«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе всё-таки решился на следующий карьерный шаг. Итальянец, прежде отказавший «Астон Мартин», ответил согласием на предложение «Макларена» стать главным гоночным директором и первым замом руководителя команды Андреа Стеллы.

Правда, переход случится, только когда истечёт контракт Ламбьязе с «Ред Булл», рассчитанный до конца 2027 года. Так или иначе, инженер Макса стал очередным и по сути последним членом «золотой» команды Ферстаппена, решившим покинуть Милтон-Кинс. При этом ранее нидерландец заявлял, что не будет выступать в Формуле-1 без Ламбьязе. Так что же, Макс перейдёт в «Макларен» или покинет чемпионат? Что вообще значит этот грядущий трансфер?

Почему Ламбьязе решил уйти

Сам Джанпьеро не комментировал решение сменить место работы – даже совсем формально в пресс-релизах «Ред Булл» или «Макларена». Итальянец и в целом крайне редко становится героем интервью, так что трудно сказать, когда именно мы услышим какие-либо обоснования со стороны ДжиПи.

При этом в последнее время ходила информация, что атмосфера внутри «Ред Булл», вроде бы наладившаяся после замены Кристиана Хорнера на Лорана Мекиса, вновь стала напряжённой. То ли сотрудники слишком переживают из-за падения результатов, то ли вынужденная перестройка из-за ухода почти всего топ-менеджмента приводит к новым точкам напряжения. Правда, Ламбьязе ведь в любом случае вариться внутри всего этого ещё почти два года.

Возможно, итальянец, пришедший в «Ред Булл» в далёком 2015 году, просто решил, что настал момент сменить обстановку – без каких-либо подводных камней. К тому же, по данным Daily Mail, «Макларен» сделал крайне выгодное финансовое предложение, а Ферстаппен не стал отговаривать близкого соратника и одобрил переход.

«Макларен» – спокойный, не слишком рискованный вариант. Команда уже на ходу, в ней работает несколько бывших коллег Ламбьязе по «Ред Булл» во главе с Робом Маршаллом и Уиллом Кортни – наверняка Джанпьеро навёл справки. Конечно, поинтереснее было бы в «Астон Мартин», «Феррари» (всё-таки итальянец!) или условную «Ауди». Но те же «Феррари» и «Ауди» – это переезд в другую страну, а он явно неуместен, когда жена Ламбьязе борется с раком. Возможно, этот фактор остановил и от очевидно стрессового варианта с «Астоном». В «Макларен» можно вкатиться куда спокойнее, не занимаясь круглосуточно решением срочных и многочисленных проблем.

Кто ещё ранее покинул «Ред Булл»

Если мы говорим о руководящем звене, то краткий ответ – почти все. Летом 2025 года на фоне слабых результатов и потери доверия со стороны владельцев отправился в отставку босс команды Кристиан Хорнер, уже по окончании сезона решил не продлевать контракт советник концерна «Ред Булл» по автоспорту, фактический босс молодёжной программы Хельмут Марко.

Ранее отправился поднимать «Астон Мартин» инженерный гений Эдриан Ньюи, который в «Ред Булл» вроде как постепенно отходил от повседневного контроля технического департамента, но в то же время обижался, когда начинали говорить, что он не имеет отношения к последним победным болидам команды.

Уже успел поработать годик в «Ауди» и уйти оттуда спортивный директор «Ред Булл» Джонатан Уитли. Аналогичную должность в «Макларене» занимает Уилл Кортни, который у «быков» отвечал за отдел стратегии.

Теперь вот Ламбьязе. Это только верхушка айсберга: ушли многие инженеры и механики из бригады Ферстаппена, причём кто-то — уже после вот этого материала, перечислявшего все ключевые потери по окончании прошлого сезона:

Собственно, из прежнего костяка остался лишь технический директор Пьер Ваше, который работает в команде с 2013 года, а свою нынешнюю должность занимает с 2018-го. Однако настоящий контроль над техдепартаментом француз получил лишь в последние сезоны – результаты, скажем так, смешанные. Недаром в СМИ уже пошли предположения: если Ваше с подчинёнными не сможет быстро поднять темп нынешнего болида, то следующим на выход может отправиться Пьер. Причём, в отличие от большинства коллег, не по собственной инициативе, а скорее как Хорнер.

Следующий — Ферстаппен?

Так что же, теперь неизбежен уход и Ферстаппена? Не торопитесь: сам Макс не раз заявлял, что его сейчас куда больше напрягают не командные результаты, а современная Ф-1 в целом — с её подчас безумными принципами использования силовых установок. Поэтому если нидерландец и захочет воспользоваться опцией в контракте, позволяющей уйти из «Ред Булл» ранее 2028 года, то скорее она будет активирована ради времени с семьёй и кайфовых «покатушек» на старом «Нюрбургринге», чем перехода в условный «Мерседес».

Пока всё указывает на то, что 2027-й Ферстаппен проведёт в составе «быков»: организаторы Ф-1 обещают исправить регламент, внутри команды, разумеется, рассчитывают разобраться с шасси, плюс не забываем: тот же Ламбьязе должен отработать в Милтон-Кинс весь следующий сезон. Так что для Ферстаппена было бы логично хотя бы проводить близкого коллегу до конца главы Джи-Пи в «Ред Булл» и только потом — самому куда-то переходить. Если, конечно, Макс этого захочет.

По идее, дуэт Ламбьязе — Ферстаппен проживёт ещё минимум полтора года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Может ли Ферстаппен в 2028-м оказаться в «Макларене» по соседству с кучей старых знакомых? Теоретически — вполне. В разных материалах про будущее пилота все наверняка начнут сажать его на место Пиастри или Норриса. Но прямо сейчас это бессмысленно: Максу не нравится сама Ф-1, «Макларен» не обладает лучшей машиной пелотона, а Ландо с Оскаром пока не собираются освобождать кокпиты.

Трансферный рынок Ф-1 непредсказуем… Так что хоть грядущий уход Ламбьязе и бьёт по шансам «Ред Булл» сохранить своего первого номера, пока ничего не понятно. И тот же Ферстаппен сам будет наблюдать, насколько в состоянии «быки» сколотить новую чемпионскую бригаду взамен разбежавшейся. А то пока все громкие трансферы Милтон-Кинс — только на выход.