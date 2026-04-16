Смогла бы трасса под Санкт-Петербургом срочно принять Формулу-1? Большое интервью

Перед стартом летнего гоночного сезона «Чемпионат» уже по традиции пообщался с генеральным директором автодрома «Игора Драйв» Алексеем Титовым. Разобрали планы трассы, узнали, сможет ли она продлить лицензию, позволяющую принимать даже Гран-при Формулы-1, и спросили, как вообще себя чувствует российский автоспорт в финансовом плане.

«1000 километров Игора Драйв» и необычный дрифт

— Алексей, позади остался вроде бы скучный зимний период. Как его провела «Игора Драйв»?

— Я бы точно не сказал, что эта зима была скучной. На «Игора Драйв» активность не затихает никогда — просто меняется покрытие, по которому ездят машины и мотоциклы. В этом году нам очень повезло с зимой: полноценный мороз, очень много снега, что, соответственно, дало возможность нормально его трамбовать, укатывать, заливать.

Этой зимой мы расширили программу мероприятий и впервые провели трёхэтапную серию зимних кольцевых соревнований. На шоссейно-кольцевой трассе прошли три марафона, которые собрали как любителей, так и победителей и призёров чемпионата и Кубка России. Максимальное количество экипажей на этапе достигало 16 — уверен, в следующем году будет больше, потому что мероприятие получилось красивым и интересным. Обратная связь от участников самая позитивная. Так что будем этот формат раскачивать.

Прошли три этапа «Игора Драйв Ледовый Дрифт». Было 50-60 экипажей, на всех трёх этапах разные победители. Участники зимнего дрифта удивлялись, что они наконец-то едут стабильно по льду — без проблесков асфальта, без мокрых кусков. Ещё провели традиционный Зимний кубок по картингу. На четырёх этапах в сумме выступили 119 спортсменов, включая девушек. Это отличный входной билет в автоспорт для всех желающих. Завершили зиму 23 февраля первым этапом по автотриатлону. Два других пройдут в тёплое время года, так что турнирная таблица может полностью измениться.

— А что нам нужно знать о летнем сезоне, какие главные отличия 2026-го от прошлых лет?

— Самое заметное с точки зрения спорта — в рамках «ГАРАЖ ФЕСТ» пройдёт гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв». Мы никогда не скрывали амбиций проводить более длинные гонки. Нужно было несколько лет, чтобы разобраться с организаторской точки зрения, с точки зрения автоспортивной тусовки, которая занимается длинными гонками.

Ещё одно важное изменение будет касаться летнего дрифта. Этапы Кубка Санкт-Петербурга по дрифту пройдут по стандартной схеме, но в этом году у нас появляется новое мероприятие, где будет чуть меньший фокус на спорт и чуть больший — на удовольствие от парных заездов, в развлекательную сторону, которая больше нравится зрителям. В конце сезона пройдёт соревнование, в котором, по сути, не будет квалификации. Грубо говоря, сразу начинается сетка: сначала отборочные парные заезды, а потом финальная – с заездами на выбывание. Мы уже тестировали такие форматы в пробном режиме, и всем спортсменам зашло. Зрители тоже больше хотят видеть парные заезды.

Да, насчёт дрифта хотел бы вернуться к зиме: у нас ещё прошёл этап Зимнего Кубка РДС, который ехал по мокрому асфальту — тоже интересный опыт. Будем присматриваться к этому формату, потому что в зимнем дрифте на «Жигулях» есть что-то интересное. Профильная публика оценила эту историю. Можно и на лето попробовать передвинуть, но для этого нужна системно мокрая площадка.

— Насколько это дорогое удовольствие?

— Недорогое. Тут скорее вопрос, как правильно выстроить технологический процесс «вымачивания» площадки. Можно заказать несколько дождевальных машин, но насколько будет хватать воды? На три-четыре парных заезда, а потом нужно заливать заново? Зрителям будет довольно скучно за этим наблюдать, нужно как-то поддерживать напряжение и вовлечённость.

Использовать встроенные системы полива, конечно, никто не будет, потому что это подразумевает полный срыв верхнего слоя асфальта и установку водного резервуара, то есть это слишком сложно технологически. Не думаю, что мы пойдём по такому пути.

— Насколько соответствует ожиданиям отдача от фестиваля «Мото Драйв»?

— Мы ожидали, что мотоаудитория другая и ей нужно другое — и мы в этом совершенно убедились. Поэтому продолжаем курс по покорению мотоциклетной публики. В этом году сделаем больше фокус на развлечения для мотолюбителей, это будет мероприятие именно для мотосообщества. Мы хотим коммуницировать с мотоаудиторией на её языке, но пока не можем полностью её разгадать. Дорогу осилит только идущий.

— В чём специфика?

