие случаи, когда чемпион мира по собственному желанию завершал карьеру в Формуле-1, хотя потенциально мог взять в будущем ещё титул или два.

Нико Росберг

В 2016 году 31-летний Нико Росберг превзошёл Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионство и через несколько дней после финальной гонки объявил об уходе из Формулы-1. Росберг выступал за «Мерседес» с 2010 года, боролся бок о бок с Михаэлем Шумахером и два года терпел поражения от британца.

Собрав волю в кулак, Нико выдал всё, что мог, и не упустил шанс, когда он наконец представился. Сражение с Льюисом было для Нико самым изнурительным испытанием в жизни — немцу пришлось пожертвовать буквально всем, чтобы добиться предельной сосредоточенности и максимальной эффективности от каждой проведённой на трассе секунды.

Нико Росберг с супругой после победы в чемпионате 2016 года Фото: Clive Mason/Getty Images

Выиграв чемпионский титул, Росберг решил, что не готов посвящать всего себя Формуле-1 и проводить время вдали от семьи просто ради того, чтобы поставить на полку ещё одну такую же вазу. Глава команды Тото Вольф не стал настаивать на исполнении контракта и отпустил немца.

На освободившееся место Тото позвал своего финского протеже Валттери Боттаса. Он, в отличие от Росберга, навязать борьбу Хэмилтону не смог и прилежно исполнял роль второго номера. Росберг же занялся бизнесом и инвестициями и время от времени выступает экспертом на Sky Sports и других площадках.

Мика Хаккинен

В 1998-1999 годах Хаккинен выиграл в составе «Макларена» два чемпионата, но в начале 2000-х инициативу перехватили «Феррари» и её лидер Михаэль Шумахер. После поражения в 2000 году Мика намеревался отыграться в 2001-м, однако к нехватке скорости прибавились проблемы с надёжностью. В первых четырёх гонках финн ни разу не поднялся на подиум.

На Гран-при Испании неудачная серия должна была прерваться — в заключительной фазе гонки Хаккинен вырвался вперёд и шёл к первой в сезоне победе. Пока на последнем круге на его машине не вышел из строя двигатель. Для Мики это стало последней каплей — если шанса на титул нет, то ради чего выкладываться двукратному чемпиону?

Мика Хаккинен после Гран-при Испании 2001 года Фото: Andreas Rentz/Getty Images

В 2002 году 33-летнего Хаккинена в составе «Макларена» сменил молодой финн Кими Райкконен, который вскоре стал новым лидером команды и включился в борьбу за чемпионство. Правда, выиграть титул с «Маклареном» Кими было не суждено. Чемпионом мира Райкконен стал лишь в 2007-м, когда перешёл в «Феррари».

Хаккинен вскоре после ухода понял, что хочет вернуться, он общался с «Маклареном», «Уильямсом» и «БАР», но в командах не верили, что Мика сохранил прежнюю форму. Хаккинен всё же вернулся в гонки и три года выступал в DTM, где одержал три победы, однако по итогам сезона выше пятой позиции не поднимался.

Джеймс Хант

Во второй половине 1970-х в Формуле-1 доминировали «Феррари» и «Макларен», и в 1976-м в драматичной борьбе с Ники Лаудой Джеймс Хант стал чемпионом мира. Однако в конце десятилетия в Формуле-1 начались эксперименты с граунд-эффектом. В «Макларене» не заметили революцию и откатились на уровень середняков.

В конце 1978-го Хант покинул команду и перешёл в команду «Вольф», но результаты оказались ещё ниже, и уже в середине сезона-1979 Джеймс объявил об уходе из Формулы-1. Одной из причин такого решения была гибель Ронни Петерсона после аварии на Гран-при Италии 1978 года.

Джеймс Хант в 1981 году Фото: Ray Moreton/Getty Images

На момент ухода из Формулы-1 Ханту было лишь 32 года, и вскоре он попытался вернуться. В 1980 году у Джеймса был шанс заменить в «Макларене» травмированного Алена Проста, а в 1982-м он вёл с Берни Экклстоуном переговоры о выступлениях за «Брэбем». Впрочем, в итоге ни один из контрактов так и не был подписан.

После завершения спортивной карьеры Хант был прежде всего известен как комментатор Формулы-1 на британском телевидении. Кроме того, в 1984-м Джеймс вышел на старт внезачётной «Гонки чемпионов», в которой первенствовал не слишком известный дебютант Айртон Сенна. Хант скончался в 1993 году от сердечного приступа, ему было 45 лет.

