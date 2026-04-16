Что хорошо и что плохо у каждой из команд Формулы-1? Краткое резюме по старту сезона

«Астон Мартин»

Что хорошо: Ну, Фернандо Алонсо доехал до финиша в Японии, и у него не отнялись конечности.

Что плохо: Самое плохое, что даже внутри «Астона» не до конца уверены, с чего начинать. Понятно, что силовая установка «Хонды» не оправдывает ожиданий, но основная проблема не в слабой мощности, а в вибрациях – и вот тут британцы и японцы кивают друг на друга. А пока двигатель с шасси вибрируют, и мотор на максимальных возможностях не проверишь, и из машины пилоты не выжмут максимум. Соответственно, труднее докопаться до сути проблем. В целом эксперты подозревают: пусть «Хонда» провалилась, но и техническому департаменту «Астона» ещё догонять и догонять оппонентов.

«Кадиллак»

Что хорошо: Американцы выглядят как нормальная, адекватная команда Формулы-1. Да, медленная, почти ни на что не претендующая, но адекватная. Такой респектабельный новичок чемпионата, который в первый сезон просто набирается опыта.

Что плохо: Работы впереди безумно много. Если бы не эпичный провал «Астона», «Кадиллак» оказался бы в собственной лиге с огромным отставанием от остальных. В квалификационном режиме американцы где-то в полутора секундах от средней группы – это много, пусть и более респектабельно, чем демонстрировали в своё время «Маруся» и «Кэтерхэм». Сейчас главная задача – показать, что команда способна успешно дорабатывать болид. Только так можно подготовиться к рывку в 2027-м. Отчасти может помочь «Феррари», чей мотор постепенно должен приблизиться по уровню к «Мерседесу» и автоматом подтянуть «Кадиллак».

«Уильямс»

Что хорошо: Карлос Сайнс старается не унывать и даже каким-то чудом набрал два очка в Шанхае. В распоряжении команды лучший двигатель чемпионата, плюс в «Уильямсе» вроде бы чётко понимают, что нужно сделать, чтобы исправить нынешнее незавидное положение.

Что плохо: Удивительно, как плохо британцы подготовились к новому регламенту. Несмотря на ранний перевод ресурсов на проект 2026 года, «Уильямс» получил тяжёлую машину, которая долго не могла пройти краш-тесты. Ну, зато всем понятно, что, если болид похудеет, это автоматом решит целый ряд проблем. Однако пока приходится терпеть мучения: по чистой скорости «Уильямс» бесспорно занимает третье с конца место.

«Ауди»

Что хорошо: Глобально у немцев очень даже неплохая техника. По шасси «Ауди» среди лидеров средней группы, да и мотор – середнячок, якобы почти не уступающий «Феррари» и дебютировавший гораздо убедительнее «Хонды». В общем, есть база для устойчивого развития и реализации долгосрочных задач.

Что плохо: Весь технический потенциал портят ужасающие старты. У силовой установки «Ауди» самая большая турбина, а соответственно, и самый серьёзный турболаг, что серьёзно бьёт по стартам Бортолето и Хюлькенберга. После чего Габи и Нико мучаются в трафике средней группы. Если электроникой проблему не устранить, выходит, гонщикам и команде предстоит мучиться аж до следующего сезона. Не менее серьёзная проблема – неожиданный уход Джонатана Уитли. С одной стороны, теперь появилось единоначалие, с другой – Маттиа Бинотто срочно нужно искать зама для управления командой на гонках. А подобная нестабильность в руководстве не способствует переманиванию сотрудников у конкурентов.

«Рейсинг Буллз»

Что хорошо: Команда из Фаэнцы построила бодрое шасси, что вкупе с удачным дебютным движком «Ред Булл» позволяет Линдбладу и Лоусону регулярно сражаться за очки. Отметим и самого Арвида: много времени для демонстрации таланта и скорости британскому новичку не потребовалось.

Что плохо: На самом деле, серьёзных претензий нет. Возможно, гонщикам чуть не хватает стабильности, но не более того. Ну и если кто-то мечтал, что при новых правилах «Рейсинг Буллз» превратится в «Торо Россо» 2008 года, то напрасно – как были в средней группе, так там и остаются.

«Ред Булл»

Что хорошо: Хм, ну, в их распоряжении остаётся лучший гонщик чемпионата. А ещё моторное подразделение приятно удивило и подготовило силовую установку, которую специалисты считают второй в моторном рейтинге – даже выше «Феррари». Отметим и достойную форму Исака Хаджара, который как минимум в квалификациях держится неподалёку от Макса Ферстаппена (либо же это говорит о том, что машина не позволяет нидерландцу проявить себя на 100%).