— Это и понимание того, что такое развлечение, это и понимание, как и на чём они должны приезжать на это мероприятие, что они на этом мероприятии должны делать. В частности, возможность в том числе пользоваться своей мототехникой. Люди приезжают на мотоциклетные соревнования, и они хотят сами прокатиться — помимо того, чтобы посмотреть, как ездят профессионалы.

В прошлые годы на «Мото Драйв» у нас не было возможностей для выезда на трассу на своём мотоцикле или ещё каких-то развлечений с использованием собственного байка. В этом году такие истории как раз появятся.

Впечатления от русской Формулы-4 и уход «Газпрома»

— Вы планируете на «Игора Драйв» восьмичасовую гонку на выносливость, на Moscow Raceway пройдёт 12-часовая. Не хотите в будущем провести ночную гонку – с учётом белых ночей?

— Конечно, мечты такие есть. Я бы даже сказал, что не мечты, а цели. Нам очень интересно двигаться в сторону по-настоящему длинных гонок. А для этого мы все вместе должны понимать, что к этому готовы. Во-первых, как организаторы, потому что у длинных ночных гонок есть определённые нюансы. Например, ночное судейство. Вторая история — мы должны понимать, что к этому готовы спортсмены. Потому что одно дело — ехать четырёх- или шестичасовые гонки, а восьми- или тем более 12-часовая гонка — это уже стратегия, понимание, как адаптироваться к разным событиям на трассе.

Ну и третья, самая важная составляющая — зрительская. Гонки подобного уровня не должны и не могут проводиться с учётом интересов только спортсменов. Это должно быть интересно зрителю и в офлайн-, и в онлайн-формате. А ночное пребывание на спортивном объекте тоже несёт в себе определённые нюансы, которые надо прорабатывать.

Мы должны посмотреть все вместе, как это происходит, и сделать какие-то выводы. Не удивлюсь, если по результатам этого сезона поймём, что, наверное, нам нужно ещё один-два сезона, чтобы обрасти опытом и потом уже пойти на что-то более длинное. Но мы этот путь пройдём, не сомневаюсь.

— Жители, соседствующие с трассой, не будут против, если мы всё-таки дойдём до ночных гонок?

— Мы всегда стараемся находить язык с местными жителями и администрацией Приозерского района. Когда дойдем до решения проводить длинные ночные отрезки, подход не поменяется. Будем искать компромиссы.

— Какие у вас как у профессионала ощущения от первого сезона возрождённой Формулы-4?

— Мне как стороннему зрителю и как генеральному директору автодрома, принимающего эту дисциплину, конечно же, было очень приятно видеть на трассе болиды с открытыми колёсами. Команда Сергея Сироткина — большие молодцы, что, помимо концентрации на спортивном продукте, они и визуальный продукт сделали очень крутой. Паддок Формулы-4 визуально сильно отличается от всего, что есть в российском «кольце», и это касается не только РСКГ, но и всех других кольцевых соревнований. Как правило, паддок визуально ближе к парковке, чем к какому-то приятному спортивному зрелищу. Здесь же у ребят получилось создать красивую атмосферную картину настоящих, взрослых гонок, не побоюсь этого слова, международного уровня. Это реально круто. Считаю, что в этом направлении надо двигаться. Будем только надеяться, что у них хватит сил всё это дело сохранить и приумножить.

Ещё мне кажется, очень правильное решение — допускать в Формулу-4 только профессиональных спортсменов-картингистов, чтобы не устраивать мешанину. Для бизнес-драйверов нужно просто делать отдельный зачёт, если будет такая возможность.

— Как смотрелись «формулы» на новом участке трассы, построенном под Формулу-1?

— Да отлично, конечно. Это хорошее зрелище, едут быстро. Проходят 13-й поворот красиво, уверенно, зажимая всё то, что нужно зажать — особенно у лидирующих пилотов. Жду больше таких моментов!

К слову, в этом году у нас существенно привалит техники уровня GT3. Судя по профильным кольцевым чатам и пабликам, народ активно закупает R8, приехало несколько «Ламборгини». Так что GT-аудитория растёт, причём растёт с быстрой стороны.

— Вы обронили фразу про Формулу-4 — мол, будем надеяться, что хватит ресурсов. Я здесь увидел намёк на то, что с деньгами в российском автоспорте всё сейчас не слишком здорово. Особенно после решения «Газпрома» перестать вкладываться в гонки, не так ли?

— У нас всегда было сложно и найти спонсоров, и грамотно с ними взаимодействовать, и привести аудиторию. Это всегда были сложные задачи. Никакого заметного уменьшения количества крупных, значимых для нас мероприятий нет. Все крупные серии, которые планировали к нам приезжать, приедут. Кто-то приедет меньше, кто-то — больше, но все будут. При этом все эти изменения, в моём понимании, не связаны с состоянием экономики: просто в этом году организаторы чемпионатов видят свою работу таким образом, в другие сезоны — иным.