Джеки Стюарт

В начале 1970-х в Формуле-1 не было равных Джеки Стюарту. В июле 1973-го шотландец выиграл Гран-при Нидерландов и одержал рекордную 26-ю победу на этапах чемпионата мира, а в сентябре — за два этапа до окончания сезона — обеспечил себе третий титул. До этого лишь двум пилотам удавалось выиграть три титула — Хуану Мануэлю Фанхио и Джеку Брэбему.

При этом ещё до старта сезона Стюарт принял решение завершить карьеру в конце года. Кену Тирреллу он сказал обратить внимание на Франсуа Севера — 29-летнего француза, который должен стать преемником Джеки. Но Север не дожил до своего шанса — он разбился в квалификации перед Гран-при США в Уоткинс-Глене.

Джеки Стюарт в 1973 году Фото: Victor Blackman/Getty Images

Гибель Франсуа стала для Стюарта шоком и ещё одним подтверждением, что он принял верное решение. Джеки был известен не только победами, но и активным продвижением мер безопасности в гонках. Шотландец стал одним из первых, кто во весь голос заявил, что организаторы обязаны прилагать больше усилий для спасения гонщиков.

Кроме того, вместе с сыном Полом Джеки управлял командой «Стюарт», появившейся в Формуле-1 в 1997 году. За три сезона она одержала одну победу и добралась до пяти подиумов, а позднее была продана компании «Форд» и стала известна как «Ягуар». Команда до сих пор выступает в чемпионате — теперь под именем «Ред Булл», и в этом году на её машинах снова наклейки «Форда».

Майк Хоторн

На счету Майка Хоторна победы в «24 часах Спа» 1953 года, «12 часах Сибринга» и печально известных «24 часах Ле-Мана» 1955-го, а также звание чемпиона мира 1958-го. К 29 годам англичанин добился в автоспорте практически всех значимых наград и решил завершить карьеру — причин рисковать жизнью на трассе, по сути, не осталось.

Решающим моментом для Хоторна стал конец лета того года. Сначала на Гран-при Франции разбился Луиджи Муссо, один из главных соперников британца, а через месяц после вылета на «Нюрбургринге» не стало близкого друга Хоторна Питера Коллинза. Выиграв титул, Хоторн, которому было 29 лет, немедленно объявил об уходе из автоспорта.

Майк Хоторн в 1958 году Фото: Evening Standard/Getty Images

Завершив спортивную карьеру, Хоторн занялся написанием детских книг о приключениях гонщика Карлотти. Последняя из них вышла в 1959 году — из-за гибели автора. По злой иронии судьбы Майк разбился в ДТП на дорогах общего пользования, когда ехал в Лондон. По невыясненной уже более 60 лет причине Хоторн потерял управление и попал в аварию.

Вскоре после смерти чемпиона мира Королевский автомобильный клуб учредил награду памяти Хоторна, которой ежегодно награждается самый успешный гонщик Великобритании. Среди её лауреатов Джек Брэбем, Стирлинг Мосс, Грэм Хилл, Джим Кларк, Джеки Стюарт, Найджел Мэнселл и Льюис Хэмилтон, а в 2024-2025 годах приз получал Ландо Норрис.

И ещё один случай…

На Гран-при Италии 2006 года Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира и на тот момент самый успешный гонщик в истории автоспорта, одержал 90-ю победу в карьере и объявил, что уходит из автоспорта. При этом до конца сезона оставалось ещё три этапа, а в общем зачёте Фернандо Алонсо и Михаэля разделяло лишь два очка.

После победы в Китае 37-летний Шумахер даже сравнялся с испанцем в общем зачёте, однако отказ двигателя в Японии фактически лишил Михаэля шанса уйти с восьмым титулом. В финале сезона на «Интерлагосе» немцу нужно было чудо, и его не произошло. В своей последней гонке в составе «Феррари» Михаэль финишировал четвёртым.

Михаэль Шумахер на подиуме Гран-при Италии 2006 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, долго вне спорта Шумахер не продержался — уже в 2010 году Михаэль снова был на стартовой решётке, хотя теперь — в форме «Мерседеса». За три сезона Шумахер лишь один раз поднялся на подиум и регулярно проигрывал Росбергу, в конце концов признав, что лучшие годы уже позади и пора окончательно завершать спортивную карьеру.

К 2012 году стало понятно, что возраст берёт своё, да и Формула-1 за время отсутствия Шумахера изменилась — найти общий язык с хрупкой резиной «Пирелли» Михаэлю в 43 года было уже слишком сложно. Не получится ли то же самое с Максом Ферстаппеном? Если он и правда решит уйти сейчас, то сможет ли потом вернуться и будет ли столь же конкурентоспособен?