Победа с разницей в 14 тысячных секунды! 40 лет легендарному Гран-при Испании

В этот день ровно 40 лет назад — 13 апреля 1986 года — в Хересе состоялся один из самых захватывающих Гран-при в истории Формулы-1. Борьба за победу шла буквально до последнего сантиметра дистанции, а на финише двух лидеров разделили 0,014 секунды — до этого лишь один раз в истории разрыв между победителем и его преследователем был ещё меньше.

В честь годовщины Гран-при Испании 1986-го предлагаем вспомнить события той гонки.

«Уильямс», «Макларен» и Сенна

Лидером чемпионата в Испанию приехал Нельсон Пике, который тремя неделями ранее выиграл в Бразилии. Для «Уильямса» это была очень эмоциональная победа: незадолго до старта сезона в ДТП по пути в аэропорт Ниццы попал основатель команды Фрэнк Уильямс. Врачи чудом спасли ему жизнь, но Фрэнк до конца своих дней остался прикован к инвалидному креслу. В отсутствие Уильямса главным в команде стал Патрик Хэд, правая рука Фрэнка.

Сезон-1986 был для команды чрезвычайно важен: в последние годы «Уильямсу» не удавалось угнаться за «Маклареном» и «Феррари», но теперь Серхио Ринланд и Фрэнк Дерни построили новое шасси — FW11, а от «Хонды» в Гроув прибыл новый двигатель. Это была передовая силовая установка, спроектированная по последним технологиям и позволявшая пилоту прямо во время заезда регулировать расход топлива. В отсутствие дозаправок и ограничения на расход топлива это было важное преимущество.

Найджел Мэнселл на Гран-при Бразилии 1986 года Фото: Mike King/Getty Images

Главной угрозой для «Уильямса» был «Макларен», за который выступали действующий чемпион Ален Прост и его новый напарник Кеке Росберг. Однако команда Рона Денниса уже третий год подряд использовала, по сути, то же самое шасси, а двигатели «Порше», которые официально именовались TAG, постепенно всё больше уступали соперникам. Правда, была и ещё одна угроза — от молодого бразильского гонщика по имени Айртон Сенна, который выступал за «Лотус».

К этому моменту у Сенны за плечами были два полных сезона, два победы и восемь поулов — даже на уступавшей соперникам в скорости технике бразилец умел лучше других собрать быстрый круг. В Хересе Айртон завоевал девятый поул в карьере — он опередил Пике и Мэнселла почти на секунду, а Просту и Росбергу привёз 1,3 секунды. Весь остальной пелотон проиграл Сенне более 2,5 секунды. Тем не менее назвать Айртона фаворитом гонки было трудно.

Давид против Голиафа

На старте Сенна сохранил лидерство, но оторваться не мог — Пике и вышедший на третье место Росберг шли вплотную за бразильцем. Мэнселл тем временем пропустил оба «Макларена» и к шестому кругу откатился на пятую позицию. Однако вскоре Найджел нашёл ритм и сначала контратаковал Проста, а на 30-м круге прошёл Росберга — теперь позади Сенны располагались два болида «Уильямса». Пике к этому моменту отстал от Сенны на две с небольшим секунды, в то время как у Мэнселла было больше скорости.

На 33-м круге Найджел опередил напарника в первом повороте и бросился в погоню за лидером. «Уильямс» оказался намного быстрее «Лотуса», и вскоре британец был уже на заднем антикрыле Айртона. Мэнселл не торопился с атакой и лишь на 40-м круге, воспользовавшись мощностью двигателя, опередил Сенну на стартовой прямой. Поначалу Мэнселл отрывался от Сенны — разрыв в какой-то момент превышал четыре секунды, но затем у Найджела стали изнашиваться шины, и Айртон догнал «Уильямс».

Айртон Сенна в 1986 году Фото: Mike King/Getty Images

Сенна попытался опередить Мэнселла, однако первая атака по внешней траектории не прошла, вторую Найджел отбил, закрыв калитку, а в третьей бразилец заблокировал колесо. Однако Айртон не сдавался и за 10 кругов до финиша наконец протиснулся мимо «Уильямса» и вернул себе лидерство. Потеряв первое место, Мэнселл отправился в боксы. На свежих шинах Найджел выехал в 20 секундах позади Сенны и словно летел по трассе, отыгрывая у лидера по две секунды с круга.

Британец потерял немного времени, обгоняя Проста, но продолжал неумолимо приближаться к «Лотусу». Преимущество было на стороне Мэнселла, однако время играло против него. Выбраться на дистанцию атаки Найджелу так и не удалось, но из последнего поворота Мэнселл вышел непосредственно позади Сенны. «Уильямс» оказался в воздушном мешке и выехал из него буквально в последний момент. Линию финиша Сенна и Мэнселл пересекли бок о бок — однако Айртон оказался на ней на 0,014 секунды раньше соперника.

Исторический финиш

До этого момента лишь одна гонка в истории чемпионатов мира завершилась с меньшим разрывом — на Гран-при Италии 1971-го Питер Гетин опередил Ронни Петерсона на 0,010 секунды. Позднее был Гран-при США 2002-го, в котором Михаэль Шумахер перед финишем отпустил газ и отдал победу Рубенсу Баррикелло — гонщиков «Феррари» тогда разделили 0,011 секунды. Тем не менее Гран-при Испании 1986-го до сих пор занимает третье место в рейтинге самых плотных финишей гонок Формулы-1.

Для Сенны та победа в Хересе стала третьей в карьере, бразилец даже вышел в лидеры чемпионата. Несмотря на то что «Лотус» уступал «Уильямсу» и «Макларену», Айртон вплоть до середины сезона оставался в числе претендентов на титул. Но затем Сенну стали преследовать технические проблемы, и в итоге сражение за чемпионство свелось к битве гонщиков «Уильямса» и Алена Проста, а решающей гонкой сезона-1986 стал Гран-при Австралии в Аделаиде, который до сих пор — вот уже почти 40 лет — считается одним из самых драматичных финалов в истории.