Что плохо: Сильные показатели со стороны двигателя лишь подчёркивают слабую форму шасси. Без Эдриана Ньюи штабу не удалось удачно вступить в новую техническую эру: болид получился откровенно средненький, «Ред Булл» сейчас иногда даже нельзя назвать топ-командой по уровню выступлений. Провалы бывают у всех, но Ваше и компания оступились крайне несвоевременно – ровно в момент, когда Макс Ферстаппен рассуждает о своём будущем в Ф-1. А когда ты болтаешься в конце десятки, решиться на уход легче, чем коллекционируя призовые кубки. Так что «Ред Булл» надо поторопиться с решением проблем. Ах да, ещё «быков» продолжают покидать топ-сотрудники: уже сейчас стало известно, что после сезона-2027 в «Макларен» отправится Джанпьеро Ламбьязе.

«Альпин»

Что хорошо: В целом план французов сработал. Отказ от развития машины 2025 года позволил создать неплохой болид под новые правила, а переход на моторы «Мерседес» явно не навредил. И вот уже команда Бриаторе из печального аутсайдера превратилась в одного из лидеров средней группы, постоянно сражающегося за очки.

Что плохо: «Альпин» вновь смотрится респектабельно, но если держать в голове прежние наполеоновские планы руководства «Рено», то сильно радоваться нечему. Французы сезон за сезоном болтаются по средней группе, но всё сложнее представить, как они делают рывок в сторону топ-команд. Плюс надо разбираться со вторым пилотом: увы, и после полноценной предсезонной подготовки Франко Колапинто не выглядит ровней Пьеру Гасли. Но стоит ли менять его на кого-то из дуэта Арон – Данн или лучше попробовать подписать опытного гонщика со стороны?

«Хаас»

Что хорошо: Американцы уже не в первый раз хорошо адаптируются к новым правилам и бодро начинают сезон. Если держать в голове, что мотор «Феррари» далеко не самый мощный, нужно тем более похвалить Комацу и компанию за удачное шасси. Текущее четвёртое место в Кубке конструкторов – заслуженный успех, пусть даже в перспективе «обгон» со стороны «Ред Булл» неминуем.

Что плохо: Всё ещё вызывает вопросы форма Эстебана Окона, которому то просто не везёт, то не удаётся совладать с машиной. Не сказать, что француз плох и тянет команду вниз, но от такого опытного гонщика хотелось бы получать больше.

«Макларен»

Что хорошо: кажется, за три стартовых этапа чемпионы более-менее разобрались в нюансах работы силовой установки «Мерседеса» и, соответственно, могут сосредоточиться на развитии машины. Да, сейчас «Макларен» многовато уступает «Серебряным стрелам», но пока нет ощущения, что сезон уже проигран. Тем более благодаря отмене двух апрельских Гран-при. А ещё «Макларен» внезапно стартует лучше заводской команды.

Что плохо: Тем не менее в Уокинге наконец почувствовали, что такое быть клиентским коллективом, а не заводским. «Мерседес» не сделал ничего незаконного: «просто» не стал помогать коллегам, снабдив не подробным мануалом по новому двигателю, а только кратким руководством пользователя — дальше, мол, сами разберётесь. Пришлось помучиться. Да и шасси у «Макларена» пока не на уровне лидеров. Секреты работы с граунд-эффектом уже не имеют прежней ценности.

«Феррари»

Что хорошо: Новые правила воскресили Льюиса Хэмилтона, который поехал почти на уровне напарника и по крайней мере избавил команду от мыслей, как быть с заслуженным чемпионом. Да и сама машина, по мнению экспертов, вполне конкурентоспособна. Плюс инженеры «Феррари» демонстрируют приятную креативность с крылом-«Макареной» и другими идеями. А мотор позволяет мощно выстреливать на стартах.

Что плохо: Если на первых метрах дистанции силовая установка в порядке, то дальше именно она тянет Леклера и Хэмилтона вниз. Двигатель недостаточно эффективен для борьбы с «Мерседесом» — говорят, проблема может заключаться в том, что из-за срыва разработки нового ДВС «Феррари» просто адаптировала под новые правила прежний V6, что не могло не сказаться на эффективности. Остаётся надеяться на так называемые правила ADUO, которые позволят существенно обновить ДВС по ходу чемпионата.

«Мерседес»

Что хорошо: Мучившиеся с граунд-эффектом инженеры не разочаровали, как только получили в своё распоряжение правила, более близкие к успехам немцев в 2010-х. Ну а в мощи силовой установки «Мерседеса» никто и не сомневался. Приятной неожиданностью стала форма Андреа Кими Антонелли, который из второго номера команды, «подмастерья», стремительно превращается в претендента на титул.

Что плохо: И на солнце есть пятна. В двух Гран-при кряду возникли проблемы у Расселла, что может пошатнуть уверенность Джорджа в себе и привести к ухудшению микроклимата в команде. Силовая установка хороша, но есть вопросы по надёжности, плюс заводская команда «не научилась» использовать её на старте. Наконец, в середине сезона ужесточат проверки степени сжатия ДВС — посмотрим, не ударит ли по немцам новый подход…