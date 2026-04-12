5 главных разочарований на старте нового сезона Формулы-1

Позади три этапа сезона Формулы-1 — маловато, чтобы по-настоящему оценивать участников, но раз уж в календаре месячный перерыв…

«Астон Мартин»

После катастрофических зимних тестов от «Астон Мартин» и так многого не ждали, но истинное положение дел всё равно шокировало. На первых этапах машины «Астон Мартин» оказались не способны преодолеть дистанцию гонки, а в скорости уступали даже болидам «Кадиллака» — команды, созданной с нуля. Всё выглядит немногим лучше, чем в середине 2010-х, когда Фернандо Алонсо мучился в «Макларене».

Основная проблема — сумасшедшие вибрации машины, которые не выдерживает ни техника, ни люди: силовая установка выходит из строя, а у пилотов немеют конечности. Причём истинная причина вибраций доподлинно неизвестна — Эдриан Ньюи указывает на «Хонду», те говорят, что проблема — в коробке передач, которую спроектировала команда. На деле же выглядит так, что и шасси, построенное в Сильверстоуне, так себе. У «Астон Мартин» есть все необходимые ресурсы, чтобы выйти из кризиса – вопрос в том, сколько это потребует времени.

Франко Колапинто

На презентации «Альпин» перед стартом сезона глава команды Флавио Бриаторе открытым текстом сказал, что в этом году ждёт от Франко Колапинто прогресса. Аргентинец дебютировал в Формуле-1 ещё в 2024-м, но и в «Уильямсе», и в «Альпин» в прошлом году выходил на замену. Текущий сезон — первый в карьере Колапинто, когда у аргентинца зимой была полноценная подготовка с тестами нового шасси. К сожалению, если судить по результатам, эта подготовка Франко не слишком помогла.

Главная проблема Колапинто — квалификации. Лишь в основной квалификации в Шанхае Франко был относительно близок к Гасли, в остальных сессиях аргентинец уступал напарнику не менее 0,7 секунды. В гонках Колапинто выглядит конкурентоспособнее, однако из-за низких стартовых позиций часто попадает в неприятности. Аргентинцу в любом случае необходимо прогрессировать, иначе в конце года он рискует потерять место в команде, а с ним — и шансы на продолжение карьеры в Формуле-1.

«Ред Булл»

Ещё в прошлом году «Ред Булл» предрекали сложный сезон-2026. Однако в паддоке ожидали проблем от силовой установки — первого двигателя, спроектированного «Ред Булл». Тем не менее мотор у Милтон-Кинса получился вполне конкурентоспособный, а вот из-за проблем с балансом шасси австрийская команда оказалась на уровне середняков. Достаточно сказать, что Ферстаппен после трёх этапов сезона занимает лишь девятое место, а в Японии Макс не смог опередить «Альпин».

Даже если инженерам удастся улучшить машину, о борьбе за чемпионство речи не идёт — «Ред Булл» нужно выйти хотя бы на уровень «Феррари» и «Макларена», а о «Мерседесе» австрийцам думать пока рано. При этом в критичный момент из команды уходят ключевые сотрудники, да и Макс Ферстаппен заговорил о том, что готов уйти из Формулы-1. Не исключено, что сезон-2026 — это начало большого кризиса «Ред Булл», который ещё пару-тройку лет назад казался непобедимым.

«Уильямс»

Другим разочарованием начала сезона стал «Уильямс» — и это неожиданно. Болиды «Уильямса» оснащаются лучшими двигателями чемпионата, глава команды Джеймс Ваулз отличается стратегическим подходом, а сам коллектив в последнее время постоянно прогрессировал. Что могло пойти не так? Не так пошло всё. Мало того, что инженерам не удалось создать конкурентоспособную машину, так она ещё и на тесты приехала с опозданием, из-за чего данных для дальнейшей работы у «Уильямса» меньше, чем у соперников.

Главная проблема болида — лишний вес. Из-за него ухудшается управляемость, а это влечёт за собой более высокий износ резины. По словам Сайнса, «Уильямс» в своём нынешнем состоянии не способен бороться за места в топ-10, а сам Карлос вместе с Албоном теперь в числе главных претендентов на вылет в первом сегменте квалификации. У Ваулза есть некий план по исправлению ситуации, но сколько он потребует времени и сработает ли вообще — вопрос.

Новые болиды

Но самое главное разочарование начала года — сами новые машины. Промоутеры Формулы-1 активно продвигали новый технический регламент, рассказывали, насколько сложными и продвинутыми станут болиды, сколько режимов работы у них будет. А на деле гора родила мышь. На практике выяснилось, что силовая установка вновь стала определяющим элементом автомобиля, а главное, чем заняты пилоты на трассе, это зарядка батареи.

За счёт гибрида разгон у новых болидов впечатляет, однако во всём остальном машины разочаровывают. Из-за суперклиппинга, который возникает после опустошения батареи, машины теряют десятки км/ч и в самые сложные повороты входят на куда более низких скоростях, чем в прошлом. Теперь талант и умение быстрее других пройти поворот не играют решающей роли, главное — ехать не слишком быстро, чтобы рекуператор мог зарядить батарею.