Так что не могу сказать, что трасса ощущает какие-то глобальные сложности в автоспортивном сообществе. Тот факт, что «Газпром» в прошлом году ушёл, действительно, стал шоком для всего рынка. Пришлось срочно латать дыры, оптимизировать бюджеты, пересматривать форматы и так далее. Но в этом году мы уже подходили к «упражнению» подготовленными.

Продление лицензии ФИА и готовность «Игора Драйв» принять Формулу-1

— Нет ли такого маленького дополнительного способа заработка для трассы, как тайные тесты европейских гонщиков и команд? Из Северной или Восточной Европы.

— Если они и приезжают тайком, то настолько тайком, что даже мы сами не знаем! Я не думаю, что европейцы к нам будут стремиться. Не потому, что они этого хотят или не хотят, а просто для них это технически очень сложно.

Насколько мне известно, все наши топовые команды, которые планируют участвовать в гонках на выносливость, активно ведут диалоги с зарубежными пилотами, чтобы их затащить в этом году в наши соревнования. У кого это получится, а у кого не получится, мы узнаем буквально через полтора месяца: первая длинная гонка, целых 12 часов, пройдёт в России уже в конце мая в рамках СМП РСКГ.

И это как раз та самая гонка, которая иностранцам совершенно точно будет интересна, потому что все зарубежные пилоты привыкли ездить такие более длинные отрезки. А звать их в гости будет не абы кто, не какой-то никому не известный, непонятный русский, а целый Виталий Петров. Поэтому посмотрим.

— В одном из ваших интервью читал, что в 2026 году у «Игора Драйв» истекает лицензия Grade 1 от ФИА. Уже занимаетесь её продлением?

— Там процедурный процесс, и он начинается ближе к окончанию срока лицензии. Поэтому сейчас будем коммуницировать с коллегами и потихонечку её продлевать. Этот процесс административно несложный. В ФИА абсолютно спокойно с нами контактируют, у них нет никаких проблем с контактами и с обменом данными — здесь я в первую очередь говорю даже не от лица «Игора Драйв», а как вице-президент Российской автомобильной федерации.

— В конечном счёте кто-то от ФИА должен приехать и лично всё проверить?

— Очная инспекция трассы необходима, когда происходят существенные инфраструктурные изменения. А у нас с момента окончания стройки и получения предыдущей лицензии никаких изменений не было. Нынешнюю лицензию получили без каких-либо проблем — соответственно, у ФИА отсутствует необходимость визита на трассы. В любом случае начнём с фото- и видеоотчёта, всё пришлём. Если они сочтут необходимым к нам приехать, посмотрим, как это будет выглядеть.

— Следили за бардаком на бразильском этапе MotoGP, где состояние трассы и инфраструктуры оставляло желать лучшего?

— Слышал отголоски. Ну, это FIM — у мотоциклетной федерации всегда побольше бардака. Но если вы вспомните первый этап Формулы-1 в Джидде, то им повезло, что это был ночной этап. Если бы он проходил при свете дня, все бы узнали, что всё это время Формула-1 ездит по стройке, причём активно действующей стройке! Так что, ну, бывают такие случаи.

— К слову о Джидде. Если чисто пофантазировать: ФИА и Формула-1 отменяют этапы там и в Бахрейне и предлагают «Игора Драйв» провести Гран-при — вы были бы готовы?

— С точки зрения инфраструктуры — никаких проблем. Все потенциальные проблемы абсолютно легко решаемы через возводимые конструкции, шатровые решения. Например, в Монако 95% паддока — временные конструкции. Или на «Зандворте» площадка гораздо меньше нашей. Поэтому технически вообще никаких проблем не вижу, всё решаемо.

— 11-я команда Формулы-1 у вас поместилась бы?

— У нас 24 бокса. Даже если бы Ф-1 добавила 12-ю команду, то просто машина безопасности постояла бы в палатке — в закрытом парке в начале пит-билдинга. Вообще, там здоровая асфальтовая площадка, быстросъёмные заборы — есть место для ещё пяти боксов. С другой стороны пит-билдинга теоретически тоже есть место. В общем, никаких проблем.

— А вы представляли, как бы выглядела новая Формула-1 образца 2026 года на «Игоре»? Вот этот суперклиппинг и так далее…

— Пока нет, если честно. Я вообще в целом эту движуху как-то немножко уже начинаю пропускать мимо ушей, потому что это уже не про Формулу-1. То ли я старею, не знаю… Когда начинаются разговоры про батарейки, то как-то грустно становится. Если не путаю, Алонсо недавно сказал, что теперь начинается чемпионат производителей батареек. Ощущения, как от ралли-кросса на электротяге. Ну, будем слушать свист электричества и резину. Зачем это надо — непонятно.